Zastanawiasz się, z jakiej książki ucieszyłby się (twój) mężczyzna? W naszej galerii znajdziecie prawdziwy misz-masz propozcyji. Każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdź, jaki prezent możesz kupić mężczyźnie!

Prezenty dla niego - mikołajki i święta 2015

Wiadomo, że prawdziwy facet ceni dobrą literaturę. Oczywiście wchodzą w grę biografie sportowców (może Kuby Błaszczykowskiego?) lub muzyków (Anthony'ego Kiedisa z RHCP). Są też książki, które zaskakują grozą i... ciekawią aż do ostatniej kropki (życie polskich gangsterów) i oparte są na prawdziwych wydarzeniach. Ponadto książki historyczne i albumy to zawsze udany prezent dla mężczyzny, może "Powstanie '44" to strzał w 10?

Fikcja? Oczywiście kryminalna! "Dziewczyny, które zabiły Chloe" czy "Moje śliczne" mogą przyprawić o dreszcz każdego, ale trzeba być ostrożnym, bo to pozycje dla osób o mocnych nerwach!

Jakie książkowe prezenty kupić na mikołajki lub Gwiazdkę mężczyźnie? Wybór jest ogromny, a półki sklepowe kuszą. Zobaczcie, jakie pozycje wybrać, by nie być zawiedzionym (lub zawiedzioną)!

