PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, który obejmuje roczne dochody uzyskane przez podatnika. To właśnie PITy spędzają sen z powiek wielu Polakom, bo wielu ma problem z ich rozliczeniem. Jak się jednak okazuje, już w tym roku będziemy mogli skorzystać z pomocy urzędów w rozliczaniu zeznań podatkowych.

Pomoc urzędu

Rząd przyjął nowelizację ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych. Od 2017 roku urząd skarbowy może rozliczyć PIT za podatnika. W praktyce dochodzi więc do pewnego odwrócenia ról: do tej pory było tak, że to podatnik sam rozliczał PIT, a urząd kontrolował, czy aby na pewno wszystko się zgadza. Teraz to urząd rozliczy twój PIT, a ty jedynie sprawdzisz, czy nic nie zostało pominięte.

Dotąd podatnik sporządzał zeznanie, my kontrolowaliśmy, a teraz będzie na odwrót, my sporządzimy, a podatnik nas skontroluje, jeśli będzie chciał - Tomasz Strąk wiceminister finansów

Centrum Informacji Rządu podaje, że urzędy skarbowe będą mogły rozliczyć PITy indywidualnych osób fizycznych, małżonków i samotnie wychowujących dzieci. Projekt wejdzie w życie 15 marca tego roku.

Aby skorzystać z tej możliwość, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Finansów lub swojego banku. Znajdziemy tam wniosek, w którym trzeba będzie podać nr PESEL rok wydania PITu, nr telefonu, adres, adres mailowy, dane urzędu i ewentualnie organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1 %. Po złożeniu wniosku, urząd zajmie się rozliczeniem PITu.

Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym; profilem zaufanym; kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni; przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków) - komunikat Centrum Informacyjnego Rządu

Do kiedy należy rozliczyć PIT

PITy powinny być wydane przez pracodawcę do końca lutego 2017. Oto terminy do których należy rozliczyć PITy:

Do 1 lutego 2017 r:

PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)

PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo) 2

Do 9 lutego 2017 r.:

PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

Do 2 maja 2017 r. :

