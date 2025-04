Najbardziej kultowe świąteczne filmy? Boże Narodzenie to nie tylko kolędy, ale przede wszystkim czas spędzony wspólnie z rodziną. Niezależnie od tego, czy pójdziecie razem na spacer, czy po prostu posiedzicie na kanapie, najważniejsze jest, by po prostu być w tych dniach dla siebie.

Reklama

Święta to więc doskonały czas, by nadrobić (lub odświeżyć) filmowe zaległości. Nie wiesz, jaki film na Boże Narodzenie wybrać? Przygotowałyśmy aż siedem filmów na święta, które rozgrzeją nawet najchłodniejsze zimowe wieczory.

1. Świąteczne filmy - To właśnie miłość (2003)

Prawdopodobnie najlepsza komedia romantyczna w historii kina, a przy okazji świąteczny film. Akcja „To właśnie miłość” rozpoczyna się na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, a losy bohaterów filmu odliczane są kolejnymi tygodniami pozostałymi do świąt.

Mnogość bohaterów tej miłosno-świątecznej układanki sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i nie ma możliwości, by się nie uśmiechnąć i nie wzruszyć. Pozycja obowiązkowa.

fot. ONS

2. Świąteczne filmy - Charlie i fabryka czekolady (2005)

W remake'u kultowego filmu z 1971 roku święta chowają się w tle, ale to nie znaczy, że nie można poczuć ich ducha. Tim Burton bardzo mocno czerpał z magii świąt, dzięki czemu w „Charliem” tego dnia wszystko jest możliwe. Cudowny obraz dla całej rodziny, który pokazuje najważniejsze wartości, a przy tym okraszony jest ogromną dawką humoru (w którym i dorośli znajdą dla siebie parę smaczków).

fot. ONS

3. Świąteczne filmy - Kevin sam w domu (1990)

Istnieją różne świąteczne filmy. Boże Narodzenie jednak nie ma prawa bytu bez „Kevina”! Opowieść o chłopcu, który został sam w święta i musi się użerać z włamywaczami to pozycja, którą zna każdy. Każdy też z taką samą chęcią powraca do niego każdego roku.

fot. ONS

4. Świąteczne filmy - Holiday (2006)

Cudowna miłosna i doborowa obsada? „Holiday” to kolejna wspaniała świąteczna komedia romantyczna. Dwie kobiety, które po zawodach miłosnych postanawiają spędzić święta na drugim końcu świata z pewnością nie spodziewają się, że czeka tam na nich... prawdziwa miłość. To film na Boże Narodzenie, który z pewnością wyciśnie niejedną łzę – ze wzruszenia i ze śmiechu.

fot. ONS

5. Świąteczne filmy Grinch: świąt nie będzie (2000)

Chociaż też świąteczny film zebrał bardzo mieszane opinie, trzeba przyznać, że warto go obejrzeć chociażby ze względu na bezbłędną rolę Jima Carreya. Opowieść o włochatym zielonym stworze, który chce zniszczyć święta to wbrew pozorom naprawdę ciepła komedia o sile przyjaźni. Doskonały film na święta dla najmłodszych.

fot. ONS

6. Świąteczne filmy - Listy do M. (2011)

Ten polski film na Boże Narodzenie to zgrabna odpowiedź na „To właśnie miłość”. Zarówno pierwsza część, jak i następne (które ukazały się kolejno w 2015 i 2017 roku) to ciepła opowieść o zwykłych ludziach potrzebujących zaledwie odrobiny miłości. Zabawne dialogi i czołówka polskich aktorów to niewątpliwie jedna największych zalet tej serii.

fot. ONS

7. Świąteczne filmy - Miasteczko Halloween (1993)

Na koniec o filmie, od którego warto... rozpocząć świąteczne oglądanie. Nadaje się idealnie na okres, w którym wciąż pamięta się o Halloween, ale już myśli się o Bożym Narodzeniu. Bohaterem tej animacji Tima Burtona jest Dyniowy Król znudzony Halloween i poszukujący nowych wrażeń. W tym celu porywa Świętego Mikołaja, by zająć w Boże Narodzenie jego miejsce. To doskonały film, przy którym będą się świetnie bawić zarówno dzieci, jak i dorośli.

Reklama

Przeczytaj więcej o świętach:

Myślisz, że wiesz wszystko o „Kevinie samym w domu”?

5 skutecznych rad, jak nie przytyć w święta