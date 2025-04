Zamknięty w małej, najczęściej ciemnej, szklanej buteleczce skrywa w sobie niesamowitą moc roślinnych składników. Olejek do włosów, bo o nim mowa, potrafi odżywić i zregenerować kosmyki, jak żaden inny kosmetyk. Jak wybrać produkt, który spełni wszystkie potrzeby naszych włosów?

Reklama

Spis treści:

Można go używać na kilka sposobów. Nałożony na końcówki włosów potrafi wygładzić i dodać blasku. Dodany do odżywki lub maseczki wzbogaca jej właściwości nawilżające i regenerujące. Trzecim, ostatnim sposobem jest olejowanie włosów, czyli nałożenie olejku na całą długość włosów i skórę głowy w celu ich dogłębnej odbudowy.

To jeden z najsilniej działających zabiegów pielęgnacyjnych na włosy. Jego początki sięgają starożytności - właściwości odżywcze olejów zawsze najbardziej cenione były w rejonach Indii, Arabii i Egiptu.

Olejowanie włosów polega na nałożeniu olejku na skórę głowy oraz całą długość włosów. Następnie wykonuje się delikatny masaż, zakłada na głowę foliowy czepek i owija głowę ręcznikiem. Aby olejowanie przyniosło oczekiwane rezultaty, najlepiej wykonywać je dwa razy w tygodniu.

Istnieje cała masa olejków, które świetnie sprawdzają się przy pielęgnacji włosów. Większość z nich ma bardzo zbliżone do siebie działanie - różnią się przede wszystkim zapachem.

Najpopularniejsze olejki do włosów:

olejek arganowy - regeneruje i odżywia,

olejek kokosowy - zamyka łuski włosa i nabłyszcza,

olejek z czarnuszki - wzmacnia, nawilża i pobudza wzrost włosów,

olejek rycynowy - pobudza wzrost włosów, odżywia i regeneruje,

olejek z pestek moreli - regeneruje, wygładza i ułatwia rozczesywani,

olej lniany - zapobiega wypadaniu i puszeniu się włosów,

olejek z awokado - nawilża i dodaje blasku.

fot. Adobe Stock

Zdecydowanie lepiej jest dobierać olejek do rodzaju włosów - nisko, średnio lub wysokoporowatych. Olejki składają się z kwasów o małych, średnich i dużych cząsteczkach, co wpływa na wnikanie substancji we włosy.

W wielkim skrócie: we włosy wysokoporowate łatwo wnikają oleje o dużych cząsteczkach, a w niskoporowate oleje o małych cząsteczkach.

Nie wiesz jaki masz rodzaj włosów? Wystarczy wykonać prosty, szybki test.

Do szklanki wody wrzuć jeden włos zdjęty ze szczotki. Poczekaj 5-10 minut i sprawdź, jak się zachowa:

jeśli włos tonie - masz włosy wysokoporowate,

jeśli zawisł pośrodku - masz włosy średnioporowate,

jeśli pływa na powierzchni - masz włosy niskoporowate.

Włosy niskoporowate



To te uznawane za najzdrowsze. Nie puszą się i nie elektryzują, są lśniące i proste, ale słabo podatne na stylizację. Maja problem z chłonięciem wody.

Olejki, które sprawdzą się przy włosach niskoporowatych:

olejek kokosowy,

olejek palmowy,

olejek rycynowy,

olejek słonecznikowy.

Włosy średnioporowate



Mają delikatnie rozchylone łuski, to najpopularniejszy rodzaj włosów. Zazwyczaj nie ma z nimi pielęgnacyjnych problemów - łatwo chłoną składniki odżywcze.

Olejki, które sprawdzą się przy włosach średnioporowatych:

olejek ze słodkich migdałów,

olejek makadamia,

olejek arachidowy,

olejek arganowy.

Włosy wysokoporowate



Są suche, zniszczone, puszą się - są całkowitym przeciwieństwem włosów niskoporowatych.

Olejki, które sprawdzą się przy włosach wysokoporowatych:

olejek z pestek winogron,

olejek z kiełków pszenicy,

olejek z czarnuszki,

olejek lniany,

olejek z konopi.

Na szczęście olejki do włosów są w bardzo przystępnych cenach - kosztują od kilku do kilkudziesięciu złotych, rzadko przekraczają 50 zł. Są też coraz łatwiej dostępne - kupisz je już nie tylko w sklepach ekologicznych i aptekach, ale też w popularnych drogeriach.

Warto zwracać uwagę na to, aby był to czysty olejek był nierafinowany i tłoczony na zimno, bez żadnych zbędnych dodatków. Wtedy jego działanie jest najsilniejsze.

Reklama

Więcej o pielęgnacji włosów:

Zabiegi, które regenerują włosy. Zrobisz je sama w domu!

Oto 6 odżywek, które nawilżą twoje włosy!