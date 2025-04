Jeśli domysły tysięcy fanów Grzegorza Krychowiaka się potwierdzą, to można słać gratulacje.

26-letni piłkarz występujący na pozycji pomocnika we francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz w reprezentacji Polski stał się rozpoznawalny dzięki talentowi, upodobaniom do mody i... pięknej partnerce, Francuzce Célii Jaunat, modelce i blogerce. Para lubi dokumentować swoje życie w społecznościach.

Tym razem fotka nie przedstawia stylizacji ukochanej piłkarza ani luksusowych wnętrz. Krychowiak poprosił fanów o... pisanie w komentarza propozycji imion dla dziecka! Co to oznacza?

Moi drodzy - mamy dla Was bardzo poważne zadanie. Czy pomoglibyście nam wybrać imię dla dziecka? Podsyłajcie swoje propozycje, po 3 imiona dla chłopca i po 3 imiona dla dziewczynki. Dziękujemy za pomoc!

Dla wielu jest to równoznaczne z wyznaniem, że para spodziewa się potomka. Wiemy, że Grzegorz Krychowiak przyjaźni się z Wojciechem Szczęsnym od lat i żartował, że trudno będzie przebić Wojtka w realizacji bajkowego ślubu.

Célia Jaunat podobno czeka na pierścionek. Grzegorz Krychowiak i Célia Jaunat są ze sobą związani już od kilku lat i co jakiś czas powraca pytanie o to, czy w końcu zdecydują się na ślub. W "Dzień Dobry TVN" modelka zdradziła, co myśli na ten temat.

To jest znakomite pytanie! Nie wiem, kiedy on się zdecyduje. Czekam cały czas!

Cóż, my także ;) Jakie imiona polecicie potencjalnym przyszłym rodzicom?