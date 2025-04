Z roku na rok coraz więcej PIT-ów jest składanych drogą elektroniczną. W 2014 roku było ich już ponad 5 milionów. Dlaczego? Bo ta forma rozliczenia ma wiele zalet.

Rozliczenie PIT przez internet

Oszczędzasz czas. Rozliczenie zajmuje parę minut. Nie musisz wypełniać formularza odręcznie, co grozi błędami i ponownym wpisywaniem danych – system sam weryfikuje błędy. Nie tracisz też cennych minut na złożenie zeznania w urzędzie skarbowym lub na poczcie. Po prostu zatwierdzasz formularz, a on automatycznie trafia do urzędu skarbowego.

Oszczędzasz pieniądze, bo nie ponosisz opłat pocztowych. Ponadto nie musisz mieć kosztownego podpisu elektronicznego, który jest wymagany przy składaniu różnych dokumentów drogą elektroniczną. Bez niego złożysz PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2014 r. oraz wniosek PIT-16 w roku 2015.

Zanim zaczniesz wypełniać PIT

Upewnij się, że masz PIT-11. Powinnaś dostać go od swojego pracodawcy lub pracodawców, jeżeli pracowałaś dla kilku firm. Musisz także znać kwotę swojego przychodu z poprzedniego rozliczenia – to jest Twój podpis, dzięki temu możesz bezpiecznie przesłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie podatkowe.

Wybierz sposób

Roczne zeznanie podatkowe możesz złożyć, korzystając z:

aplikacji e-Deklaracje Desktop , gdzie możesz gromadzić swoje zeznania, a aplikacja zapamięta Twoje dane i nie będziesz musiała wpisywać ich co roku,

, gdzie możesz gromadzić swoje zeznania, a aplikacja zapamięta Twoje dane i nie będziesz musiała wpisywać ich co roku, interaktywnego formularza.

Zarówno aplikację jak i formularz możesz pobrać ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl. Niezależnie od metody, którą wybierzesz, upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie oprogramowanie konieczne do obsługi zarówno interaktywnego formularza jak i aplikacji e-Deklaracje Desktop. Chodzi o aplikacje pakietu Adobe, np. program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader oraz wtyczkę (plug-in) niezbędną do składania formularzy interaktywnych.

Wypełnij formularz

Jeśli wybrałaś metodę rozliczenia, teraz musisz znaleźć odpowiedni formularz. Gdy klikniesz w jego wzór (zwróć uwagę na rok!), w przeglądarce otworzy się dokument pdf. Pola obowiązkowe są zaznaczone czerwoną ramką. Jeśli będziesz miała wątpliwości, możesz kliknąć w pole – wyświetli się komentarz objaśniający. Po wypełnieniu PIT kliknij przycisk "Sprawdź poprawność".

Pamiętaj, żeby po wysłaniu PIT pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Ono stanowi dowód złożenia zeznania.

Warto wiedzieć. Wszystkie rodziny wielodzietne, które złożą rozliczenie roczne drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku w ciągu 30 dni (standardowy termin to nie dłużej niż 3 miesiące).

Uwaga! Jeśli mimo wszystko chcesz ręcznie wypełnić PIT, pamiętaj, że formularze zostały zmienione. Nie posługuj się ubiegłorocznymi, bo wtedy czeka cię ponowne wpisywanie danych w deklarację.

