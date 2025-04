Relaksu nastał czas! Wakacje to chyba najlepsza pora na odpoczynek, zwłaszcza jeśli mamy za sobą stres, nadmiar pracy czy poczucie, że przyszła pora na urlop. Jak WAGs i piłkarze polskiej reprezentacji odpoczywają po Euro 2016?

Wspominałyśmy, że Marina i Wojciech Szczęsny wybrali się w podróż poślubną do Japonii i... jeszcze dalej, czyli dookoła świata! Pierwsze zdjęcia i wideo poniżej, ale zanim... Zobaczcie, jak relaksują się nasi biało-czerwoni!

1. Robert i Anna Lewandowscy

Czas spędzony na spotkaniach rodzinnych cenią Anna i Robert Lewandowscy. Zakochani odpoczywają ze swoimi mamami i znajomymi, w końcu zasłużenie!

Nareszcie upragniony czas razem i dla bliskich ☀️💕 #holiday #smile #power #sun #healthy #healthyplanbyann #family #annalewandowska

2. Sara i Artur Borucowie

Na nich czeka słoneczna i gorąca Ibiza! To fantastyczny czas dla małżonków i 2 córek. Wybrali się z siostrą Sary, Ines, i jej facetem, na wakacje.

Wreszcie wakacje!! Nie za długie w tym roku, ale zgarniamy dzieciaczki i korzystamy ile się da.

... I jedli same pyszności, na widok których cieknie ślinka! Orzeźwiające owoce, słodkie dodatki, same pyszności! To się nazywa relaks.

3. Marina i Wojciech Szczęsny

Para w końcu znalazła czas na wspólną podróż poślubną! Wybrali egzotykę i korzystają z uroków czarującego, wielobarwnego Tokio. Zobaczcie, jak fantastycznie bawią się w Japonii!

5. Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat

Grzegorz Krychowiak stał się prawdziwym bohaterem po Euro 2016. Od niedzieli Grzegorz Krychowiak oficjalnie jest piłkarzem Paris Saint-Germain. W drużynie mistrzem Francji polski pomocnik będzie występował z numerem 23 na koszulce. A tym czasem jego piękna ukochana wrzuca zdjęcie z samolotu do Dubaju...

