Nadchodzący weekend zapowiada się chłodno i pochmurno. Jeśli chcesz zakopać się w domu, podpowiadamy, jakie filmowe hity pojawią się telewizji i umilą ci przeczekanie jesiennej nieprzyjaznej aury.

Jesienną porą preferujemy rozrywkę w domowym zaciszu (zerknijcie do zestawienia książek na jesień, które polecamy) i zaszycie się pod kocem, kotem i herbatą ;) A czy z książką, czy w towarzystwie filmu - zależy już od ciebie.

Horrory filmowe - wybór polki.pl

Piątek, 4 listopada

Zachęcamy do filmowej rozrywki. Co prawda piątek można spędzić na wiele sposobów, ale... czasem spędzenie 2 godzin przed TV to jedyna słuszna opcja. Oto przykłady:

Dla tych, co w ubiegłym tygodniu śledzili zmagania hobbita, TVN emituje kolejną część sagi, "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii". Nawet antyfani filmów fantasy docenią kunszt reżyserski, efekty specjalne i doskonałe zdjęcia. Czysta przyjemność ze szczyptą i humoru, i strachu.

Dla fanów klasyki kina mamy nie lada niespodziankę: późnym wieczorem na TVN7 będzie emitowany "Miłość, szmaragd i krokodyl". To opowieść o życiu pisarki romansów, Joan Wilder. To niepoprawna romantyczka. Chociaż jest sławna, ciągle nie potrafi sobie znaleźć partnera, którego osobowość doskonale przedstawia w swoich książkach. Pewnego dnia Joan dostaje dość dziwną przesyłkę od zamordowanego męża swojej siostry. Następnego dnia zastaje swój pokój w niezłym bałaganie, a chwilę później otrzymuje telefon, od porywaczy swojej siostry, z żądaniem okupu...

Kadr z filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl"

TVN: "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", 20.00

Polsat: "Conan Barbarzyńca", 22.15

TVN7: "Miłość, szmaragd i krokodyl", 20.00

A jak wygląda telewizyjna sobota?

Sobota, 5 listopada

Jeśli masz ochotę na thriller, zachęcamy do przyjrzenia się całkiem świeżej produkcji "Ślepy traf" (2013) i to z Benem Affleckiem i Justinem Timberlake'em. Student, który zarabia na czesne uprawiając internetowy hazard, pada ofiarą oszustwa i zostaje doprowadzony do ruiny. Grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, wyrusza na Florydę, by wymierzyć sprawiedliwość.

Kadr z filmu - filmweb

Dla fanów polskich komedii też znajdzie się smaczny filmowy kąsek. Pamiętacie film "Pieniądze to nie wszystko"? Filmowy hit z 2001 roku cieszy się wciąż niemałą popularnością. Historia spotkania biznesmena, parającego się produkcją taniego wina owocowego marki Platon, z mieszkańcami po pegeerowskiej wsi Brześce, stanowiących chyba najwierniejszych konsumentów trunku, jest trafnym opisem polskiej rzeczywistości, w której egzystują obok siebie skrajnie odmienne środowiska.

Ale to nie wszystkie filmowe możliwości. Może film animowany to odpowiedź na jesienną chandrę? Na antenie telewizji Polsat będzie gościć "Hotel Transylwania". Grupa dobrze znanych strasznych postaci takich jak: Frankenstein, Mumia, Dracula oraz Wilkołak chowa się w hotelu na peryferiach Transylwanii.

Kadr z filmu "Hotel Transylwania"

TVP1: "Ślepy traf", 21.25

Polsat: "Hotel Transylwania", 20.10

TVN: "Pieniądze to nie wszystko", 21.55

TVN7: "Choć goni nas czas", 19.00

Niedziela, 6 listopada

Jeśli planujecie przedłużyć swój weekend, to obejrzenie filmów późnym niedzielnym wieczorem nie stanowi problemu, prawda? Zwłaszcza, że jest co oglądać, a zazwyczaj niedziele nie serwują zbyt dużej liczby filmów dla kinomanów.

Osobiście jako fanka "Batmana" polecam pierwszą część losów Bruce'a Wayne'a z Christianem Bale'em w roli głównej. Siódmy już pełnometrażowy film, fabularnie powraca do korzeni postaci Mrocznego Rycerza. Po raz kolejny będziemy więc świadkiem tragicznych wydarzeń z dzieciństwa Bruce'a oraz drogi, jaką musiał przebyć, by stać się zamaskowanym opiekunem Gotham City.

Kadr z filmu - filmweb

Fani Angeliny Jolie mogą być usatysfakcjonowani seansem "Lary Croft: Tomb Rider". Kultowość Lary Croft nie podlega żadnej dyskusji. Odważna, długowłosa, szczupła z dużym biustem bohaterka przeżywa wiele krwawych przygód, walcząc zarówno z ludźmi, jak i potworami nie z tej ziemi. Chyba każdy zna Larę, świadomie lub mniej :)

TVP2: "Pamięć absolutna", 20.05

TVN7: "Batman: Początek", 20.00

TVP1: "O północy w Paryżu", 22.20

TVN: "Lara Croft Tomb Rider: Kolebka życia ", 22.30

Upatrzyłyście coś dla siebie z naszych propozycji? :)

