Nie ma co kryć - jesień nas nie rozpieszcza. Pogodowa aura nie sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i preferujemy spędzanie wolnego w (swoich lub nie) czterech ścianach. Preferujemy rozrywkę w domowym zaciszu (zerknijcie do zestawienia książek na jesień, które polecamy) i zaszycie się pod kocem z popcornem w dłoni. Filmowo weekend ma do zaoferowania kilak fajnych pozycji. Co warto obejrzeć?

Reklama

Przeczytaj felieton Filipa Chajzera. Dużo w nim prawdy o jesieni!

Piątek, 21 października

Piąąątek! Tygodnia koniec i początek, a dla niektórych święto wolności. Dlatego zachęcamy do filmowej rozrywki w otoczeniu rozgrzewających napojów i dobrego towarzystwa :) Co serwują nam stacje telewizyjne w piątkowy wieczór?

Piątkowa oferta to przede wszystkim seriale ("O mnie się nie martw, Rodzinka.pl") i rozmaite show z gwiazdami. Tuż po nich można spodziewać się rozrywki dla domowych kinomanów. Kiedy zegar wybije 20.00, warto przełączyć na TVN. Fani "Hobbita" będą ukontentowani, bo stacja wyemituje "Niezwykłą podróż". Na TV4 pojawi się "Podwójne uderzenie (film *raczej* płci męskiej, choć Jean-Claude Van Damme...). Chłopiec imieniem Chad trafia do rodziny zastępczej w Paryżu, a jego brat Alex staje się drobnym kryminalistą w Hong Kongu. Kiedy kilkanaście lat później Chad odnajduje swojego brata, rozpoczynają oni poszukiwania mordercy rodziców.

Żeby nie było tak poważnie... Czas na komedię! O godzinie 22.05 na antenie Polsatu uświadczymy film "Faceci w czerni III", czyli to kolejny weekend, kiedy Polsat emituje sequele komedii sci-fi. Zerknijcie na listę poniżej i odnotujcie to, co was interesuje:

TVN: "Hobbit: Niezwykła podróż", 20.00

Polsat: "Faceci w czerni III", 22.05

TV4: "Podwójne uderzenie", 20.00

TVN7: "Duma: podróż do domu", 20.00

Kino Polska: "Krótki film o zabijaniu", 22.40

A jak wygląda telewizyjna sobota?

Sobota, 22 października

Sobota skrywa coś interesującego dla fanek filmów z romansem w roli głównej. Proponujemy dobry trunek lub kakao i pożywne przekąski, bo warto zasiąść przed telewizorem na dłużej.

Stacja TVN7 trafia w gusta romantyczek: "Życie od kuchni" (19.00) i "Dziewczyna moich koszmarów" (21.15). My jednak tęsknimy za Sandrą Bullock i od czasu do czasu warto sobie przypomnieć jej zabawne role. "Narzeczony mimo woli" (TVN, 21.55) to miłosna bajka w starym, dobrym stylu. Wiesz jak się skończy, ale i tak oglądasz do samego końca. Fletcher postanowiła odświeżyć klasykę gatunku, ubierając ją w nowoczesne szaty. Powstała bardzo ciepła i sympatyczna opowieść, którą polecamy na chłodny, jesienny wieczór.

Kadr z filmu "Narzeczony mimo woli" - ONS.pl

Fanów kina sensacyjnego powinien zadowolić "Nieobliczalny" ze Stevenem Seagalem. Gdy skorumpowani agenci CIA wykorzystują jako kuriera swego byłego kolegę Jacka Fostera (właśnie Seagal) do przemycenia śmiertelnego wirusa poza Stany, nie mają pojęcia jaką nieopanowaną furię wywołają. Kino trzyma w napięciu i to ciekawa propozycja dla tych, których nudzą ckliwe historie.

Kadr z filmu "Nieobliczalny" - filmweb

TVP1: "Układ zamknięty", 21.25

Kino Polska: "Dom zły", 20.00

TVN: "Narzeczony mimo woli", 21.55

TVN7: "Życie od kuchni", 19.00, "Dziewczyna moich koszmarów", 21.15

TV Puls: "Nieobliczalny", 20.00

Niedziela, 23 października

Wielu z nas spędza niedzielę na leniwym "kanapingu" i odwiedzaniu rodziny. Ci, którzy wolą zaszyć się z pilotem od telewizora w domu, polecamy wieczorny seans na TVP 2: "Evan Wszechmogący" (20.05). Twórcy komedii wykorzystują przypowieść o Arce Noego, by zwrócić uwagę na kwestię niszczenia przyrody w imię wygody i doraźnych korzyści majątkowych.

Kadr z filmu Evan Wszechmogący" - ONS.pl

Sądzimy, że fani thrillerów pokuszą się na "Sześć dróg do śmierci". Bohater, John Doe, zamierza wymierzyć sprawiedliwość Sonny'emu Garcii, który stworzył najpotężniejszą sieć dystrybucji narkotyków w Ameryce. Planuje zrealizować zemstę w sześciu krokach. Ma zamiar odebrać swojej ofierze olejno wolność, miłość, reputację, najcenniejszą własność, pieniądze, a na koniec życie.

TVP 2: "Evan Wszechmogący", 20.05

TVP 1: "Wesele w Sorrento", 22.25

TV4: "Sześć dróg do śmierci", 21.00

TVN7: "Mission Impossible 2", 20.00

Upatrzyłyście coś dla siebie z naszych propozycji? :)

Reklama

17 najbardziej wzruszających filmów. Wycisną łzy z każdego