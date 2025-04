PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to podatek, który musimy zapłacić za każdy zakończony rok podatkowy. W PIT 2019 należy rozliczyć przychody za 2018 rok. Sprawdziliśmy, co zmieniło się w rozliczeniu w stosunku do roku poprzedniego. Podpowiadamy, do kiedy należy złożyć rozliczenie podatkowe. A także, jak złożyć zeznanie przez internet? Kiedy można liczyć na zwrot podatku oraz co robić, kiedy w zeznaniu pojawił się błąd.

Reklama

Zmiany w PIT 2019

Od nowego roku w życie wchodzi sporo zmian związanych z rozliczeniem podatkowym. Zmieniają się niektóre przepisy. Pojawiły się również pewne udogodnienia. Oto przegląd najważniejszych zmian podatkowych w 2019 roku.

Kwota wolna od podatku

W 2018 roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Nie wynosi ona już 6 600 zł, jak to było w 2017 roku. Aktualna wysokość kwoty wolnej od podatku to 8 000 zł. Oznacza to, że osoby, które w 2018 roku zarobiły mniej, nie muszą odprowadzać podatku do urzędu skarbowego.

Kwota wolna od podatku 2018

Urząd rozliczy PIT za podatnika

Drugą ważną zmianą, która będzie odczuwalna dla podatników. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 roku urząd skarbowy będzie samodzielnie samodzielnie wygeneruje PIT-37 i PIT-38. Obowiązkiem obywatela będzie jedynie sprawdzenie poprawności oraz zatwierdzenie dokumentu. Rozliczenie zostanie wygenerowane na podstawie informacji z poprzednich deklaracji.

„Twój e-PIT", bo nazywa się projekt, będzie dostępny przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi. Będzie można z niego skorzystać po 15 lutego 2019 roku.

Rozliczenie działalności nierejestrowanej

Przy rozliczeniu PIT 2019 pojawi się nowa możliwość - rozliczenia działalności nierejestrowanej. Jest to mały biznes, który osoba fizyczna prowadzi we własnym imieniu. Dotyczy osób, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej, a przychód z tytułu prowadzonej działalności nie przekroczył w żadnym miesiącu połowy minimalnej pensji. W 2018 roku mowa o kwocie 2 100 zł brutto. Oznacza to, że przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 1 050 zł brutto.

PIT dla rolników

W przepisach wprowadzono nowy zapis o tzw. umowie o pracy przy zbiorach. Dotyczy ona prac sezonowych w gospodarstwach rolnych. Zatrudniony na takiej podstawie zapłaci podatek wysokości 18% od dochodów, które w danym roku nie przekroczyły kwoty 85 528 zł.

Jak wypełnić PIT?

Wypełnienie formularza PIT samo w sobie nie jest czasochłonne, jednak warto zrobić to na spokojnie, by uniknąć ewentualnych pomyłek. W dokumencie trzeba ręcznie wpisać swoje dane oraz dane męża/żony, jeśli współmałżonkowie rozliczają się wspólnie.

Po upewnieniu się, że dane osobowe są poprawne, należy wypełnić część poświęconą przychodom. Do formularza należy wpisać wszystkie kwoty z dokumentu otrzymanego od pracodawcy. Następnie trzeba podać również przychody współmałżonka.

Kolejnym etapem jest podanie informacji na temat przysługujących ulg lub odliczeń. Po wypełnieniu PIT, należy powtórnie sprawdzić wszystkie dane, aby upewnić się, że nigdzie nie wkradł się błąd.

Termin składania PIT 2019

Do 28 lutego pracodawca ma obowiązek przekazać ten dokument do ręki, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Rozliczenie podatkowe można złożyć na 3 sposoby: osobiście w urzędzie, pocztą lub przez internet.

Do kiedy trzeba założyć PIT 2019?

Przedstawiamy terminarz rozliczeń podatkowych za 2018 rok:

31 stycznia 2019 r.

PIT-16A (karta)

PIT-19A (duchowni)

PIT-28 (ryczałt)

28 lutego 2019 r.

PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2019 r.

PIT-36 (działalność)

PIT-36L (liniowy)

PIT-37 (praca)

PIT-38 (giełda)

PIT-39 (nieruchomości)

Większości podatników interesuje głównie termin składania PIT-37. Tę deklarację podatkową składają pracownicy oraz zleceniobiorcy. Termin składania rozliczenia za 2018 rok mija wraz z końcem kwietnia 2019 roku. Wysyłając PIT pocztą, należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

Kwota wolna od podatku - kto straci a kto zyska?

Jak złożyć PIT przez internet?

PIT 2019 można złożyć również przez internet. Można to zrobić za pośrednictwem portalu www.e-deklaracje.gov.pl. Aby złożyć rozliczenie za rok 2018 drogą elektroniczną potrzebne są: dostęp do internetu, PESEL lub NIP, data urodzenia, kwota przychodu uzyskaną w roku 2017 (w celu weryfikacji tożsamości podatnika).

Oto instrukcja składnia deklaracji podatkowej przez internet:

- Należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów i odnaleźć zakładkę e-Deklaracje. Następnie trzeba pobrać aplikację do rozliczenia.

- W programie należy wypełnić odpowiedni formularz, wpisując do niego swoje dane osobowe oraz informacje na temat przychodów w 2018 roku.

- Po wypełnieniu formularzu, należy podać jeszcze kwotę przychodu z 2017 roku, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

- Wypełniony dokument trzeba wysłać za pośrednictwem systemu.

- Po wysłaniu rozliczenia, należy pobrać, wydrukować i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które potwierdza złożenie zeznania podatkowego. Jest ono traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia rozliczenia w urzędzie skarbowym lub nadaniem listu poleconego.

Do kiedy można rozliczyć PIT przez internet?

Rozliczenie można złożyć przez internet najpóźniej do 30 kwietnia do godziny 23:59.

Błąd w deklaracji podatkowej. Jak złożyć korektę?



Kiedy zorientujemy się, że w deklaracji podatkowej popełniliśmy błąd, należy złożyć korektę. Korektę rozliczenia składa się tylko od zeznania podatkowego, które już zostało wysłane do urzędu skarbowego. Korektę PIT można złożyć tylko w przypadku zeznania podatkowego, wobec którego nie toczy się kontrola urzędu skarbowego lub postępowanie podatkowe.

Korektę zeznania podatkowego można złożyć do momentu zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat. Oznacza to, że korektę do PIT 2019 za rok podatkowy 2018 można złożyć do końca 2024 roku.

Korektę składa się na druku, który obowiązywał w roku podatkowym, którego dotyczyło zeznanie. Korektę można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przez internet.

Kiedy można liczyć na zwrot podatku?

Na zwrot podatku z urzędu skarbowego trzeba poczekać nawet do 3 miesięcy od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Oznacza to, że jeśli PIT 2019 rozliczymy w kwietniu, to na zwrot podatku możemy poczekać aż do końca lipca. Terminy wypłat zwrotu podatku za PIT są zależne od wielu czynników. Jeśli zwrot nie wpłynie na konto po upływie trzech miesięcy, należy skontaktować się z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia sprawy.

Reklama

Więcej o podatkach i rozliczeniach:

Lista fundacji, na które można przekazać 1%

Pomoc urzędu skarbowego przy rozliczeniu - zasady