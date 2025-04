Fot. Fotolia

Studia podyplomowe z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Są sposobem na zdobywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Ponadto dodatkowe kwalifikacje znacznie zwiększają naszą konkurencyjność na rynku pracy i pozwalają nam na stanie się ekspertami w danej dziedzinie. Jak jednak trafnie wybrać kierunek dokształcania i czas, w którym to zrobić?

W roku akademickim 1995/1996 w Polsce z oferty studiów podyplomowych korzystało 56 tys. studentów. Pięć lat później chętnych było prawie trzy razy więcej. Z kolei, według danych Urzędu Statystycznego, w roku 2010/2011 na taką formę dokształcania zdecydowało się już około 185 tys. osób.

Studia podyplomowe – kiedy warto?

Obecnie, rynek wymaga od pracowników ciągłego poszerzania wiedzy, dokształcania się, a nawet zmiany profesji. Dodatkowe umiejętności potwierdzone ukończeniem studiów podyplomowych nie tylko są dobrze postrzegane przez przyszłych pracodawców – rekruterów, ale także mogą być pomocne pracownikowi w uzyskaniu awansu zawodowego w firmie, w której jest zatrudniony. Pracownicy, którzy stale inwestują we własny rozwój, zdobywają nowe kompetencje, umiejętności i poszerzają wiedzę w danym zakresie są cenieni przez większość pracodawców.

Ze studiów podyplomowych skorzystać mogą osoby z tytułem zarówno licencjata, jak i inżyniera czy też magistra. Chętnych na dokształcanie się w takiej formie jest sporo, dlatego też uczelnie proponują coraz więcej różnorodnych kierunków. – „Jest to spowodowane także powstawaniem nowych zawodów i rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej klasy specjalistów. Najlepsze uczelnie dbają o to, by kształcić na jak najwyższym poziomie i zapewniać grono wykładowców, którzy są nie tylko teoretykami, ale również praktykami” – mówi dr Teresa Serafin Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Co ważne, proponowane specjalizacje znacznie zwiększają szansę na znalezienie pracy. – „Uczelnie stale modyfikują swoje oferty, oceniają zapotrzebowania rynku pracy i jak najlepiej dopasowują kierunki do jego potrzeb” – dodaje dr Teresa Serafin z WSEIiI. Możliwe jest studiowanie coraz węższych dziedzin, dzięki czemu absolwenci studiów podyplomowych stają się bardzo wyspecjalizowanymi ekspertami.

Z zapotrzebowaniem rynku pracy powinny zapoznawać się nie tylko uczelnie, lecz także wszyscy potencjalni studenci. Zanim wybiorą konkretny kierunek powinni sprawdzić, jaka jest sytuacja, zebrać informacje na temat tego, z jakich dziedzin specjaliści są poszukiwani oraz jakie jest szacowane zapotrzebowanie na ten rodzaj specjalizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Tego typu wiadomości można uzyskać śledząc, np. rankingi dotyczące zawodów i zapotrzebowania na nie w danym momencie publikowane przez serwisy HR.

Jakie studia podyplomowe będą najlepsze?

W związku z tym, że oferta studiów podyplomowych jest bardzo bogata warto decyzję o ich podjęciu dobrze przemyśleć, zastanowić się nad korzyściami i wybrać opcję, która nie będzie marnotrawstwem czasu, energii, pieniędzy i która przyczyni się do rozwinięcia kariery zawodowej. Wybierając należy wziąć pod uwagę nie tylko zapotrzebowanie rynku, ale także własne doświadczenie i plany zawodowe. – „Możemy zdecydować się na poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie, w której jesteśmy już zakorzenieni lub podjąć studia, które dadzą nam zupełnie nowe możliwości zawodowe, kwalifikacje i otworzą drzwi do wykonywania innej pracy niż dotychczasowa” – mówi dr Teresa Serafin z WSEIiI. Jeśli decydujemy się na wariant pierwszy musimy sprawdzić czy studia podyplomowe nie powielają wiadomości, które zdobyliśmy na wcześniejszych szczeblach nauki. Jeśli chcemy podjąć trud dalszego kształcenia musimy także rozważyć i zdecydować czy chcemy doskonalić się w wąskiej specjalizacji czy w kierunku bardziej ogólnym. Warto zwrócić uwagę na renomę uczelni, wykładowców, program studiów, by treści przekazywane podczas zajęć nie stanowiły zaskoczenia oraz uprawnienia, jakie zapewnia ukończenie studiów.

Wskazane jest również przemyślenie daty rozpoczęcia studiów. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego jak chcemy ułożyć własną ścieżkę zawodową. – „Jeśli dokładnie wiemy, co chcemy w życiu robić, kształcenie podyplomowe możemy rozpocząć jeszcze w czasie studiów zasadniczych lub zaraz po ich zakończeniu. Jeśli jednak nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów i upodobań warto poczekać z decyzją do momentu, w którym wybierzemy naszą drogę zawodową” – mówi dr Teresa Serafin z poznańskiej Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej.

