Od kilku tygodni w naszym domu unosiła się dziwna atmosfera. Marta, moja żona, z którą spędziłem ostatnich piętnaście lat, zachowywała się inaczej niż zwykle. Często wychodziła do drugiego pokoju, zamykała za sobą drzwi i rozmawiała ściszonym głosem przez telefon. Kiedy tylko wchodziłem, natychmiast kończyła połączenie, rzucając mi pospieszne spojrzenie i zmieniając temat na coś zupełnie trywialnego, jak lista zakupów czy pogoda.

Brałem to za dowód miłości

Każdy inny mąż mógłby zacząć coś podejrzewać, ale ja byłem absolutnie pewien, że wiem, o co chodzi. Zbliżała się Wielkanoc, a ja od miesięcy narzekałem na zmęczenie pracą i brak czasu tylko dla nas. Byliśmy zgodnym małżeństwem – tak przynajmniej myślałem. Nasze życie toczyło się ustalonym rytmem: praca, dom, wspólne obiady u teściów, weekendowe spacery. Uważałem to za stabilizację, dowód na to, że osiągnęliśmy ten piękny, dojrzały etap związku.

Kiedy więc słyszałem jej ciche szepty, uśmiechałem się pod nosem. Byłem przekonany, że Marta planuje dla nas wyjazd. Może domek w górach? A może krótki lot na południe Europy, żeby złapać trochę wiosennego słońca? W wyobraźni widziałem nas spacerujących wąskimi uliczkami jakiegoś urokliwego miasteczka, cieszących się wspólnym czasem z dala od codziennych trosk. To było do niej bardzo podobne – zawsze lubiła dopinać wszystko na ostatni guzik, robić niespodzianki, które zapierały dech w piersiach.

Uznawałem nas za idealne małżeństwo

Przygotowania do świąt szły pełną parą. W tym roku to my organizowaliśmy śniadanie wielkanocne dla całej rodziny. Moja mama, siostra z mężem, rodzice Marty – wszyscy mieli zjawić się u nas w niedzielny poranek. Obserwowałem żonę, jak krząta się po kuchni. Była zamyślona, wręcz nieobecna, ale tłumaczyłem to sobie stresem związanym z organizacją świąt i utrzymaniem w tajemnicy tego wielkiego, wymarzonego wyjazdu.

– Kochanie, pomóc ci w czymś? – zapytałem pewnego wieczoru, opierając się o futrynę drzwi do kuchni.

– Nie, wszystko mam pod kontrolą – odpowiedziała szybko, nawet nie odwracając wzroku od deski do krojenia. – Skup się na swoich sprawach, ja zajmę się resztą.

Jej ton był chłodny, ale zignorowałem to. Widywałem nas jako parę idealną. Byliśmy wizytówką dla naszych rodzin. Nigdy nie podnosiliśmy na siebie głosu, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem. Nie zauważałem, że ten brak kłótni mógł wynikać z braku zaangażowania, a nasza zgoda była po prostu wygodną obojętnością. Wolałem wierzyć w iluzję, którą sam sobie stworzyłem.

Byłem jeszcze pełen nadziei

Nadeszła niedziela wielkanocna. Stół w jadalni uginał się od potraw. Biały obrus, wiosenne kwiaty w wazonie, porcelanowa zastawa, którą dostaliśmy w prezencie ślubnym. Goście powoli zaczęli się schodzić, wypełniając dom radosnym gwarem. Śmiech mojej siostry mieszał się z donośnym głosem mojego teścia, który opowiadał jedną ze swoich ulubionych anegdot.

Ja sam czułem w brzuchu przyjemne mrowienie. Spodziewałem się, że to właśnie dziś, przy wszystkich, Marta wręczy mi kopertę z biletami. Może zrobi to w ramach życzeń? Z zadowoleniem patrzyłem na nią, gdy siedziała po drugiej stronie stołu. Wyglądała pięknie, ale jej twarz była dziwnie napięta, a oczy unikały mojego spojrzenia.

Tradycyjnie, na początku śniadania, przyszedł czas na dzielenie się jajkiem. Wszyscy wstali, wymieniając się uściskami i ciepłymi słowami. Moja mama życzyła nam kolejnych lat pełnych miłości, a teściowie zdrowia i spokoju. W końcu stanąłem przed Martą, trzymając w dłoni kawałek ugotowanego jajka. Uśmiechałem się szeroko, gotowy na to, co miało nadejść.

Prawda zmroziła mi krew w żyłach

– Wszystkiego najlepszego, kochanie – zacząłem cicho, patrząc jej prosto w oczy. – Oby ten rok przyniósł nam wiele wspaniałych chwil i niespodzianek.

Marta patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę w całkowitym milczeniu. Wokół nas toczyły się rozmowy, brzęczały sztućce, ale ja słyszałem tylko bicie własnego serca. Spodziewałem się uśmiechu, błysku w oku, wyciągnięcia tej wyczekiwanej koperty.

Zamiast tego jej twarz przybrała wyraz, jakiego nigdy u niej nie widziałem. Była to mieszanka determinacji i absolutnego chłodu.

– Tomek – powiedziała głośniej, niż wymagała tego sytuacja, co sprawiło, że rozmowy ucichły. Wszyscy spojrzeli w naszą stronę. – Nie będzie żadnych niespodzianek w tym roku. Przynajmniej nie takich, o jakich myślisz.

Zamrugałem, nie do końca rozumiejąc. Mój uśmiech zamarł.

– Co masz na myśli? – zapytałem, wciąż próbując utrzymać lekki ton.

– Od miesięcy szukałam mieszkania – jej głos był równy, pozbawiony emocji. – Te telefony, te wyjścia z pokoju... To nie były przygotowania do świąt. Wynajęłam lokum po drugiej stronie miasta. Wyprowadzam się jeszcze dzisiaj wieczorem.

Śmiech mojej siostry, który jeszcze przed sekundą unosił się w powietrzu, urwał się gwałtownie. Cisza, która zapadła w jadalni, była ogłuszająca. Czułem na sobie wzrok wszystkich obecnych, ale nie mogłem oderwać wzroku od Marty.

– Wyprowadzasz się? – wykrztusiłem, czując, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. – Ale dlaczego? Przecież my...

– My nie istniejemy od bardzo dawna, Tomku – przerwała mi, odkładając swój kawałek jajka na talerz. – Żyliśmy razem tylko dla pozorów. Przed nimi – wskazała dłonią na zamarłą rodzinę – i przed samymi sobą. Odchodzę do kogoś innego. Kogoś, z kim czuję, że żyję, a nie tylko trwam.

Zostałem sam ze złudzeniami

Nie potrafię dokładnie opisać tego, co wydarzyło się później. Pamiętam łzy mojej mamy, zszokowane twarze teściów, jakieś gorączkowe próby łagodzenia sytuacji przez moją siostrę. Ale przede wszystkim pamiętam pustkę, która w jednej chwili zalała moje wnętrze.

Niespodzianka, na którą tak bardzo czekałem, okazała się wyrokiem na moje dotychczasowe życie. Szepty, które brałem za dowód troski i miłości, były w rzeczywistości dźwiękiem zdrady i planowania ucieczki. Moje idealne małżeństwo było zaledwie kruchą skorupką, pustą w środku, dokładnie taką, jak wydmuszki leżące na naszym świątecznym stole.

Marta naprawdę spakowała swoje rzeczy jeszcze tego samego dnia. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jej książki i ubrania znikały z szaf już wcześniej, ale to ignorowałem. Kiedy zamykała za sobą drzwi, nie próbowałem jej zatrzymywać. Uświadomiłem sobie, że kobieta, z którą spędziłem tyle lat, była dla mnie obcą osobą. A może to ja byłem ślepy na wszystko, co działo się wokół mnie, żyjąc w swojej wygodnej bańce iluzji.

Święta wielkanocne to miał być czas odrodzenia i nowych początków. Dla mnie stały się bolesnym końcem, z którego dopiero teraz, powoli, próbuję odbudować swoje życie na nowo. Bez złudzeń, bez pozorów. Z samą, nagą prawdą. Może kiedyś uda mi się pojąć, co zrobiłem źle.

Tomasz, 47 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

