"Wszyscy myślą, że bycie dziewczyną piłkarza, to bajka." - mówi na wstępie Célia Jaunat. Okazuje się, że to przede wszystkim życie w cieniu, na 2. planie. Célia Janunat, dziewczyna Grzegorza Krychowiaka wyznała, jak wygląda związek z rozpoznawalnym piłkarzem!

Krychowiak należy do ścisłego grona najlepszych piłkarzy hiszpańskiego klubu Sevilla. To wielkie wyróżnienie, kolosalne pieniądze i... ogromna sława. W Hiszpanii nie ma osoby, która nie kibicowałaby swojemu klubowi i nie znała zasad piłki nożnej. Dlatego też Krychowiak jest bardzo rozpoznawalnym piłkarzem, co często wprawia Célię w zakłopotanie. Modelka w jednym z wywiadów wyznała, jak wygląda jej codzienność.

Celia Jaunat o byciu dziewczyną piłkarza

Co ciekawe, nie od razu Célia mogła liczyć na wsparcie rodziców - zakochała się w piłkarzu, ale nie było to dobrze widziane w oczach przyszłych teściów Grzegorza.

Moi rodzice mieli niepochlebne z zdanie o piłkarzach, ale woleli poczekać do pierwszego spotkania. Pokochali go od razu, gdy go poznali (...) Teraz jestem o to zazdrosna i muszę im przypominać, że to ja jestem ich dzieckiem.

Piękna partnerka Krychowiaka opowiedziała, jak spędza dzień:

W Sewilli codziennie rano chodzę na siłownię. Potem robię zakupy na obiad i szykuję posiłek dla Grzegorza by coś zjadł po treningu, potem on ma czas na drzemkę a potem mamy czas dla siebie (...) Chodzić z nim po mieście to prawdziwe szaleństwo. (...) Ludzie myślą że nasze życie ogranicza się do chodzenia po sklepach. A nasze życie podporządkowuje się do życia naszych partnerów. Żyjesz trochę jego życiem, jesteś na drugim planie. To trudne, bo tak naprawdę organizujemy to i nie wiemy, gdzie będziemy mieszkać, nie mogę nic planować sama dla siebie.

Czy miłość jednego z najprzystojniejszych polskich piłkarzy reprezentacji Polski wynagradza pięknej Jaunat (czyt. 'żona') te niedogodności? Chyba tak, bo są razem od 4 lat!

