„Schudnę pięć kilogramów”, „zacznę się uczyć języka obcego”, „będę regularnie uprawić sport”, „rzucę palenie” – to najczęściej powtarzające się postanowienia noworoczne, które robią ludzie na całym świecie w styczniu każdego roku. I nic dziwnego, każdy z nas chce zmienić swoje życie na lepsze, a niezdrowe przyzwyczajenia czy zaniedbanie ważnych spraw wywołuje w nas poczucie winy. Natomiast zrealizowanie podjętego wyzwania daje ogromną satysfakcję. Warto też pamiętać o tym, że o ile kilka dodatkowych kilogramów ma wpływ na to, jak komfortowo czujesz się w swoich ubraniach, to regularna aktywność fizyczna czy rozstanie z papierosami dają bardzo konkretne zmiany w wielu aspektach twojego życia, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie.

Specjaliści badający wpływ palenia papierosów na organizm człowieka przekonują, że ta jedna zmiana może całkowicie odmienić twoje życie. Zrywając z „dymkiem”, unikniesz pojawienia się przedwczesnych zmarszczek, problemów z krążeniem, zminimalizujesz ryzyko chorób serca czy nowotworów płuc. A na co dzień zauważysz, że nie męczy cię już kaszel palacza, masz zdrowszą, młodziej wyglądającą cerę, głębszy oddech, lepszą kondycję i więcej energii. No i nie śmierdzi wokół ciebie papierosami. Tylko jak się oprzeć pokusie zapalenia papierosa? Jakie triki zastosować, by się nie złamać? Oto 4 sprawdzone sposoby.

1. Odpowiednio zaplanuj swój dzień

Każdy palacz ma takie sytuacje, w których zwykle sięga po papierosa. Dla jednych jest to moment, gdy piją poranną kawę, dla innych spacer z psem, dla jeszcze innych poobiedni relaks lub spotkanie ze znajomymi. Zwłaszcza w pierwszych dniach po rzuceniu palenia ciężko jest przetrwać chwile, w których zwyczajowo sięgałaś po paczkę papierosów. Jednak z badań wynika, że natrętna myśl o zapaleniu papierosa trwa zwykle od dwóch do pięciu minut. Nie jest to aż tak bardzo długo, prawda? Dlatego przygotuj się i zawczasu wymyśl, co będziesz robić w sytuacjach, w których zwykle paliłaś. Zamiast zasiadać w fotelu z kawą po śniadaniu wyjdź na spacer albo zadzwoń do kogoś, z kim możesz bez zobowiązań chwilę porozmawiać i zapomnieć o chęci na papierosa. Wychodząc na spacer z psem, zabierz audiobook lub ulubioną muzykę, by zająć myśli czymś innym. Na spotkaniach z przyjaciółmi nie siadaj obok palacza, tylko wybierz krzesło w sąsiedztwie osób, które nie wychodzą na papierosa. Chęć zapalenia po jakimś czasie mija – i to jest wiadomość, której kurczowo musisz się trzymać. To naprawdę działa.

2. Uprzedź bliskich i współpracowników, że przestajesz palić papierosy

To jedna z najskuteczniej działających strategii, gdy postanowisz rzucić palenie. Z jednej strony bliskie osoby będą cię wspierać, zrozumieją początkowe rozdrażnienie, które towarzyszy wszystkim palaczom w trakcie rozstawania się z nałogiem. Pomogą ci przetrwać trudniejsze momenty, powtórzą, że jesteś wspaniała, że świetnie ci idzie. Z drugiej strony oprócz wsparcia dostaniesz jeszcze jeden oręż w walce z papierosami… własne poczucie winy.

Tak, właśnie niechęć do przyznania się do porażki oraz strach przed sprawieniem zawodu przyjaciołom czy ukochanej osobie potrafi zdziałać cuda. Daje niesamowitą motywację, by wytrwać kolejny dzień bez papierosa. Mówiąc osobom w swoim otoczeniu, że już nie palisz, masz o 55 procent więcej szans na sukces. A zespół odstawienia, z jakim się mierzą nałogowi palacze, trwa około dwóch tygodni. Po tym czasie o wiele rzadziej będą cię nachodzić natrętne myśli o zapaleniu papierosa. Choć w trakcie tych kilkunastu dni będzie ci się wydawało, że dwa tygodnie to wieczność, tak naprawdę to tylko krótki epizod na twojej drodze do długiego życia bez nałogu.

3. Zajmij czymś ręce

Przyzwyczajenie trzymania papierosa w ręce jest przez badaczy wskazywane jako jeden z tych aspektów, nad którymi palaczom najtrudniej zapanować. Bo to, że organizm domaga się nikotyny, od której jest uzależniony, możesz opanować, żując specjalne gumy z nikotyną czy ssąc pastylki z cytyzyną (substancją pochodzenia naturalnego, która działa podobnie jak nikotyna, jednak nie powoduje uzależnienia). Jednak co zrobić z rękami, którym brakuje podłużnego przedmiotu do trzymania między palcami? Sposobów na to jest mnóstwo. Specjaliści radzą na przykład przekładanie między palcami długopisu, słomki czy wykałaczki. Pomaga także korzystanie z piłeczki antystresowej czy zabawki sensorycznej, w której wciska się wypukłe elementy, tzw. pop-it. W ostateczności mogą to być pestki słonecznika, dyni czy suszona żurawina, które odwrócą twoją uwagę od chęci zapalenia.

4. Zmień dietę

Czy wiedziałaś, że są potrawy i napoje, które zwiększają ochotę na papierosa, i takie, po których łaknienie nikotyny jest mniejsze? Amerykańskie badania dowodzą, że jedzenie mięsa zwiększa ochotę na palenie papierosów, a dania składające się z nabiału, warzyw i owoców niwelują chęć zapalenia. Niekorzystnie działają także kawa, herbata i napoje gazowane, zwłaszcza cola. Wrogiem porzucenia papierosowego nałogu jest także alkohol (on najbardziej!). Za to wypijanie dużych ilości wody pomaga stłumić chęć wyjścia na „dymka”. Dodatkowo woda nawilża gardło i ułatwia wypłukiwanie toksyn z komórek, więc organizm szybciej wraca do dobrej formy. W diecie osoby rzucającej palenie papierosów ważne są także błonnik i kiszonki. Nikotyna podkręca metabolizm, dlatego gdy rezygnujesz z papierosów, musisz w inny sposób wspomóc swój organizm. Produkty bogate w błonnik (pełnoziarniste pieczywo, kasze, zielone warzywa, siemię lniane, suszone owoce) i te zawierające naturalne probiotyki wyregulują perystaltykę jelit i sprawią, że w okresie rzucania palenia nie zaczniesz przybierać na wadze.

Pamiętaj, że rozstanie z nałogiem to proces

Nie nastawiaj się, że przyjdzie ci to łatwo, w końcu uzależnienie od papierosów to potężny przeciwnik. Ale jeśli dasz sobie czas i postarasz się zachować motywację, by zerwać z nałogiem, na pewno ci się to uda. Przygotuj się na to, co może cię spotkać: gorsze samopoczucie, problemy z koncentracją, bóle głowy, zgaga, drapanie w gardle, oblewający ciało zimny pot czy napady głodu. Jeśli będziesz wiedziała, że te i kilka innych objawów może się pojawić, łatwiej ci będzie się na nie przygotować i przetrwać. Wszystkie te dolegliwości po pewnym czasie mijają.

Jeśli jednak podejmowane przez ciebie wysiłki nie przynoszą rezultatów – rozważ „terapię pomostową”, która zdaniem specjalistów zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od palenia papierosów, jest okresowym kompromisem. W czasie tej terapii palacze, zamiast dalej palić papierosy, zastępują je produktami z nikotyną, które – w odróżnieniu od papierosów – dostarczają nikotynę, ale już bez spalania tytoniu. Do takich urządzeń zalicza się podgrzewacze tytoniu (np. dostępny od niedawna na rynku lil SOLID 2.0) oraz certyfikowane e-papierosy. Brak spalania oznacza brak trującego i śmierdzącego dymu, brak substancji smolistych i brak brudzącego popiołu. Nie należy jednak tracić z oczu ostatecznego celu, którym zawsze powinno być gruntowne porzucenie tego nałogu. Tylko to zapewni twojemu zdrowiu najwięcej korzyści. I za właśnie trzymamy mocno kciuki!