Senatorowie poparli w głosowaniu poprawki do noweli o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Według pomysłu wicepremiera Morawieckiego nowa kwota wolna od podatku ma zmieniać się wraz z rosnącymi zarobkami. 29 listopada w głosowaniu w sprawie projektu wzięło udział 419 posłów. Za przyjęciem poprawek opowiedziało się 221 posłów, 182 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Jak się okazuje, mamy już podpis prezydenta Andrzeja Dudy, a ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

Stracą na tym średnio zarabiający i tzw. bogaci. Zyskają tzw. biedni, czyli bezrobotni, studenci. Nie stracą za to POSŁOWIE, bo właśnie posłowie - jak co roku mogą odpisać aż 30 tys. zł, czyli około 10 razy więcej niż Polak szarak do tej pory!

Dlaczego posłów w szeroko propagowanej przez obecnie rządzących idei sprawiedliwości społecznej nie dotkną te zmiany?

„Bo posłowie ciężko pracują” - tłumaczy wicepremier Mateusz Morawiecki. Rządową decyzję o zmianie kwoty wolnej od podatku argumentuje zaś tym, że rząd chciał wypełnić jak najwięcej swoich obietnic, a zmniejszenie kwoty wolnej od podatku było istotne dla najbiedniejszych.

Pytanie, kim są ci najbiedniejsi i kto naprawdę zyska, a kto straci na tym ruchu. Okazuje się, że stracą wcale nie tacy bogaci Polacy, a zyska naprawdę niewielu. Bo na przykład osoby zarabiające minimalną płacę (czyli właśnie ci najbiedniejsi) nie zyskają nic.

- wicepremier Mateusz Morawiecki

Dziś dla każdego kwota wolna od podatku to 3091 zł. Jednak jeszcze nie tak dawno premier Beata Szydło w czasie swojej kampanii zapowiadała szereg zmian, łącznie z obniżeniem kwoty wolnej od podatku. Potem wycofała się z obietnic i zapowiedziała, że zmiany nastąpią w 2018.

Ile wyniesie kwota wolna od podatku w 2017 roku?

Kwota wolna od podatku 2017 ma wyglądać następująco:

Nasza czytelniczka wyliczyła dokładnie, co te zmiany będą oznaczały dla potencjalnego Jana Kowalskiego.