W wielu domach już migoczą kolorowe choinki udekorowane bombkami, stroiki i wieńce na drzwiach. Gwiazdy opanowała już świąteczna atmosfera. Kto ubrał już choinkę? Zobaczcie!

Na Instagramie dużą popularnością cieszą się aranżacje świąteczne w domu Kasi Zielińskiej - z chęcią spędziłybyśmy kilka chwil w jej przytulnych czterech kątach, w których króluje piękna choinka, którą aktorka ubierała wraz z synem.

Zosia Ślotała również zaangażowała "małego elfa" do pomocy. Stylistka ubierała choinkę ze swoją córeczką Ranią. Efekt? Fantastyczny!

Wśród gwiazd dominują kolorowe choinki, jednak z białymi, jednostajnie świecącymi lampkami. Ewa Chodakowska poszła o krok dalej - pod swoim drzewkiem ulokowała także podarunki! O ile to na pewno jej choinka... Ale prezenty są na pewno od niej! ;)

Stylowa Joanna Przetakiewicz już na początku grudnia ubrała trzy choinki (efekt: WOW!), ale chyba największą prędkością w zdobieniu drzewka może się pochwalić Edyta Herbuś.

Z kolei świąteczne drzewko Pauliny Krupińskiej to dowód na to, że dziecko w domu = niestandardowe podejście do choinkowych ozdób.

Choinka której gwiazdy najbardziej przypadła wam do gustu? Ubrałyście już swoje drzewka na święta?

Masz żywą choinkę w domu? Zobacz, co w niej może mieszkać...