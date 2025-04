Powodów, dla których pewnych treści po prostu nie należy trzymać w służbowym laptopie, jest wiele. Możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że mogą być one powodem twojego zwolnienia z pracy... A jeśli nawet tak się nie stanie, ale i tak pewnego dnia otrzymasz wypowiedzenie, możesz nie mieć czasu na wyczyszczenie sprzętu z prywatnych folderów. Sprawdź zatem, czego absolutnie nie zapisywać na służbowym laptopie.

Reklama

Czego nie trzymać w służbowym laptopie?

Oto lista zakazanych plików, folderów i programów:

1. Prywatne zdjęcia

Chyba nie trzeba wyjaśniać, jaką minę miałby szef, gdyby zobaczył twoje zdjęcia z ostatniej imprezy? Nawet jeśli jest bardzo towarzyski, nie musi wiedzieć o tobie pewnych rzeczy. Inaczej może być dość niezręcznie...

2. Zapamiętane hasła do prywatnych serwisów

Dopóki jesteś jedyną użytkowniczką służbowego laptopa, nie ma żadnych obaw, że ktoś wkradnie ci się na konto. Może jednak będziesz musiała oddać sprzęt np. do naprawy lub instalacji nowych programów. Jeśli zapamiętasz hasła do prywatnej poczty elektronicznej lub serwisu społecznościowego, możesz być prawie pewna, że informatycy chętnie skorzystają z okazji, by je podejrzeć.

3. Foldery z muzyką lub filmami

Wiele zależy od tego, jaką masz pracę. Być może w wielu przypadkach słuchanie muzyki w słuchawkach, wykonując pracę, w niczym nie przeszkadza, ale dla bezpieczeństwa lepiej nie zapisywać folderu na służbowym sprzęcie. Z filmami jest o wiele gorzej... Chyba nie da się jednocześnie pracować i oglądać filmu... na tym samym ekranie monitora.

4. Elektroniczny pamiętnik

Prowadzisz elektroniczny pamiętnik? Lepiej nie zapisuj go na służbowym laptopie. Chyba nie chcesz, żeby szef lub koledzy zobaczyli, co tak naprawdę o nich myślisz, gdy jesteś na nich wściekła...

5. Historia przeglądanych stron

Jeżeli zdarzy ci się przez pół dnia przeglądać w prywatnych celach jakieś strony w internecie, nie zapomnij usunąć historii przeglądania. Chyba że znajdziesz wytłumaczenie swojego postępowania, gdy szef odkryje, że zamiast pracować, surfowałaś po internecie.

6. Folder z listami motywacyjnymi i CV

Tego typu pliki świadczą o tym, że szukasz nowej pracy. Chyba nie chcesz, by dowiedział się o tym także twój szef. Jeśli się to wyda, może pomóc ci zmienić pracę szybciej, niż myślisz.

7. Nielegalne aplikacje i programy

Jeśli niezbędny jest ci do pracy jakiś nowy program, powiadom o tym przełożonych. Nie ściągaj niczego nielegalnie sama. Takim postępowaniem możesz wpakować w kłopoty nie tylko siebie, lecz także pracodawcę. Za posiadanie nielegalnego oprogramowania można ponieść poważne konsekwencje prawne.

Reklama

Sprawdź też:

Zakazane tematy w pracy

Na co marnujemy czas w pracy?

Krótka drzemka w ciągu dnia