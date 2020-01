Żel aloesowy - właściwości i zastosowanie + 5 najlepszych produktów

fot. Adobe Stock

Żel aloesowy to jeden z najbardziej uniwersalnych kosmetyków. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji zarówno ciała, twarzy jak i włosów. Skąd biorą się jego cudowne właściwości? Aloes przez tysiące lat musiał przystosować się do życia w ograniczonej dostępności do wody, wykształcił więc tkankę wodną, która służy do jej gromadzenia - liście aloesu są wypełnione żelową substancją, która zawiera wodę aż w 99%!

Poza tym bogate są w enzymy, minerały i mikroelementy (wapń, magnez, cynk, chrom, selen, sód, potas, żelazo), witaminy (A, C, E, kwas foliowy, B1, B2, B3, B6 oraz B12)i oraz kwasy tłuszczowe. To czyni go jednym z najlepiej nawilżających i odżywczych składników na kosmetycznym rynku.

Żel aloesowy - właściwości

Żel aloesowy bardzo szybko wnika w głąb skóry, wchłania się 4 razy szybciej niż woda i utrzymuje prawidłowy poziom nawodnienia. Ważne jest to, że pomaga utrzymać na skórze lekko kwaśny odczyn, przez co staje się odporniejsza na podrażnienia i zaczerwienienia.

odżywia i nawilża skórę,

działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo,

przyśpiesza regenerację skóry po opalaniu,

łagodzi swędzenie po ukąszeniach owadów,

sprawdza się przy opryszczce,

łagodzi zmiany trądzikowe,

przyśpiesza proces regeneracji tkanek,

można go stosować przy zmianach alergicznych skóry.

Żel aloesowy - zastosowanie

Żel aloesowy nadaje się do każdego rodzaju skóry, nawet tej bardzo wrażliwej, podrażnionej i problematycznej. Świetnie sprawdza się również do pielęgnacji włosów szczególnie tych łamliwych, suchych i zniszczonych.

Żel aloesowy na włosy

Jako odżywka : z powodzeniem możesz nakładać żel na same końcówki razem lub zamiast : z powodzeniem możesz nakładać żel na same końcówki razem lub zamiast olejku do włosów (jeśli nie lubisz tłustej konsystencji).

Jako maska: nałóż żel na całą długość włosów i owiń włosy ręcznikiem. Po godzinie spłucz wodą.

Żel aloesowy na twarz

Jako krem: możesz używać go w zastępstwie ulubionego kremu, taka opcja sprawdzi się przede wszystkim latem, ponieważ żel ma właściwości chłodzące.

możesz używać go w zastępstwie ulubionego kremu, taka opcja sprawdzi się przede wszystkim latem, ponieważ żel ma właściwości chłodzące. Jako krem pod oczy: żel aloesowy jest hypoalergiczny, sprawdzi się więc w pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu. Dobrze poradzi sobie z żel aloesowy jest hypoalergiczny, sprawdzi się więc w pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu. Dobrze poradzi sobie z workami pod oczami i sińcami.

Żel aloesowy na ciało

Balsam po opalaniu : żel doskonale poradzi sobie z podrażnioną skórą po długiej ekspozycji na słońce.

: żel doskonale poradzi sobie z podrażnioną skórą po długiej ekspozycji na słońce. Balsam do ciała: żel aloesowy stosuj zawsze wtedy, gdy masz na to ochotę. Możesz nakładać go prosto z opakowania albo wymieszać z ulubionym balsamem do ciała.

Po goleniu: zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi podrażnienia i zapobiega wrastaniu włosków.

5 najlepszych żeli aloesowych

W naszym zestawieniu znajdziesz żele od 15 do 40 złotych. Dwa z nich to żele koreańskich marek, dwa polskich a jeden włoskiej.

1. Żel aloesowy, Holika Holika, cena 39,90 zł

Chyba najbardziej znany żel aloesowy. Kupisz go m.in. w drogeriach Hebe i Kontigo. Aloes (na pierwszym miejscu w składzie) wykorzystany do jego produkcji pochodzi z wyspy Jeju w Korei Południowej i jest pozyskiwany w procesie fermentacji przy użyciu grzybów, dzięki czemu jest jeszcze bardziej naturalny i nie zawiera zbędnych konserwantów. Żel aloesowy Holika Holika pojawił się w jednym z naszych redakcyjnych testów.

Skład: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Nelumbium Speciosum Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Bambusa Vulgaris Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Zea Mays Leaf Extract, Brassica Oleracea Capitata Leaf Extract, Citrullus Lanatus Fruit Extract PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Polyacrylate, Carbomer, Triethanolamine, Fragrance, Phenoxyethanol.

2. Żel aloesowy, Skin79, cena 27,99 zł

To również propozycja od jednej z najpopularniejszych marek koreańskich. Jedyny, który dostaniesz nie w tubce, tylko odkręcanym słoiczku. Tu również aloes jest na pierwszym miejscu w składzie.

Skład: Aloe Barbadensis Leaf Juice Water Methylpropanediol Glycerin Butylene Glycol Malva Sylvestris (Mallow) Extract Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract Primula Veris Extract Alchemilla Vulgaris Extract Veronica Officinalis Extract Melissa Officinalis Leaf Extract Achillea Millefolium Extract Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Hydrolized Collagen Allantoin Trehalose Sodium Hyaluronate Sodium Polyacrylate Polysorbate 20 Carbomer Tromethamine Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin Ethyl Hexanediol 1,2-Hexanediol Disodium EDTA Fragrance.

3. Żel aloesowy, Aloesove, cena 29 zł

Tym razem coś od naszej rodzimej marki. Żel, poza organicznym ekstraktem z aloesu, zawiera ekstrakt z miłorzębu japońskiego oraz naturalne olejki eteryczne, które łagodzą, przyspieszają procesy regeneracji, przynosząc podrażnionej skórze ukojenie. Świetny skład mimo, że aloes nie jest tu na pierwszym miejscu. Plus za wygodne opakowanie z pompką.

Skład: Aqua, Glycerin, Propanediol, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium Alginate, Allantoin, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Rosmarinus Officinalis Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol.

4. Żel aloesowy, Equilibra, cena 18,90 zł

Żel, który kupisz w większości aptek. Ma dobrą cenę i praktyczne opakowanie. Doceniamy go za bardzo krótki skład, bez zbędnych ulepszaczy.

Skład: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

5. Żel aloesowy, Gorvita, cena 15,90 zł

W tym żelu działanie aloesu wspomaga bogata w mikroelementy i biopierwiastki przede wszystkim w jod i kwas metaborowy wykazujący działanie oczyszczające, bakteriobójcze i przeciwzapalne, lecznicza woda mineralna z uzdrowiska Rabka.

Skład: ​Aqua,( modyfikowany roztwór leczniczej wody: wodorowęglanowo-chlorkowo- -sodowej - bromkowo - jodkowo - borowej z Uzdrowiska Rabka S.A),Aloe Vera ( Aloe Barbadiensis) Extract, Propylene Glycol, Gliceryne, D\'Panthenol, Triethanoloamine, Allantoin, Polisorbate -20, DMDM Hydantoin.

