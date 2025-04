4 z 27

Kate Betts, Jak to się robi po francusku, cena 42,90 zł

Kate Betts to dziennikarka modowa, która wyjechała do Paryża, gdzie postanowiła opanować francuski slang, styl i savoir-vivre oraz znaleźć pracę, która dałaby jej powód do pozostania dłużej nad Sekwaną. Książka to jej wspomnienia: pisze o paryskich klubach nocnych lat 80., polach lawendy w Prowansji, wielkich pokazach na dziedzińcu Cour Carrée w Luwrze – magicznie przywołują ten moment w życiu, gdy młoda kobieta odkrywa, co jest jej przeznaczeniem.