Co roku stawałam na głowie, żeby Wielkanoc w naszym domu wyglądała jak z żurnala. Uginający się stół, pachnące wiosną dekoracje, starannie dobrane upominki dla każdego członka rodziny. I co roku, jak bumerang, wracał ten sam pełen dezaprobaty ton mojej teściowej, wyliczającej mi każdą wydaną złotówkę i oskarżającej o brak szacunku do pieniędzy. W końcu coś we mnie pękło. Postanowiłam spełnić jej największe marzenie i zorganizować święta, które nie nadwyrężą domowego budżetu ani o grosz.

Pogoń za niedoścignionym ideałem

Wielkanoc zawsze kojarzyła mi się z radością, budzącą się do życia przyrodą i ciepłem rodzinnym. W moim rodzinnym domu, choć nigdy się nie przelewało, na święta zawsze musiał być suto zastawiony stół. Moja mama potrafiła z najprostszych składników wyczarować prawdziwe cuda. Piekła puszyste babki, robiła domowy pasztet, a zapach majeranku i czosnku unosił się w powietrzu na długo przed niedzielnym porankiem. Kiedy wyszłam za mąż za Tomasza, naturalnie przeniosłam te tradycje do naszego domu. Chciałam, żeby nasze dzieci, siedmioletnia Zosia i dziesięcioletni Kuba, miały równie piękne wspomnienia.

Zaczynałam przygotowania na kilka tygodni przed świętami. Szukałam inspiracji na nowe potrawy, planowałam kolorystykę dekoracji. Jednego roku królowały pastele, innego głęboka, radosna zieleń połączona ze słoneczną żółcią. Na stole zawsze musiał leżeć wykrochmalony, biały obrus z delikatnym haftem, który dostałam w prezencie ślubnym. W wazonach pyszniły się świeże tulipany i żonkile, a w każdym kącie salonu można było dostrzec drobne, świąteczne akcenty. Ręcznie malowane pisanki, rzeżucha w ozdobnych skorupkach, małe zajączki z porcelany. Wszystko to tworzyło niesamowity klimat, który uwielbiałam.

Jednak ten cały mój wysiłek, całe serce wkładane w to, by dom tętnił życiem i świąteczną atmosferą, zderzał się co roku z murem w postaci mojej teściowej, Krystyny. Krystyna była kobietą o bardzo surowym podejściu do życia. Dla niej liczył się wyłącznie pragmatyzm. Każdy wydatek, który nie był absolutnie niezbędny do przetrwania, uważała za fanaberię. Nie przeszkadzało jej to jednak w przyjmowaniu zaproszeń na nasze uroczyste śniadania, podczas których z apetytem zjadała przygotowane przeze mnie przysmaki, nie szczędząc przy tym złośliwych komentarzy.

Ten moment, w którym miarka się przebrała

Był wtorek, dokładnie dwa tygodnie przed Wielkanocą. Wróciłam właśnie z dużych zakupów. W przedpokoju stały trzy pękate torby, z których wystawały gałązki bukszpanu, foremki do pieczenia i piękne, papierowe serwetki w wiosenne wzory. W kuchni na blacie położyłam siatki z dobrej jakości wędlinami, ekologicznymi jajkami i składnikami na tradycyjny mazurek kajmakowy. Byłam zmęczona, ale zadowolona, że udało mi się zdobyć wszystko z mojej skrupulatnie przygotowanej listy.

Wtedy usłyszałam dźwięk przekręcanego w zamku klucza. Tomasz wrócił z pracy, a tuż za nim do przedpokoju wkroczyła Krystyna. Wpadła rzekomo tylko na chwilę, żeby oddać nam pojemniki po zupie, ale jej sokoli wzrok natychmiast spoczął na moich zakupach. Podeszła do wyspy kuchennej, bez słowa powitania, i zaczęła zaglądać do siatek. Jej twarz przybrała wyraz głębokiego niezadowolenia, a usta zacisnęły się w wąską kreskę.

– Znowu to robisz – powiedziała, kręcąc głową z dezaprobatą. – Znowu wyrzucasz ciężko zarobione pieniądze w błoto.

– Dzień dobry, mamo – odpowiedziałam, starając się zachować spokój i uśmiech na twarzy. – To są zakupy na święta. Kupiłam ciasta i trochę rzeczy do dekoracji stołu. Znalazłam piękne serwetki w promocji.

– Promocja! – parsknęła śmiechem, wyciągając z torby niewielkiego, ceramicznego zajączka. – Czy to też było w promocji? Do czego wam to potrzebne? Nie można zjeść jajka bez tych wszystkich durnostojek na stole? To jest czyste trwonienie majątku.

– Mamo, przecież to są święta – wtrącił nieśmiało Tomasz, zdejmując płaszcz. – Alicja lubi, jak jest ładnie.

– Lubi, jak jest ładnie, za twoje pieniądze – skwitowała ostro Krystyna, odkładając zajączka na blat z takim impetem, że o mało go nie rozbiła.

– Mój syn haruje od świtu do nocy, żeby utrzymać ten dom, a ty nie potrafisz zarządzać domowym budżetem. Jesteś kompletnie nieodpowiedzialna finansowo. W naszych czasach nikt nie wymyślał takich głupot. Kawałek chleba, zwykła kiełbasa i ludzie potrafili się cieszyć. Ale tobie wiecznie mało luksusów.

Wtedy właśnie podjęłam decyzję

Stałam tam, czując, jak wszystko się we mnie gotuje. Pracowałam na pół etatu w biurze rachunkowym, zajmowałam się domem, dziećmi, logistyką całego naszego życia. Nigdy nie narzekałam, nie prosiłam o pomoc. Wszystkie wydatki świąteczne pokrywałam z moich własnych oszczędności, które odkładałam przez kilka miesięcy, właśnie po to, by nie obciążać naszego głównego budżetu. Ale Krystyna wiedziała swoje. Zawsze traktowała mnie jak rozkapryszoną dziewczynkę, która przepuszcza wypłatę męża na błyskotki. Spojrzałam na Tomasza, licząc, że stanie w mojej obronie i powie matce, jak bardzo się myli. On jednak spuścił wzrok, zajął się wycieraniem rąk w ręcznik i burknął tylko coś pod nosem o tym, że idzie wziąć prysznic. Zostałam z tym sama.

– Skoro uważasz, mamo, że nie potrafisz zarządzać budżetem i trwonię pieniądze, to obiecuję ci, że w tym roku nie wydam ani jednej zbędnej złotówki – powiedziałam cicho, ale bardzo stanowczo.

Zaczęłam pakować zakupy z powrotem do siatek.

– I bardzo dobrze! – prychnęła triumfalnie teściowa, kierując się do wyjścia. – Zobaczymy, czy w ogóle potrafisz cokolwiek zorganizować bez wydawania fortuny.

W niedzielę przyjdę na ósmej. Oczekuję normalnego, oszczędnego posiłku, a nie królewskiej uczty, za którą my wszyscy musimy płacić. Drzwi zatrzasnęły się z głośnym hukiem. Zostałam sama w kuchni, patrząc na zakupy, które jeszcze przed chwilą sprawiały mi tyle radości. Czułam ogromny ból, niesprawiedliwość i żal do męża, że po raz kolejny nie potrafił postawić granic swojej matce. Wtedy właśnie podjęłam decyzję. Skoro wszyscy uważają, że moje starania to tylko niepotrzebna rozrzutność, to tym razem naprawdę dostaną to, o co proszą.

Przygotowania, których nie było

Kolejne dni mijały w bardzo nietypowej dla mnie atmosferze. Zazwyczaj przed świętami biegałam po domu ze ścierką, pastowałam podłogi, myłam okna i spędzałam długie godziny w kuchni, mieszając w garnkach i wyrabiając ciasto. Tym razem jednak postanowiłam całkowicie odpuścić. Ciasta, które kupiłam tamtego niefortunnego wtorku, podzieliłam na porcje i włożyłam do zamrażarki. Z ceramicznego zajączka, serwetek i bukszpanu zrezygnowałam – spakowałam je do kartonowego pudła i wyniosłam na strych. Foremki do pieczenia schowałam głęboko do szafki.

Zamiast piec babki, czytałam książki, na które od dawna nie miałam czasu. Zamiast szorować fugi w łazience, zabierałam dzieci na długie popołudniowe spacery do pobliskiego lasu. Kiedy Zosia zapytała mnie, dlaczego w tym roku nie malujemy pisanek farbkami i nie naklejamy na nie naklejek, posadziłam ją i Kubę przy stole kuchennym i spokojnie wytłumaczyłam.

– W tym roku, kochani, robimy zupełnie inne święta. Święta oszczędne i minimalistyczne. Zamiast skupiać się na rzeczach i jedzeniu, skupimy się na tym, że po prostu jesteśmy razem. Zrobimy z tego mały eksperyment.

Dzieci, ku mojemu zaskoczeniu, przyjęły to z entuzjazmem. Kuba stwierdził, że w sumie nie lubi żurku i woli zjeść kanapki, a Zosia ucieszyła się, że nie musi sprzątać swojego pokoju na wysoki połysk. Jedyne, co dla nich zrobiłam, to kupiłam dwa małe, czekoladowe jajka, które schowałam w ich szafkach, by mieli drobną niespodziankę w niedzielę rano.

Tomasz zaczął zauważać, że coś jest nie tak, dopiero w Wielki Piątek. Wrócił po południu do domu i zastał mnie siedzącą na kanapie z kubkiem herbaty. W domu nie pachniało żurkiem, nie było słodkiego aromatu wanilii i drożdży. Stół w jadalni stał pusty, bez obrusu.

– Kochanie, kiedy zaczynasz szykować jedzenie? – zapytał, zaglądając do lodówki, w której znajdowały się tylko codzienne produkty: żółty ser, masło, mleko, kilka plasterków zwykłej szynki i słoik dżemu.

– Nie zaczynam – odpowiedziałam, nie odrywając wzroku od książki. – Zgodnie z sugestią twojej matki, postanowiłam nie trwonić naszego majątku. Nie będzie żadnych specjalnych potraw.

– Przestań żartować. Przecież mama przychodzi w niedzielę rano. Zawsze robisz ten pyszny pasztet i sałatkę jarzynową. Piekłaś coś w ogóle? –

Nie upiekłam niczego. Mąka, jajka, bakalie, to wszystko kosztuje. Po co wydawać pieniądze? Przecież podobno nie potrafię zarządzać budżetem. Zastosowałam drastyczne cięcia. Tomasz zaśmiał się nerwowo, wciąż wierząc, że to jakiś mój dziwny żart i że rano obudzi go zapach potraw, które rzekomo schowałam w jakiejś tajnej skrytce. Znałam go za dobrze. Wolał udawać, że problemu nie ma, niż stawić mu czoła.

W Wielką Sobotę nie poszliśmy ze święconką. Nie przygotowałam koszyczka. Nie było w nim drogiej kiełbasy, wymyślnych pralin ani ręcznie zdobionych jajek. Dzień minął nam leniwie i spokojnie. Wieczorem, kiedy kładłam się spać, czułam dziwną mieszankę ulgi i satysfakcji. Wiedziałam, że jutrzejszy poranek przejdzie do historii naszej rodziny.

Szok przy śniadaniu

Wielkanocny poranek przywitał nas pięknym słońcem wpadającym przez szyby do salonu. Wstałam o siódmej, wzięłam prysznic i ubrałam się w zwykłe, codzienne dżinsy oraz szary sweter. Dzieci również biegały po domu w swoich domowych dresach. Tomasz, wciąż zdezorientowany, założył wyprasowaną koszulę, licząc na to, że w ostatniej chwili wyciągnę z lodówki półmiski pełne przysmaków. Kwadrans przed ósmą rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzyłam. W progu stała Krystyna, ubrana w swój najlepszy, granatowy kostium, z elegancką apaszką pod szyją. Pachniała mocnymi, ciężkimi perfumami.

– Wesołych świąt – powiedziała chłodno, wchodząc do środka.

Nawet nie czekała na odpowiedź, od razu ruszyła w stronę jadalni, zdejmując po drodze płaszcz. Weszła do pokoju i nagle zatrzymała się w pół kroku, jakby uderzyła w niewidzialną ścianę. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia, a usta lekko otworzyły.

Na środku pokoju stał nasz duży, drewniany stół. Zawsze w to niedzielne rano lśnił bielą obrusu, mienił się kolorami potraw i błyszczał od polerowanych sztućców. Dziś stół był nagi. Widoczne były na nim zarysowania i ślady codziennego użytkowania. Nie było żadnych kwiatów, żadnych serwetek, żadnej zastawy z porcelany.

Na środku drewnianego blatu postawiłam koszyk z pokrojonym w kromki zwykłym, powszednim chlebem. Obok położyłam plastikowe opakowanie z plastrami żółtego sera z dyskontu najtańszymi, jakie znalazłam. Było też masło w oryginalnym, papierowym sreberku, bez przekładania do maselniczki. Do tego zwykła, dzbankowa herbata i pięć kubków – każdy z innej parafii, tych samych, z których korzystaliśmy na co dzień. Żadnego żurku. Żadnej białej kiełbasy. Żadnego jajka na twardo, chrzanu, majonezu, pasztetu, babki, mazurka ani sałatki. Tylko stół i najzwyklejsze w świecie, robocze śniadanie. Zapadła absolutna cisza. Słychać było tylko tykanie zegara wiszącego na ścianie i ciche rozmowy dzieci w ich pokojach.

Gdzie jest śniadanie wielkanocne?

Krystyna powoli odwróciła głowę w moją stronę. Jej twarz przybrała kolor purpury.

– Co to ma znaczyć? – wykrztusiła, wskazując trzęsącym się palcem na stół. – Gdzie jest śniadanie wielkanocne? Gdzie jest jedzenie?

– Przecież jedzenie jest na stole, mamo – odpowiedziałam z promiennym, całkowicie opanowanym uśmiechem, podchodząc bliżej. – Chleb jest świeży, wczorajszy. Ser też całkiem niezły.

– Czy ty oszalałaś?! – podniosła głos, a jej oczy zwęziły się w szparki. – Zapraszasz mnie na święta i każesz mi jeść suchy chleb z plastikiem? Gdzie są wędliny? Gdzie są jajka faszerowane? Gdzie ciasta?!

W tym momencie do jadalni wszedł Tomasz. Spojrzał na stół, potem na mnie, a potem na swoją wściekłą matkę. W końcu do niego dotarło, że to nie był żart. Że naprawdę niczego nie przygotowałam.

– Mamo, zgodnie z twoimi wytycznymi wprowadziliśmy rygorystyczne cięcia w budżecie – kontynuowałam, patrząc jej prosto w oczy. – Powiedziałaś, że trwonię wasz majątek, że jestem nieodpowiedzialna, bo kupuję dekoracje i lepszej jakości jedzenie na święta. Przypomniałaś mi, że kiedyś wystarczył kawałek chleba, zwykła kiełbasa i ludzie się cieszyli. Zastosowałam się do twoich rad w stu procentach. To śniadanie kosztowało mnie dokładnie dwadzieścia złotych i trzydzieści groszy. Zaoszczędziliśmy fortunę. Nie powinnaś być zadowolona?

Teściowa stała jak wryta. Łapała powietrze, jakby nie mogła wydobyć z siebie słowa. W końcu odezwała się tylko:

– To jakaś kpina, nie zamierzam tu spędzić ani minuty dłużej, skoro tak chcesz mnie ugościć – odwróciła się na pięcie, energicznie założyła płaszcz i wyszła, trzaskając drzwiami.

A ja pierwszy raz od bardzo dawna, poczułam prawdziwą satysfakcję.

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: