Coraz chętniej korzystamy z drogi elektronicznej przy składaniu rocznego zeznania. W ubiegłym roku ponad 7 milionów z nas rozliczyło się w ten sposób.

Co zyskujesz, składając PIT przez internet?

Dzięki tej formie po pierwsze oszczędzasz czas, bo nie musisz wypełniać formularza odręcznie. Tym samym unikasz ewentualnego błędu i późniejszej konieczności złożenia korekty (system sam weryfikuje błędy). Samo rozliczenie zajmuje zaledwie kilka minut. Nie tracisz też czasu w urzędzie skarbowym lub na poczcie.

Po drugie – oszczędzasz też pieniądze. Nie ponosisz opłat pocztowych. Nie potrzebujesz też kosztownego podpisu elektronicznego, który jest niezbędny przy składaniu różnych dokumentów drogą elektroniczną. Bez niego złożysz PIT–28, PIT–36, PIT–36 L, PIT–37, PIT–38, PIT–39, PIT–16 A, PIT–19 A za 2015 r. oraz wniosek PIT–16 w roku 2016.

Przygotuj dane

Do podpisania PIT potrzebne są pewne dane, które posłużą urzędowi skarbowemu do weryfikacji autentyczności twojej deklaracji. Są to:

PESEL,

NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług lub płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług lub płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko,

data urodzenia,

kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2014 rok.

Warto wiedzieć. Jeśli rozliczasz się wspólnie z mężem, trzeba podać przychód za rok 2014 tego z was, które występuje w zeznaniu jako podatnik.

Wybierz sposób

Przy rozliczeniu możesz skorzystać z:

aplikacji e-Deklarację Desktop,

interaktywnego formularza.

Zarówno aplikacja jak i formularz są dostępne na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Od połowy marca będzie można skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR).

Zanim zaczniesz wypełniać PIT, upewnij się, że masz oprogramowanie konieczne do obsługi zarówno interaktywnego formularza jak i aplikacji e-Deklaracje Desktop. Chodzi o program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader oraz wtyczkę (plug-in), niezbędną do składania formularzy interaktywnych. Linki do potrzebnych programów znajdziesz na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, www.finanse.mf.gov.pl.

Wypełnij PIT

Zanim zaczniesz to robić, upewnij się, że masz wzór formularza obowiązujący za 2015 rok. Gdy w niego klikniesz, w przeglądarce otworzy się dokument pdf. Pola obowiązkowe są zaznaczone czerwoną ramką. W razie wątpliwości kliknij w to pole – wyświetli się komentarz objaśniający. Kiedy wypełnisz zeznanie, kliknij przycisk "Sprawdź poprawność".

Pamiętaj, że po wysłaniu PIT musisz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). To dowód złożenia zeznania podatkowego.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

