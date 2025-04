„The Crown 5” utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych autorskich produkcji Netfliksa. Serial opowiadający historię brytyjskiej rodziny królewskiej, wiedzie prym w rankingu wraz z tytułami „Squid Game” i „Bridgertonowie”. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec nowego sezonu były wyjątkowo wysokie - tym bardziej, że właśnie w tym ponownie wymieniono całą obsadę (tak jak poprzednio w sezonach 3 i 4).

Z ról królowej i księcia Filipa ustąpili Olivia Colman i Tobias Menzies, a pałeczkę (a wręcz berło) przejęli Imelda Staunton i Jonathan Pryce. Największe emocje budziła jednak wymiana obsypanych nominacjami aktorów odtwarzających role księcia Karola i księżnej Diany. W 5. sezonie w skłóconych małżonków wcielili się Dominic West (znany, nomen omen, z serialu „The Affair”) oraz Elizabeth Debicki („Wielki Gatsby”).

O czym jest „The Crown 5”?

Nowy sezon obfituje w głośne konflikty i medialne skandale, ale także emocjonalne momenty, w których członkowie rodziny królewskiej, choć uważani często za nieczułych, ukazują ludzką twarz i własne słabości. Tym razem scenarzyści wzięli na tapet wyjątkowo istotne w historii wydarzenia, które rozgrzewały opinię publiczną w latach 90-tych: głośny wywiad księżnej Diany dla BBC oraz kulisy powstawania jej biografii napisanej przez Andrew Mortona czy aferę podsłuchową (ochrzczoną przez brytyjskie tabloidy mianem „Tampongate”), której ofiarami padli książę Karol i Camilla Parker-Bowles. Najnowsze odcinki ukazują także lata edukacji księcia Williama w elitarnej szkole Eton oraz spotkanie księżniczki Małgorzaty z ukochanym, za którego nie dane było jej wyjść - Peterem Townsendem.

„The Crown 5”: co wydarzyło się naprawdę?

Choć serial „The Crown” bazowany jest oczywiście na prawdziwych wydarzeniach i postaciach, producenci nie ukrywają, że wiele scen jest czystą fikcją - jednak po premierze każdego sezonu internauci gorączkowo wczytują się w prawdziwe relacje i konfrontują serialowe sceny z rzeczywistością. Co więc wydarzyło się naprawdę, a co było jedynie wymysłem scenarzystów? [uwaga, poniżej spoilery!].

Czy książę Filip miał romans z Penelope Knatchbull (hrabiną Mountbatten)?

Choć serialowe sceny z udziałem księcia i przyjaciółki rodziny, początkowo nie budzą wątpliwości co do natury ich relacji, reakcja królowej na coraz bardziej zażyłą znajomość męża - już tak. Producenci bardzo umiejętnie zasiewają ziarno niepewności w widzach i, choć niczego oficjalnie nie przyznają, kładą nacisk na scysję pomiędzy królową i jej mężem, która… nie miałaby miejsca, gdyby coś nie było na rzeczy, prawda? Jest to jednak teoria, która nie doczekała się nigdy potwierdzenia.

Nie jest tajemnicą, że Penny Knatchbull pozostała bliską przyjaciółką księcia do końca jego życia, była częstym gościem w pałacu Sandringham i uczestniczyła w prywatnych uroczystościach pogrzebowych po jego śmierci w 2021 roku.

Czy książę Karol chciał, aby królowa abdykowała na jego rzecz?

To, że książę Karol długo (naprawdę długo) czekał, aby objąć funkcję, do której przygotowywany był przez całe życie, nie jest tajemnicą. Nie jest też sekretem (ani niczym nadzwyczajnym), że książę, jak przystało na przedstawiciela młodszego pokolenia niż jego matka, był pełen rewolucyjnych pomysłów i zapału do unowocześnienia monarchii takich jak np. zmniejszenie personelu w Pałacu Buckingham. Podczas rządów Elżbiety II, choć uwielbianej i szanowanej przez większość poddanych, wielokrotnie pojawiały się głosy, że uosabiana przez nią instytucja nie nadąża za unowocześniającym się światem. Popularność królowej kilkukrotnie wzrastała i spadała, osiągając dramatyczny, choć chwilowy dół tuż po tragicznej śmierci księżnej Diany, kiedy królowa długo odmawiała publicznych działań i nalegała na utrzymanie ceremonii pogrzebowych prywatnymi (sytuację tę ukazano m.in. w filmie „Królowa” z Helen Mirren w roli głównej).

W serialu jednak skupiono się na badaniu opinii publicznej, które miało uważać Karola (jeszcze podczas małżeństwa z Dianą) za bardziej odpowiedniego do reprezentowania monarchii w latach 90-tych. Po tej publikacji, książę Walii miał przeprowadzić rozmowę z premierem Johnem Majorem, szukając u niego poparcia dla swoich ewentualnych praw do tronu. Były premier, chociaż zadeklarował się wcześniej jako przeciwnik serialu, kategorycznie zdementował te pogłoski.

Dyskusje między monarchą a premierem są całkowicie prywatne i zawsze takie pozostaną. Ale żadna ze scen, które przedstawiono, nie jest w żaden sposób adekwatna do rzeczywistości. Są fikcją, czystą i prostą – powiedział niedawno były premier redaktorom „The Mail on Sunday”.

Czy księżniczka Małgorzata spotkała po latach Petera Townsenda?

Romans księżniczki z bliskim współpracownikiem rodziny królewskiej, był istotnym punktem na osi wydarzeń pierwszego sezonu „The Crown”. Chociaż adiutant jej ojca był wielką miłością Małgorzaty, był niestety rozwodnikiem, co, według zasad kościoła anglikańskiego, na którego czele stała królowa, uniemożliwiało księżniczce poślubienie go. Nie da się ukryć, że Małgorzata padła ofiarą czasów, w których żyła, bo już kilka dekad później królowa zezwoliła na ponowne małżeństwo członka rodziny królewskiej i to właśnie z rozwódką. Osoba ta pełniła też dużo istotniejszą funkcję w instytucji niż siostra królowej przed laty, co niektórym może wydawać się wyjątkowo okrutną hipokryzją… Mowa tu oczywiście o ślubie księcia Karola z Camillą Parker-Bowles. Warto jednak nadmienić, że miało to miejsce przeszło 40 lat później.

„The Crown 5” ukazuje ponowne spotkanie zakazanych kochanków. Ale czy doszło do niego naprawdę? Tak, choć nie znamy oczywiście jego detali. Bliska przyjaciółka księżniczki, Lady Glencoccer, potwierdziła, że spotkanie miało miejsce w filmie dokumentalnym z 2018 roku. Według jej słów, Małgorzata miała powiedzieć, że Townsend nadal jest „uroczy”.

Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, jak wysiada z samochodu, był starym człowiekiem… Jednak w jej oczach się nie zmienił. Pomyślałam, że to bardzo wzruszające”, dodała Lady Glencoccer.

Czy królowa Maria odmówiła udzielenia azylu rodzinie Romanowów?

W serialu to królowa Maria zabrania rządowi udzielenia rodzinie Romanowów szansy na azyl w Wielkiej Brytanii, co pośrednio przyczynia się do ich rozstrzelania przez bolszewików. Historia jest tu jednak nieco bardziej skomplikowana. W sporym uproszczeniu jednak można powiedzieć, że, podczas gdy rząd brytyjski początkowo zgodził się na przyjazd rodziny do Wielkiej Brytanii, prawie natychmiast pożałował swojej decyzji z powodu głęboko negatywnej opinii brytyjskiej opinii publicznej. Z obawy, że przyjazd Romanowów może doprowadzić do konfliktu, zamieszek, a nawet powstania, król Jerzy V wpłynął na zmianę decyzji rządu.

W tym samym czasie, Romanowom odmówiono udzielenia azylu także w innych europejskich krajach z obawy przed nowym rosyjskim rządem. Chociaż niektórzy historycy twierdzą, że królowa Maria faktycznie mogła nie przepadać za carycą Aleksandrą, nie ma żadnego potwierdzenia dla teorii, że była ona jakkolwiek zaangażowana w decyzję na temat przyszłości carskiej rodziny.

Czy księżna Diana została „wrobiona” w udzielenie wywiadu dla BBC?

Dochodzenie w sprawie wywiadu Martina Bashira z księżną Dianą przeprowadzone w maju 2021 wykazało, że dziennikarz działał w nieszczery sposób i sfałszował dokumenty, aby zmanipulować księżną. Bashir podrobił fałszywe wyciągi bankowe, które sugerowały, że ludziom płacono za inwigilację Diany. Zdyskredytowany reporter pokazał dokumenty bratu Diany, Charlesowi Spencerowi, aby zdobyć jego zaufanie i nawiązać kontakt z księżną Walii.

Po zakończeniu śledztwa, dziennikarz odszedł z BBC powołując się na problemy zdrowotne. Uznano go winnym oszustwa i naruszenia zasad etyki BBC w celu uzyskania wywiadu, a korporacja została skrytykowana za wieloletnie ukrywanie sprawy.

Oglądalność wywiadu oszacowano na 200 milionów widzów w 100 krajach.

Czy książę Karol naprawdę tańczył breakdance?

W końcowej scenie jednego z odcinków, książę Karol dołącza do… grupy tancerzy ulicznych podczas spotkania z podopiecznymi swojej fundacji The Prince’s Trust. Choć scena ta wydaje się być absolutnie fikcyjna, w rzeczywistości została jedynie nieco podkoloryzowana. Książę Walii faktycznie integrował się z poddanymi na parkiecie - choć w rzeczywistości miało to miejsce kilka lat wcześniej i może nieco mniej widowiskowo niż w serialu.

