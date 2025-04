Chomik dżungarski to zwierzątko bardzo ruchliwe i niezwykle ciekawskie. W klatce musi mieć zabawki oraz wydzielone miejsce na kuwetę oraz miseczki z jedzeniem. Lubi także towarzystwo innych chomików. Zanim przygarniesz tego gryzonia pod swój dach, poznaj jego potrzeby.

Reklama

Spis treści:

Chomiki dżungarskie mają zaledwie kilka centymetrów długości i ważą od 19 do 45 gramów. Trzeba jednak wiedzieć, że w naturze, tak jak pozostałe gatunki chomików, każdego dnia przemierzają nawet kilka kilometrów. Warto zadbać o to, by klatka dla chomika była spora oraz wyposażona w kołowrotek.

Możesz także umieścić w niej tunele, ale nie piętrowe ani zawieszone wysoko. Chomiki nie zawsze wychodzą cało z upadków z podestów.

Najważniejsze cechy odpowiedniej klatki dla chomika to:

wymiary podstawy: minimum 60 x 40 cm;

odstępy między prętami klatki: 0,7 cm – 1 cm;

brak plastikowych rur;

domek, czyli miejsce, w którym będzie mógł się schować;

kołowrotek o minimalnej średnicy 20 cm.

fot. Chomik dżungarski/Adobe Stock, Ирина Орлова

Chomiki dżungarskie mają predyspozycje do występowania cukrzycy – dlatego w ich diecie nie powinno znajdować się zbyt dużo cukru. Podstawą jest dobrej jakości karma (zbilansowana, bez kolorowych chrupek i granulatu), a także smakołyki w postaci suszonych warzyw i ziół.

Ze względu na ryzyko cukrzycy, trzeba być ostrożnym z podawaniem owoców. Wystarczy mały kawałek, 1 - 2 razy w tygodniu. Warzywa można podawać częściej, ale także w granicach rozsądku i na przemian z owocami (np. raz w tygodniu owoc i raz warzywo). Chomiki lubią szczególnie rzodkiewki, marchewki, ogórki oraz koniczynę i sałatę. Możesz podawać im także kiełki.

Najbardziej przyjaznym i najłatwiejszym do oswojenia jest chomik syryjski. Nie jest to jednak regułą – wszystko zależy od charakteru i doświadczeń zwierzątka. Duże znaczenie ma miejsce zakupu chomika. Chomiki urodzone w hodowli (zarejestrowanej, a nie pseudohodowli w garażu), mające od małego kontakt z człowiekiem, są o wiele bardziej przyjazne, a nawet garną się do człowieka. Te kupione w sklepie zoologicznym mogą mieć problem z adaptacją w nowym miejscu i trudniej oswoić chomika.

Chomiki dżungarskie mogą być tak samo wspaniałymi „nakolankowymi” pupilami, jak chomiki syryjskie. Chcąc mieć pewność co do charakteru zwierzęcia, warto wybierać maluchy z hodowli lub domów tymczasowych. Są już oswojone, a ich charakter i nawyki są znane. Pamiętaj, że chomik najbardziej aktywny jest w nocy, natomiast w dzień potrzebuje odpoczynku. Nie pozwól na to, by dziecko zmuszało go do zabawy, kiedy zwierzę nie ma na to ochoty.

fot. Chomik dżungarski/Adobe Stock, Ирина Орлова

Niestety często mówi się, że przyjęcie do domu psa lub kota uczy dzieci odpowiedzialności, opiekuńczości, poczucia obowiązku, za to chomik z pewnością nauczy, czym jest śmierć. Brutalna prawda jest bowiem taka, że chomiki zwykle żyją dość krótko.

Średnia długość wieku chomika dżungarskiego wynosi około 2 lat. Oczywiście zdarzają się wyjątki i nie brakuje chomików tego gatunku żyjących nawet 3 lata i dłużej. Wszystko zależy od genów i odziedziczonych predyspozycji, ale także od odpowiedzialności i czujności właściciela.

Chomik dżungarski pożyje dłużej, jeśli:

uniknie stresu – nie budź go w ciągu dnia, nie łap na siłę;

otrzyma odpowiednie warunki mieszkaniowe – duża i bezpieczna klatka, codzienny i stały dostęp do świeżej wody;

będzie miał zbilansowaną dietę - składającą się z naturalnych składników, bez chemicznych, sztucznych dodatków;

będziecie odwiedzać weterynarza specjalizującego się w leczeniu zwierząt egzotycznych, gdy chomik jest chory koniecznie trzeba odwiedzić specjalistę;

zadbasz o codzienną dawkę aktywności fizycznej poza klatką (wybiegi, na zabezpieczonym łóżku lub w specjalnie zbudowanym kojcu – nigdy w kuli!).

Jeśli weźmiesz do serca powyższe rady, twój chomik dżungarski będzie zdrowy i szczęśliwy, a ty będziesz cieszyć się przyjaznym, wesołym pupilem.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 12.08.2018.

Czytaj także:

Reklama

Co warto wiedzieć przed zakupem chomika?

Gatunki chomików - zdjęcia