Jeśli jedna lub dwie dziurki w płatkach uszu to dla ciebie za mało i szukasz czegoś więcej, helix jest idealną opcją. To przekłucie w górnej części chrząstki, znajdującej się tuż przy krawędzi małżowiny usznej. Zabieg nie jest skomplikowany ani zbyt bolesny, a miejsce w miarę dobrze się goi.

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje o kolczyku typu helix - jak wygląda zabieg, jak długo się goi, jak o niego dbać oraz ile kosztuje.

Spis treści:

Podczas zabiegu przebija się górną chrząstkę przy krawędzi małżowiny usznej. Jeśli chcesz mieć kolczyk w tej części ucha, na przekłucie idź do profesjonalnego studia piercingu. Takiej dziurki nie powinno się robić pistoletem, ponieważ rozrywa on delikatną tkankę. Rana przez to jest większa i gorzej się goi.

Profesjonalny piercer zrobi to sterylną igłą – zabieg będzie mniej bolesny. Najpierw zdezynfekuje ucho, a później zaznaczy flamastrem jedno lub kilka miejsc przekłuć. Ważne, aby wszystkie narzędzia były wysterylizowane, a osoba wykonująca przekłucie miała założone rękawiczki.

Decydując się na piercing typu helix, masz do wyboru kilka rodzajów kolczyków. Może to być zwykłe kółko, labret, sztanga, podkówka z kulkami albo kółko z kulką. Kolczyk powinien być też dostosowany wielkością do przekłucia.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Helix goi się od 4 do 6 miesięcy.

Przekłucie jest zagojone, kiedy:

miejsce nie jest opuchnięte,

minął czas wskazany przez piercera,

po dotknięciu nie sprawia bólu,

nie sączy się żadna wydzielina.

Obrzęk i zaczerwienienie może utrzymywać się do dwóch tygodni. To naturalna reakcja. Nie wyjmuj w tym czasie kolczyka, ponieważ miejsce przekłucia może się szybko zrosnąć.

Przekłucie nie jest zbyt bolesne. Porównywalne jest do przekłucia płatka ucha. W skali do 10 ból jest oceniany na 2-3.

Aby proces gojenia helixa przebiegał bezproblemowo, warto przestrzegać kilka podstawowych zasad:

staraj się nie dotykać ucha i nie bawić kolczykiem;

przez pierwsze 2 tygodnie gojenia, zmieniaj często poszewkę na poduszkę;

używając kosmetyków do włosów, uważaj, żeby nie dostały się do świeżej dziurki;

przemywaj ranę roztworem soli fizjologicznej (nie częściej niż trzy razy na dobę);

ogranicz picie kawy oraz alkoholu;

nie przyjmuj leków rozrzedzających krew;

nie korzystaj z basenu i publicznych kąpielisk;

zrezygnuj z sauny.

Kolczyk można zmienić po 12 tygodniach od przekłucia.

Ceny piercingu rozpoczynają się od 60 zł. Zazwyczaj to cena za pakiet – przekłucie oraz kolczyk. Wybieraj renomowane miejsca, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort zabiegu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.07.2019

