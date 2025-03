Co roku minister finansów ogłasza górne granice stawek podatków i opłat lokalnych.

Reklama

Spis treści:

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów w sprawie „w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025”.

Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1,15 zł do 1,19 zł, natomiast dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,71 zł do 0,73 zł za m kw, pisze ekspert portalu Gethome.pl. Marek Wieligo.

Portal przedstawił też wyliczenia. Przykładowo właściciel 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 968 zł, czyli o 28 zł więcej niż w tym roku.

Ekspert wskazał też, że dużo niższy podatek od nieruchomości zapłaci w przyszłym roku część posiadaczy miejsc garażowych.

W przyszłym roku taką samą stawką podatku jak od mieszkania, czyli 1,19 zł za m kw., będą objęte wszystkie miejsca garażowe, niezależnie od ich statusu prawnego

– informuje Marek Wielgo.

Wskazane wyższej kwoty to górne granice podatków, jakie będą mogły obowiązywać od stycznia przyszłego roku. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje każda gmina w drodze uchwały. Ustalone kwoty nie mogą być jednak wyższe niż stawki ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach od czasu: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Można go też opłacić jednorazowo w terminie do 15 marca (gdy jego wartość jest mniejsza niż 100 zł).

Czytaj także:

Masz psa? Sprawdź, czy nie musisz zapłacić od niego podatku

Rząd planuje wybudować nowe mieszkania. Z programu ma skorzystać jedna grupa społeczna

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem na wakacje?