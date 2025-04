Wielu młodych ludzi nie wie jeszcze, co chcą robić w życiu. Idą na studia, które polecili im starsi znajomi, rodzina albo na takie, które w danym momencie czują, że mogą być interesujące. Owszem, to ważne, by studiować to, co się lubi i do czego ma się pasję, ale trzeba jeszcze przeanalizować kwestię obecnego rynku pracy. W przeciwnym razie może się okazać, że pięć lat ciężkiej pracy i tytuł magistra w niczym się nie przyda, jeśli w danym zawodzie zwyczajnie nie będzie pracy. Warto porządnie tę sprawę przemyśleć.

Co studiować, żeby dobrze zarabiać?

Przeczytaj nasze wskazówki. Być może pomogą ci one w podjęciu właściwej decyzji.

Kierunki techniczne ciągle w cenie

MNiSW podaje, że w 2014 roku na pierwszy rok studiów dziennych uczelni publicznych przyjętych zostało ponad 250 tys. studentów. Co ciekawe, odwrotnie do tendencji z lat 90., najczęściej wybieranymi są kierunki o profilu technicznym. Choć kandydatów na studia inżynierskich przybywa, nadal są branże, które cierpią z powodu deficytu specjalistów.

Profity już na studiach

Studenci, którzy kilka lat temu zdecydowali się na wybór kierunku z listy tych zamawianych - czyli informatyki, mechaniki, automatyki, robotyki itd. – jako absolwenci nie spotykają się raczej z Urzędem Pracy i wnioskiem o uznanie statusu bezrobotnego. Już na studiach otrzymywali „gratyfikacje” dużo wyższe, niż ich koledzy na wydziałach humanistycznych.

Wybierając kierunek techniczny, studenci otrzymują dostęp do szerokiej oferty staży i praktyk, umożliwiających im pracę w zawodzie jeszcze podczas nauki.

Ile przeciętnie zarabiają pracownicy na stanowiskach technologicznych?

Najwyższymi miesięcznymi zarobkami mogą pochwalić się:

Starszy Programista .NET - 8501 zł

Starszy Programista Java - 8903 zł

Senior Developer - 9375 zł

Architekt IT - 12149 zł

Na podstawie materiałów prasowych Żarówka PR i Marketing