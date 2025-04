Blanka Lipińska należy do osób, które bez skrępowania mówią o swoim wyglądzie - nawet zapytana o swoją wagę czy przebyte metamorfozy. Chociaż dzisiaj celebrytka zachwyca drobną figurą, kiedyś ważyła nieco więcej, co wspomina ze zniesmaczeniem.

Faktycznie było aż tak źle, jak mówi?

Blanka Lipińska o swojej wadze

Autorka „365 dni” wyznała, że dawniej ważyła 84 kg przy wzroście 160 cm. W jaki sposób udało jej się poradzić sobie z dodatkowymi kilogramami?

— To był czas, kiedy weszłam na dietę i z niej nie schodzę. Zeszłam z niej teraz na początku stycznia, pozwoliłam sobie w Tulum i stwierdziłam: „Kurde, jak fajnie się je”, więc żarłam dalej w tej Tajlandii, a teraz już jestem tak zmęczona normalnym jedzeniem, że wracam do swojego trybu, czyli do diety, która praktycznie wyłącza węglowodany, bo ja się na takiej diecie dobrze czuję — powiedziała pisarka.

Jednocześnie, Lipińska odpowiedzialnie podeszła do tematu polecania diet i sposobów odżywiania, wiedząc, że jest osobą publiczną.

— Ja nie zachęcam nikogo do tego, żeby stosował tak restrykcyjne diety, jak ja. Ja w ten sposób postępuję od 15 lat i to jest dla mnie dobre, mam świetne wyniki badań, ale jeżeli ktoś chce się zacząć odchudzać, niech pójdzie do specjalisty — zaapelowała autorka.

Rozsądnie?

