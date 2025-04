Święta Bożego Narodzenia to wcale nie jest czas wyciszenia i relaksu. To praca w domu, to lepienie pierogów, szukanie prezentów, pranie firanek. Kiedy nadchodzą 2 dni (albo chociaż 1), które są wolne od gości i odgrzewania ciężkich potraw, jest czas na pozbawiony głębszej refleksji moment oglądania telewizji. Czy to wigilia, czy pierwszy czy drugi dzień świętowania - to zależy od was. Zatem co pojawi się w telewizji podczas świąt Bożego Narodzenia?

W wolnym czasie, na który czeka każdy z nas, nie będziemy się nudzić. W tym roku w programach tv głównych stacji znalazły się świetne filmy i programy rozrywkowe dla całej rodziny. Co obejrzymy w telewizji 24, 25 i 26 grudnia 2016 roku?

7 filmów z Bożym Narodzeniem w tle (pamiętajcie, Kevin nie jest jedyny!)

Filmowe propozycje na święta

Przed nami filmowa uczta i to nienafaszerowana filmowymi szlagierami świątecznymi, a mieszanką śmiechu, wzruszeń i uciech każdego kalibru. Bo w świętach chodzi o emocje - szczere i prawdziwe! Święta w TV nie mogą się obejść bez klasycznych pozycji takich jak "Kevin sam w domu" czy "Zawód święty Mikołaj". Każdego roku są bojkotowane i nazywane odgrzewanymi kotletami, a jednak ich oglądalność nie spada. W programie znajdziemy sporo nowości i coś dla najmłodszych widzów, takie jak: "Piotruś. Wyprawa do Nibylandii", "Kraina lodu" oraz nieco starsze "Pada Shrek" czy "Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka".

Kadr z filmu "Kraina lodu"

Gdy kolacja się zakończy...

... czas telewizor włączyć! Oczywiście, żartujemy. 24 grudnia W Wigilię Bożego Narodzenia stacje telewizyjne będą pokazywać świąteczne koncerty, kolędowanie i oczywiście filmy. W programach tv stacji telewizyjnych znalazły się m.in. "Scooby Doo: Upiorna Gwiazdka", "Auta 2", "Renifer Niko ratuje brata" a także kultowy "Kevina sam w domu", o którym wspominałyśmy na samym początku. 24 grudnia widzowie będą mogli obejrzeć również "Śnieżne anioły" (to już nie dla dzieci) w reżyserii George'a Erschbamera; komedię o rodzinie, która postanawia zbojkotować Boże Narodzenie i wyjechać na Karaiby (dobry pomysł?) "Święta Last Minute" i "Córkę prezydenta" z Katie Holmes w roli głównej.

Kadr z filmu "Córka prezydenta"

Niedziela, 25 grudnia

ten dzień upłynie pod znakiem programów rozrywkowych. Tym, którym zależy na obejrzeniu dobrego filmu, radzimy wybrać się do kina na "Łotr 1. Gwiezdne wojny: historie" lub zaczekać do wieczora. W Boże Narodzenie będziemy mogli obejrzeć specjalny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym do świątecznego stołu zasiądą uczestnicy trzech dotychczasowych edycji programu! Fanów polskiego kolędowania nakłaniamy do obejrzenia koncertu "Tytka Wigilijna" a stałych widzów teleturniejów zachęcamy do świątecznego wydania "Familiady".

Najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć premierowo porywający remake "Księgi dżungli", kinowy hit "Kraina lodu" (w ramach powtórki), zwierzaki z Madagaskaru w filmie "Madagwiazdka". Stacje telewizyjne nie zapomniały również o dorosłych widzach. 25 grudnia mamy szansę się pośmiać! Na cierpliwych widzów czekają m.in. "Ślubne wojny" z Kate Hudson i Anne Hathaway, komedię sensacyjną "Prawdziwe kłamstwa" i "Powiedz tak" z Jennifer Lopez, która jako organizatorka ślubów zakocha się w narzeczonym swojej klientki. A zatem zapowiada się bardzo romantycznie!

Kadr z filmu "Ślubne wojny"

26 grudnia też znajdziesz coś dla siebie

W Drugi Dzień Świąt do ekranów telewizorów przyciągnie filmowa historia duńskiego pisarza "Hansa Christiana Andersena", o którym słyszał każdy, ale mało kto zna jego życiorys. Z filmów akcji proponujemy "Wyścig po życie", a tym, którzy wolą śmiać się, niż drżeć pod kocem ze stresu, polecamy "Dziewczyny z wyższych sfer".

Kadr z filmu "Dziewczyny z wyższych sfer"

Czy macie zamiar skorzystać z naszych propozycji i znajdziecie czas na "kanapowanie" przed telewizorem w święta? :)

My już wybrałyśmy. Kultowe filmy, bez których redaktorki Polki.pl nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia