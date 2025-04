Jaki wynik meczu obstawiacie? Bukmacherzy szacują, że szanse wygranej Polaków z Portugalią to 38% to 62%. Czy przejdziemy do półfinału? Tego nie wiemy (jeszcze) , ale na pewno obu drużynom będą kibicować piękne kobiety. Wiecie, jak wyglądają portugalskie WAGs?

Nie pokażemy wam wszystkich portugalskich WAGs, ale wybrałyśy te, które każdy Portugalczyk rozpozna na ulicy. W naszym zestawieniu znalazły się aż 3 piękne modelki, które wpadły w oko Cristiano Ronadlo... Zobaczcie najseksowniejsze portugalskie WAGs:

Paula Suarez - obecna dziewczyna Cristiano Ronaldo

Kolumbijska piękność jest wziętą modelką i lubi pokazywać ciało!

Vaso Vergidou - dziewczyna Vieirinhi

Kobieta o dość dyskusyjnej urodzie...

Filipa Brando - dziewczyna Cedrica Soaresa

Piękna Portugalka podobnie jak ukochana Grzegorza Krychowiaka, Celia Jaunat, zajmuje się modą i uwielbia prezentować swoje nowe kreacje na Instagramie.

Irina Shayk - była dziewczyna Cristiano Ronaldo

Piękna, zachwycająca modelka rosyjskiego pochodzenia. To ona rzuciła gwiazdę piłki nożnej, Cristiano Ronaldo!

Cansu Taskin - dawna partnerka Ronaldo

To z nią, modelką tureckiego pochodzenia, romansował Cristiano Ronaldo.

Ana Sofia Moreira - żona Pepe

To chyba jedna z najbadziej naturalnych, uroczych WAGs. Wspaniała mama i cudowna żona Képlera Laveran Lima Ferreiry.

Marina Pedro - dziewczyna Andre Gomesa

Dziewczyna Gomesa stawia na anonimowość. Wiemy o niej niewiele: tyle, że jest wielką miłośniczką sportu i kocha podróże. Jest dziewczyną jednego z najprzystojniejszych piłkarzy Euro 2016!

I jak sądzicie? Portugalskie dziewczyny Portugalczyków są ładniejsze od naszych polskich WAGs? Porównaj i zobacz, jak prezentują się dziewczyny, partnerki i żony naszych piłkarzy!

