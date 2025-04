Dorota Gardias należy do wyjątkowo lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Pogodynka od lat cieszy się bardzo dobrą opinią, nie angażuje się w skandale i nie eksponuje nadmiernie swojego życia prywatnego. Niestety, odwrotnie wygląda obecnie wizerunek Antka Królikowskiego, który regularnie jest bohaterem kolejnych skandali i zmaga się z wielkim kryzysem PR-owym.

Reklama

W jednym z ostatnich wywiadów, Gardias została zapytana o zamieszanie wokół Królikowskiego. Co odpowiedziała?

Dorota Gardias o Antku Królikowskim

Po ostatniej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie Królikowski promował fikcyjną walkę dwóch sobowtórów prezydenta Rosji i prezydenta Ukrainy, na aktora spadła lawina krytyki - nie tylko ze strony internautów, ale także kolegów i koleżanek z branży. Czy Dorota Gardias zdecydowała się do nich dołączyć?

– Czy Antek się podniesie z tego kryzysu? Ja jestem ostatnią osobą, która by kogokolwiek oceniała. Być może facet miał dobre intencje, ale coś poszło nie tak. Każdy prowadzi swoje życie tak, jak chce, ja nie uważam, żeby to był dobry sposób na to, żeby wspierać naszych sąsiadów, myślę, że jest dużo możliwości i sytuacji, podczas których można to zrobić – skomentowała Gardias.

Zgadzacie się z nią?

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Socha ukrywa swojego męża przed mediami? „Nie jest osobą publiczną i nie chce się pokazywać”

Sandra Kubicka o zerwanych zaręczynach. Wyznała, dlaczego odwołała ślub miesiąc przed ceremonią

Katarzyna Figura o relacji z Dodą: „Bywało różnie”