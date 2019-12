Oryginalny prezent świąteczny dla ukochanej osoby

fot. Materiały prasowe

Kojarzymy je z zapachem piernika, zieloną choinką i wieczorami spędzanymi w rodzinnym gronie. Święta – czas pełen ciepła, mimo zimy. Idealnym uzupełnieniem tego niezwykłego okresu są prezenty. Czekamy na nie cały rok, niezależnie od wieku. A najlepsze upominki to te najbardziej osobiste, wybrane specjalnie dla nas i dawane prosto z serca. Dlatego w tym roku zachęcamy do przygotowania ich samodzielnie – by Święta stały się jeszcze bardziej magiczne!

CEWE FOTOKSIĄŻKA – na prezent i jako kronika rodzinna

Fotoksiążka to świetny pomysł na prezent dla całej rodziny. Jej podarowanie może rozpocząć piękną tradycję, gdy każde Święta będą okazją do przeżycia jeszcze raz najpiękniejszych chwil minionego roku.

W ten sposób wspólnie stworzycie kronikę rodzinną, której wartość znacznie przewyższy tradycyjne prezenty. I chociaż projektowanie fotoksiążki wydaje się trudne to nie ma się czego obawiać! W darmowym programie CEWE FOTOŚWIAT pomoże Ci nasz asystent projektowania i wiele gotowych do wykorzystania szablonów.

CEWE FOTOKSIĄŻKA to nie tylko świąteczny upominek. To wspólnie spędzony czas, wiele wzruszeń i śmiechu, które dostarczy Wam oglądanie jej w chłodne, grudniowe wieczory. Pierwszy roczek Waszego dziecka, beztroskie wakacje, a może upominek na Dzień Babci i Dziadka? Wspomnienia to najpiękniejszy prezent, jaki możesz podarować bliskim.

Fot. Materiały prasowe

Z uśmiechem w Nowy Rok z CEWE FOTOKALENDARZEM Jeśli szukasz upominku, który nawet po Świętach nadal będzie bardzo aktualny, sięgnij po CEWE FOTOKALENDARZ. Dzięki niemu wejdziecie z uśmiechem w Nowy Rok, a najlepsze momenty zostaną z Wami na kolejne miesiące. Wybierz 12 najlepszych zdjęć z całego roku, miesiąc początkowy (to Ty decydujesz, kiedy rozpocznie się kalendarz), dodaj własne cytaty i zabawne, rodzinne powiedzonka. Niech wspomnienia udekorują Wasz dom. Co więcej, CEWE FOTOKALENDARZ to upominek zarówno dla domatorów, jak i dla tych, którzy są zawsze w biegu. Dzięki wielu formatom, zaprojektujesz go tak, by idealnie pasował do obdarowanego. Do wyboru są kalendarze biurkowe, które można zabrać do pracy, albo terminarz – praktyczny i estetyczny gadżet na każdy dzień. Na CEWE.PL znajdziesz jeszcze więcej formatów. Odwiedź naszą stronę i odkryj niezwykły świat fotoprezentów.

Fot. Materiały prasowe

Coś specjalnego dla najmłodszych

W CEWE przygotowaliśmy coś specjalnego także dla najmłodszych – zabawki z własnymi zdjęciami. Unikalne puzzle z fotografią dziecka lub jego ukochanego zwierzaka to świetna zabawa! Warto dobierać zdjęcia tak, by stworzyć grę o różnych stopniach trudności. Możesz także wykorzystać zdjęcia członków rodziny, co pomoże dziecku w poznaniu własnego drzewa genealogicznego.

Miłym upominkiem na Święta są również poduszki z własnym zdjęciem. Dzięki możliwości dopasowania ulubionej fotografii, mogą być to zarówno kolorowe, dziecięce motywy, jak i bardziej młodzieżowe wzory. Ozdabianie pokoju takimi upominkami sprawi wiele frajdy, a także skłoni dzieci do włożenia więcej wysiłku w dbanie o własną przestrzeń.

Fot. Materiały prasowe

CEWE FOTOKARTKI – podziel się radością Na koniec proponujemy miły drobiazg, który przypomni tradycję wysyłania bożonarodzeniowych życzeń. Fotokartka z własnym zdjęciem to ciekawy sposób, by pozdrowić i pozytywnie zaskoczyć najbliższych, którzy nie zdołali dojechać na wspólne Święta. Dzięki wielu szablonom do wyboru oraz opcji wysłania kartki bezpośrednio do adresata, jej zaprojektowanie zajmie Ci tylko kilka chwil i co najlepsze, możesz to zrobić nawet ze swojego smartfona! Takie połączenie tradycji z nowoczesnością to najlepszy wybór dla tych, którzy kochają wysyłać kartki ale są zbyt zabiegani, by tracić czas na poczcie. Fot. Materiały prasowe Wejdź na CEWE.PL! W te Święta możliwości obdarowania najbliższych jest naprawdę wiele: CEWE FOTOKSIĄŻKA, CEWE FOTOKALENDARZ, fotoprezenty z własnym zdjęciem, czy fotokartki. Wybierz coś dla siebie i podaruj radość na Święta. Fot. Materiały prasowe Artykuł powstał udziałem marki CEWE.