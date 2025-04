Nadchodzący weekend zapowiada się wietrznie, a nawet śnieżnie! Jeśli chcesz zakopać się w domu, podpowiadamy, jakie filmowe hity pojawią się telewizji i umilą ci przeczekanie jesiennej szarugi.

Jesienną porą preferujemy rozrywkę w domowym zaciszu (zerknijcie do zestawienia książek na jesień, które polecamy) i zaszycie się pod kocem, kotem i herbatą ;)

Horrory filmowe na Haloween - wybór polki.pl

Piątek, 28 października

Zachęcamy do filmowej rozrywki. Co prawda piątek można spędzić na wiele sposobów, a część z was pewnie poddaje się jesiennej chandrze. Nadchodzi jednak rozrywkowa pomoc!

Piątkowa oferta to przede wszystkim komedie i filmy przygodowe. Dokonałyśmy selekcji: pominęłyśmy "Kevina samego w Nowym Jorku" na TV4 w zamian za "Richie Milionera", czyli bajkę o pławiącym się w bogactwie chłopcu. W obu filmach główne role gra oczywiście Macaulay Culkin za czasów swojej bardzo wczesnej młodości.

Kadr z filmu - filmweb

Dla tych, co w ubiegłym tygodniu śledzili zmagania hobbita, TVN emituje kolejną część sagi, "Pustkowie Smauga". Nawet antyfani filmów fantasy docenią kunszt reżyserski, efekty specjalne i doskonałe zdjęcia. Czysta przyjemność ze szczyptą i humoru, i strachu.

TVN: "Hobbit: Pustkowie Smauga", 20.00

Polsat: "Witajcie w dżungli", 22.05

TVN7: "Richie milioner", 20.00

A jak wygląda telewizyjna sobota?

Sobota, 29 października

Sobota skrywa coś interesującego i jeśli miałabym wybierać, to akurat ten sobotni wieczór spędziłabym przed telewizorem. Oferta jest bardzo kusząca! Cieszę się jak dziecko na myśl o obejrzeniu "Czarownicy" z Angeliną Jolie. Scenografia i efekty specjalne są piękne, a Jolie zarówno w roli anielskiej Diaboliny, jak i owładniętej szałem Czarownicy - zjawiskowa. Kiedy po raz pierwszy oglądałam ten film - nie doceniłam go. Byłam rozczarowana skąpą akcją, nie tak wyobrażałam sobie opowieść o tytułowej czarownicy. Jeśli nie przekonują was wariacje na temat bajek, to może w wasze gusta trafi soundtrack do filmu? Polecam!

Kadr z filmu - filmweb

Jennifer Lawrence za rolę w "Poradniku pozytywnego myślenia" otrzymała Oscara. Chyba jestem w 5% widzów, których ten obraz nie zachwycił (w zasadzie w ogóle ta aktorka jakoś mnie nie przekonuje i "Joy" jest tego kolejnym przykładem). Ale i tak nie czuję, bym zmarnowała czas, dlatego serdecznie polecam wam seans! Pat Solitano po 8 miesiącach terapii wraca do rodzinnego domu, by zacząć od nowa w ramach filozofii "pozytywnego myślenia". Jego konsekwentna strategia zmienia się, gdy poznaje intrygującą dziewczynę z sąsiedztwa, Tiffany. Wzajemna niechęć pary ekscentryków przeradza się w niespodziewaną więź. Co stanie się potem, zgadniecie? Ostrzegam, że to nie jest typowa komedia romantyczna.

Kadr z filmu - filmweb

Filmem nr 3, do którego lubię wracać, jest "Uwierz w ducha". Nie chodzi o wzruszającą fabułę, a o Patricka Swayze, przyznaję bez bicia. Sam i Molly są szczęśliwą, kochającą się parą. Pewnego wieczoru, w drodze powrotnej z teatru, zostają napadnięci i Sam ginie. Zostaje uwięziony w postaci ducha do czasu, aż wyjaśni się, że jego śmierć nie była przypadkiem. Stara się ostrzec Molly przed grożącym jej niebezpieczeństwem...

Kadr z filmu - filmweb

TVP1: "Wyjazd integracyjny", 21.25

TVP Kultura: "Poradnik pozytywnego myślenia", 20.20

Polsat: "Jak wytresować smoka 2", 20.05

TVN: "Czarownica", 21.55

TVN7: "Uwierz w ducha", 19.00

Jak to jest z tym Halloween w Polsce?

Niedziela, 23 października

Jeśli planujecie przedłużyć swój weekend, to obejrzenie filmów późnym niedzielnym wieczorem nie stanowi problemu, prawda? Zwłaszcza, że jest co oglądać, a zazwyczaj niedziele nie serwują zbyt dużej liczby filmów dla kinomanów.

Polecam wam "Joe Blacka" - film, który w magnetyczny sposób przyciąga oko (zasługa Pitta?) Scenariusz, co by nie mówić, jest mroczny, iście halloweenowy. Śmierć pod pseudonimem Joe Black zjawia się po Williama. Nieoczekiwanie zakochuje się on w jego córce. Gdzieś widziałam recenzję, że to "ckliwe miziadło, ale na bogato". Cóż, moim zdaniem zdecydowanie na bogato ;)

Kadr z filmu - filmweb

Numerem dwa, po który z chęcią sięgnę, jest znakomita,zachwycająca, zdumiewająca (!) Meryl Streep w roli Margaret Thatcher, zmęczonej życiem kobietą, dręczoną marami przeszłości. Była premier Wielkiej Brytanii rozmawia z nieżyjącym mężem i wspomina błyskotliwą karierę polityczną. Jest intymnym portretem kobiety, która swoją wytrwałością przebiła się przez twardą skorupę patriarchalnych konwenansów politycznych. I choć na drugim planie nie brak utalentowanych aktorów, to Meryl Streep gra pierwsze skrzypce i lśni blaskiem złotej gwiazdy. Tak, za tę rolę otrzymała Oscara.

Kadr z filmu - filmweb

TVP 2: "Osaczeni", 20.05

TVP 1: "Joe Black", 22.25

TV4: "Żelazna Dama", 22.40

TV Puls: "Druhny", 22.10

Upatrzyłyście coś dla siebie z naszych propozycji? :)

