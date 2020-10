fot. Adobe Stock

Samodzielnie robiony kalendarz adwentowy nie musi zawierać czekoladek, choć dobrze jest schować w środku coś słodkiego. Otwieranie drzwiczek kalendarza adwentowego ma w sobie coś magicznego, dlatego warto zrobić kalendarz adwentowy zwłaszcza wtedy, gdy w domu są dzieci.

Poniżej znajdziesz kilka różnych pomysłów, które dostarczą ci inspiracji. Zobacz jak zrobić kalendarz adwentowy i zabierz się do pracy.

Spis treści:

To oryginalny pomysł na kalendarz adwentowy. Kolorowe piramidki wykonasz z kolorowego bloku technicznego, w każdej z nich ukryj drobiazg, który ucieszy odpakowującego. Wspaniała ozdoba do dziecięcego pokoju.



fot. Adobe Stock

Aby stworzyć piramidkę, narysuj plan ostrosłupa z potrzebnymi skrzydełkami. Na gałęzi zamocuj je za pomocą sznurka. Możesz także kupić gotowe pudełka lub woreczki w sklepie internetowym. Nie zapomnij o tym, by je ponumerować.

Ten kalendarz adwentowy wymaga nieco więcej pracy i konieczności posiadania maszyny do szycia. Do prostokątnego kawałka materiału trzeba przyszyć kolejny, nieco większy, tak, by powstały kieszonki. Co włożyć do kalendarza adwentowego? Zamiast słodyczy warto włożyć coś innego. Dla dziewczynek mogą to być pierścionki czy spinki do włosów, dla chłopców - ulubione figurki.



fot. Adobe Stock

To naprawdę proste, w dodatku wystarczy, że masz odpowiednią ilość rolek po papierze toaletowym (24), klej, kolorowy blok i nożyczki.

Rolki po papierze toaletowym trzeba sklejać bokami, zaczynając od 1 rolki na górze, doklejać kolejne rzędy.



fot. Adobe Stock

Ten kalendarz adwentowy to opcja dla sprytnych lub... leniwych. Do koszyka możesz włożyć torebki, saszetki, pudełeczka, a nawet dziecięce skarpetki, w których ukryjesz drobiazgi.



fot. Adobe Stock

Skrytki nie muszą skrywać prezentów, równie dobrze mogą to być zadania do kalendarza adwentowego, które zrealizujecie wspólnie.

Papierowe torebki możesz zawiesić na sznurku - jak na zdjęciu, lub po prostu umieścić w drewnianej skrzynce lub koszyku wiklinowym.



fot. Adobe Stock

Wystarczy tablica magnetyczna lub inna, do której przymocujesz spinacze, a na nich karteczki. Możesz wpisać na nich zadania lub potraktować jako miejsce, w którym napiszesz coś miłego o dziecku lub osobie, która będzie otwierać bileciki.



fot. Adobe Stock

Pudełka zawieszone na zagłówku łóżka i oplecione świecącą girlandą, to bardzo efektowny kalendarz adwentowy.

Pudełka najłatwiej będzie przywiązać za pomocą sznurka.



fot. Adobe Stock

Artykuł powstał na podstawie tekstu Joanny Błażałek. Pierwotnie został opublikowany 6.11.2013.

To też może się przydać: Ozdoby choinkowe DIY: szklane, z papieru lub w skandynawskim styluCo to jest adwent? Jak wytłumaczyć to dziecku

Symbole świąteczne: co oznacza gwiazda betlejemska lub czemu na stole ma być 12 potrawCo włożyć do kalendarza adwentowego