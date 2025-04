30. września już za chwilę, a ty nadal nie wiesz, co mu dać z tej okazji? Wyjście do kina, teatru czy na koncert to klasyczne, ale zawsze dobre pomysły. Jeżeli nie chcesz kupować swojemu chłopakowi kolejnego niepotrzebnego gadżetu, podaruj mu trochę kultury!

Reklama

Zanim zdecydujesz się na konkretny tytuł, zastanów się, co twój chłopak lubi i jakim jest typem osobowości.

Dla romantyków

Jeżeli jesteś szczęśliwą posiadaczką chłopaka o wrażliwym sercu, wybierz się z nim do kina na romantyczny film. Na pewno będzie bardzo miło, gdy będzie trzymał cię za rękę, oglądając "Zostań, jeśli kochasz".

Dla szukających mocnych wrażeń

Jeżeli twój chłopak lubi powieści kryminalne, jest urodzonym szpiegiem i jego pasją jest odgadywanie zagadek o tajemniczych zabójstwach, daj mu jedną z książek Bernarda Miniera. Autor ten stworzył doskonałą trylogię kryminalną, która trzyma w napięciu do ostatniej strony powieści. Możesz też wybrać powieść Błażeja Przygodzkiego, w której opisane są mroczne tajemnice Wrocławia.

Innym rozwiązaniem jest kino akcji. 3. października odbędzie się premiera filmu "Służby specjalne". Jeżeli zatem twój chłopak jest dostatecznie cierpliwy i może poczekać kilka dni na swój prezent, zaproponuj mu wspólne wyjście na ten film w najbliższy weekend.

Dla pasjonatów historii

Dla chłopaka, którego fascynuje historia, na pewno nowa powieść historyczna będzie nie lada gratką. Polecamy szczególnie trzy tytuły: "Romanowowie" Andrzeja Andrusiewicza, "Na białych Polaków obława" Grzegorza Motyki oraz "Do zobaczenia w zaświatach" Pierra Lemaitra.

Jeżeli twój chłopak od książek woli kino, z pewnością "Potop" widział już nieraz. Filmoteka Narodowa przygotowała natomiast nową wersję tego filmu, w doskonałej jakości i nieco zmienionej formie. Na film możecie wybrać się wspólnie do kina już w najbliższy piątek, co prawda jest to kilka dni po 30. września, ale bilet będziesz mogła mu wręczyć na pewno wcześniej. Dzięki takiej opcji możecie świętować Dzień Chłopaka podwójnie.

Dla zapalonych muzyków

Twój chłopak nieustannie słucha muzyki, ma tysiące płyt i każde pieniądze przeznacza na koncerty? To doskonale, już wiesz, z czego będzie się cieszył. Podaruj mu bilet na koncert zespołu The Baseballs lub Paula & Karol. Wybierz to, czego twój chłopak chętniej słucha. Oba koncerty odbędą się w warszawskim Klubie Stodoła.

Dla dowcipnisiów

W przypadku chłopaka, który wszystko w życiu traktuje z dystansem, możesz nieco poszaleć. Kup dwa bilety do teatru na przezabawną komedię z Tomaszem Kotem, który będzie tłumaczył, jak zostać sex guru. Na wyjście co prawda będziecie musieli poczekać do 11.10, ale bilety są już dostępne w sprzedaży. Możecie też wybrać się do kina na coś lżejszego, np. na najnowszą komedię kryminalną pt. "Sprawa dla dwojga".

Reklama

Zobacz też, co możesz wybrać na jesień dla siebie:

"W powietrzu" Ingi Iwasiów

"Czworo do pary" wkrótce w kinach

Zostań mistrzynią projektowania!

Powieść o libijskiej miłości w cieniu wojny