Prezent na Dzień Kobiet powinien być miłym drobiazgiem. Najpopularniejszym upominkiem są kwiaty - najczęściej cięte tulipany, róże i goździki. A może w tym roku zamiast tradycyjnych kwiatów, lepiej podarować żonie, dziewczynie albo mamie czekoladki, zestaw kosmetyków albo elegancki komplet bielizny? Wybierz idealny prezent na Dzień Kobiet - podpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

Zaraz po kwiatach, najczęściej wybieranym przez mężczyzn prezentem są słodycze - pięknie zapakowane czekoladki, zawsze będą strzałem w 10. Doskonale sprawdzą się również zestawy kosmetyków, piękne gadżety do domu albo coś z nowości książkowych.

Drobne upominki na Dzień Kobiet

Trwa wielki boom na kosmetyki, w szczególności naturalne. Mają one nie tylko ekologiczne opakowania i piękny design, ale również rewelacyjne składy. Najczęściej pozbawione są większości sztucznych dodatków czy barwników, nierzadko także produktów pochodzenia zwierzęcego. Taki kosmetyk to piękny i praktyczny prezent na Dzień Kobiet.

Piękna porcelanowa filiżanka lub szalenie modny w tym sezonie kubek wykonany z kamionki to także coś, co umila codzienne picie kawy czy herbaty.

Sprawdzi się także elegancki szlafrok, komplet piżam albo bielizny, a także coś do poczytania - książka ulubionego autora lub zestaw kryminałów na pewno ucieszy każdą fankę beletrystyki.

Książka to jeden z tych prezentów, który można podarować zawsze, na każdą okazję i każdemu, bez względu na wiek. Wybierz coś z nowości wydawniczych albo coś, co poszerzy zainteresowania obdarowywanej osoby.

Pamiętaj, że idealny prezent to taki, który jest dopasowany do zainteresowań i osobowości obdarowanej osoby. Jeśli znasz jej upodobania i marzenia, postaw na coś, co zawsze chciała mieć. Może zestaw do fondue albo piękny naszyjnik?

Świetnie sprawdzą się także czekoladki oraz bukiet kwiatów - to wcale nie oklepane prezenty i sprawią radość prawdopodobnie każdej kobiecie.

