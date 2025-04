Zastanawiasz się, co dalej po studiach? Chciałabyś znaleźć pracę, w której zarobisz godne pieniądze, ale wydaje ci się, że tuż po studiach wszędzie zarabia się marne grosze? Wcale niekoniecznie! Są branże, w których nawet młodzi i niedoświadczeni pracownicy nie zarabiają mało. T właśnie tam najlepiej szukać pracy zaraz po obronie. Sprawdź, gdzie możesz liczyć na dobre zarobki tuż po studiach!

Rzeczywiście tak jest, że często osoby, które dopiero co skończyły studia, a w ich trakcie nie zdobyły za dużego doświadczenia w zawodzie, nie mogą liczyć na świetną pracę z wysoką pensją. Dlatego tak dużo mówi się o tym, by jednak starać się o zdobywanie doświadczenia już w trakcie studiowania. Są jednak branże, w których brak doświadczenia nie stanowi problemu. Niektóre firmy chętnie zatrudniają młodych, inwestują w nich, ponieważ widzą w tym ogromny potencjał. Jakie to branże?

Dobre zarobki tuż po studiach

Gdzie młodzi ludzie mają szansę na niemałe pieniądze już w pierwszej pracy tuż po studiach? Sprawdźmy!

Osoby w wieku 26 lat lub młodsze, z doświadczeniem na stanowisku nie przekraczającym roku, największe szanse na wysokie zarobki mają w obszarach związanych z finansami, IT, analizami biznesowymi i finansowymi. Na czele stawki znajduje się doradztwo i konsulting, początkujący z tego obszaru mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł netto miesięcznie.

IT – dobre na start

Bardzo podobna pensja proponowana jest informatykom odpowiedzialnym za rozwój oprogramowania, a specjalizującym się w zarządzaniu projektem – przeciętne wynagrodzenie dla młodych pracowników wynosi 3 240 zł netto. W obszarze IT przeciętne wynagrodzenia powyżej 2500 zł na rękę mogą otrzymywać także początkujący pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i audyt (2 890 zł netto) oraz ci odpowiedzialni za rozwój oprogramowania w obszarze analiza biznesowa (2 816 zł netto) oraz programowanie (2 678 zł netto).

Finanse zawsze w cenie

Na dobre wynagrodzenia mogą także liczyć pracownicy związani z finansami. W bankowości najwyżej ceni się początkujących pracowników od bankowości inwestycyjnej oraz analizy ryzyka – z przeciętnymi zarobkami na poziomie 2800 zł netto. Na identyczne wynagrodzenie mogą liczyć młodzi pracownicy z obszaru finanse/ekonomia zajmujący się rynkami kapitałowymi i kontrolingiem. Taka sama pensja proponowana jest tym początkującym specjalistom z obszaru ubezpieczeń, którzy odpowiadają za analizy, ryzyko lub aktuariat.

Inne intratne branże dla pracowników tuż po studiach

Wśród młodych pracowników zarabiających w granicach 2 500 - 2 700 zł netto znajdują się też inżynierowie motoryzacji i lotnictwa, marketingowcy odpowiedzialni za zarządzanie produktem i marką czy osoby odpowiedzialne za zarządzanie HR.

