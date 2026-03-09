Międzynarodowa perspektywa naukowa – dlaczego WSKZ stawia na wiedzę z zagranicznych uczelni?

Najważniejsze odkrycia, przełomowe badania i najbardziej wpływowe teorie rodzą się w międzynarodowym dialogu – na styku różnych tradycji i kultur badawczych. By nie ograniczać się wyłącznie do krajowej perspektywy, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stawia na współpracę z ekspertami z zagranicznych czołowych uniwersytetów, takich jak Harvard, Oxford czy Cambridge oraz z praktykami z globalnych przedsiębiorstw.

Dziś, gdy świat stoi przed nami otworem, a zatrudnienie można znaleźć w niemal każdym kraju, wiedza i doświadczenie specjalistów z zagranicy jest dla studentów na wagę złota. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość, umożliwia studentom czerpanie z globalnej perspektywy ekspertów, którzy współpracują z uczelnią w formule wykładów gościnnych, seminariów i wystąpień specjalistycznych, udostępnianych na platformie e-learningowej.

Eksperci i praktycy z całego świata

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego cyklicznie podejmuje współprace ze specjalistami z całego świata, budując tym samym społeczność ekspertów, których jednoczy wspólny cel – dostarczanie wiedzy, która ma prawdziwy wpływ na życie i przyszłość zawodową studentów. Z uczelnią współpracują osoby, które mogą poszczycić się wieloma sukcesami na polu naukowym i zawodowym:

John Blevins – bada zmiany rynkowe postępujące w związku z rozwojem nowych technologii. W ramach programów MBA wykładał na Uniwersytecie Berkeley, Uniwersytecie w Sydney, Uniwersytecie Korea i Uniwersytecie Narodowym w Seulu . Udziela się jako konsultant dla branży technologii, telekomunikacji, rozrywki, opieki zdrowotnej, usług finansowych, energetyki, lotnictwa i motoryzacji.

– bada zmiany rynkowe postępujące w związku z rozwojem nowych technologii. W ramach programów MBA wykładał na . Udziela się jako konsultant dla branży technologii, telekomunikacji, rozrywki, opieki zdrowotnej, usług finansowych, energetyki, lotnictwa i motoryzacji. Randel Johnson – specjalista ds. problematyki polityki imigracyjnej oraz prawa pracy. Współtwórca Ustawy o prawach obywatelskich z 1991 roku, Ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach i zmianami do niej z 2008 roku, Reformy finansowania emerytalnego dla wielu pracodawców oraz reform Prawa Pracy.

– specjalista ds. problematyki polityki imigracyjnej oraz prawa pracy. i zmianami do niej z 2008 roku, Reformy finansowania emerytalnego dla wielu pracodawców oraz reform Prawa Pracy. Gah-Yi Vahn – analityczka Big Data, zdobywczyni prestiżowej nagrody Best OM Paper in Operations Research, redaktorka czołowych czasopism z dziedziny analityki. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana nagrodą dla najlepszego wykładowcy oraz tytułem najlepszej profesor MBA poniżej 40 roku życia.

A także dziesiątki innych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w praktyce akademickiej.

Globalna perspektywa w praktyce – co zyskują studenci?

Możliwość czerpania wiedzy od międzynarodowych specjalistów to przywilej, który niesie ze sobą liczne korzyści. Ograniczenie uczenia się wyłącznie do krajowej perspektywy niesie ryzyko zamknięcia się w „bańce” znanych rozwiązań i utartych ścieżek. Współpraca z ekspertami z innych kręgów kulturowych pozwala na zderzenie różnych metodologii i systemów wartości. Dzięki temu studenci zyskują jedyną w swoim rodzaju możliwość spojrzenia na omawiane problemy z szerszej perspektywy, co sprzyja rozwijaniu krytycznego myślenia.

Taka współpraca to także lekcja adaptacji i otwartości. Obcowanie z różnymi stylami nauczania i inną niż polska kulturą stanowi doskonałą metodę na poszerzenie własnych horyzontów. Studenci, czerpiąc z doświadczeń praktyków pracujących na rynkach globalnych, budują pewność siebie niezbędną do pracy w środowisku wielokulturowym. Otwarcie się WSKZ na wiedzę z zagranicy to zatem inwestycja w absolwenta świadomego, kompetentnego i gotowego do konkurowania o najlepsze stanowiska na rynku pracy – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

