Serum z witaminą C powinno trafić do kosmetyczki każdej z nas. Dlaczego? Bo jak żaden inny kosmetyk dodaje skórze blasku i odejmuje lat. Witamina C od kilku lat znajduje się na szczycie listy najbardziej pożądanych składników.

Jest jednym z najskuteczniejszych i najlepiej przebadanych antyoksydantów. Już samo stwierdzenie, że to „witamina młodości", powinno zachęcać do sięgnięcia po ten dobroczynny składnik.

W wielkim skrócie - stosowanie witaminy C na twarz sprawia, że skóra nabiera niesamowitego blasku, staje się jędrna i odzyskuje jednolity, zdrowy koloryt. Obecnie jest tak popularna, że znajdziesz ją nie tylko w kremach i serum do twarzy, ale także tonikach, peelingach czy kremach pod oczy.

Niestety, większość z produktów dostępnych na rynku zawiera śladowe ilości witaminy C, więc ich działanie rzadko jest zadowalające.

Jeśli zafundowałaś sobie serum z witaminą C i nie jesteś zadowolona z efektów, błąd może leżeć po twojej stronie - nieodpowiednio dobrałaś jej formę i jej stężenie do potrzeb i rodzaju swojej skóry.

Musisz pamiętać, że informacja na opakowaniu, że produkt zawiera witaminę C, nie gwarantuje tak naprawdę niczego - dopiero po wczytaniu się w skład wiesz, z jaką formą witaminy i jakim stężeniem masz do czynienia.

Form witaminy C jest kilka i choć każda ma podobne działanie, nadaje się do różnego typu cer. Ale po kolei, zacznijmy od czegoś prostszego - od wyboru konsystencji.

Serum z witaminą C ze względu na formuły możemy podzielić je na 2 grupy - na olejowe i żelowe (wodne). To, jaką wybierzesz, zależy w dużej mierze od tego, jaką konsystencję preferujesz (wyjątkiem jest jedna z form witaminy, która zawsze występuje w formule olejowej).

Konsystencja olejowa jest cięższa, dłużej się wchłania i, naszym zdaniem, lepiej sprawdza się zimą.

Ta żelowa świetnie nadaje się na co dzień, dobrze współpracuje z kremami BB i makijażem (często spotkasz ją w azjatyckich kosmetykach).

Największe znaczenie jednak ma to, jaka forma witaminy C jest dostępna w serum.

Formy witaminy C dostępne w serum

Kwas L-askorbinowy (INCI: Ascorbic Acid) - najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana forma witaminy C. Jest bardzo skuteczna, ale jednocześnie niestabilna i szybko ulega rozpadowi.

Działa tylko na powierzchni skóry, może wywołać podrażnienia u osób ze skórą wrażliwą.

Główne działanie: rozjaśniające, rozświetlające.

Dla jakiej skóry: tłustej, łojotokowej, mieszanej.

Kosmetyki, które polecamy:

serum z witaminą C 15% i kwas ferulowy Flavo-C, Auriga, cena 99 zł,

serum z witaminą C 20% C + E i kwas ferulowy, Timeless, cena 109 zł,

serum rozświetlające z witaminą C 15% Vitamin C Boost, Liq CC, cena 53,99 zł,

serum Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%, The Oridinary, cena 25 zł.

​

Glukozyd askorbylu (INCI: Ascorbyl Glucoside) - jest stabilniejszą formą witaminy C, ale ma słabsze działanie niż kwas L-askorbinowy. Ma za to zdolność przenikania do głębszych warstw skóry.

Aby taka forma witamina C była skuteczna, stężenie powinno być wyższe niż 5%.

Główne działanie: redukowanie przebarwień.

Dla jakiej skóry: każdy rodzaj skóry.

Kosmetyki, które polecamy:

serum Ascorbyl Glucoside Solution 12%, The Ordinary, cena 56 zł,

serum Wake-up shot!, Alkemie, cena 145 zł,

serum przeciwzmarszczkowe z witaminą C 6% Flush, Dottore, cena 135 zł.

Sól magnezowa fosforanu askorbylu (INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP)) - aby serum z MAP działało, należy wybierać stężenie wyższe niż 10%. Ta forma witaminy C stymuluje syntezę kolagenu, nawilża i rozjaśnia, ale działa znacznie delikatniej niż poprzednie formy.

Serum z MAP mogą stosować kobiety w ciąży i w okresie karmienia oraz osoby z bardzo wrażliwą skórą.

Główne działanie: nawilżające i rozjaśniające.

Dla jakiej skóry: wrażliwej, normalnej.

Kosmetyki, które polecamy:

serum z kurkumą i witaminą C, Andalou Naturals, cena 80 zł,

serum z kwasem hialuronowym i witaminą C, Timeless, cena 89 zł.

Sól sodowa fosforanu askorbylu (INCI: Sodium Ascorbyl Phospate (SAP)) - to najłagodniejsza forma witaminy C, tym samym ma najsłabsze działanie. Wykazuje działanie antybakteryjne, dzięki czemu stosuje się ją w preparatach przeciwtrądzikowych.

Główne działanie: rozświetlające, przeciwtrądzikowe.

Dla jakiej skóry: bardzo wrażliwej.

Kosmetyki, które polecamy:

serum rozjaśniające do twarzy, Delia, cena 21,90 zł,

serum rozświetlające do twarzy Aktywator Młodości Ava, cena 27,90 zł.

Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Tetrahexyldecyl ascorbate) - jest jedną z najbardziej stabilnych form witaminy C. Jest dobrze tolerowana przez wrażliwe skóry. Zawsze występuje w postaci olejku. Efektywne stężenie wynosi już 1%.

Główne działanie: przeciwzmarszczkowe i rozjaśniające.

Dla jakiej skóry: dojrzałej, suchej, naczynkowej, wrażliwej.

Kosmetyki, które polecamy:

serum rozświetlające, IOSSI, cena 89 zł,

serum do twarzy z witaminą C Power 10 Formuła VC Effector, It's Skin, cena 69 zł,

serum VitaClnfusion, Mincer Pharma, cena 64,99 zł,

serum przeciwzmarszczkowe do twarzy, BasicLab Esteticus, cena 56,90 zł.

3-O Etylowy Kwas askorbinowy (INCI: 3-0-Ethyl Ascorbic Acid) - to najdoskonalsza i najdroższa forma witaminy C. Stabilna nawet w obecności wody. Łatwo przenika nawet do skóry właściwej.

Główne działanie: nawilżające, przeciwzmarszczkowe.

Dla jakiej skóry: każdego rodzaju, nawet wrażliwej.

Kosmetyki, które polecamy:

serum Tranexamic C 10 %, Dermomedica, cena 280 zł,

serum odmładzające na noc Neuro Glicol + Vit. C, Bielenda, cena 23 zł,

serum z witaminą C Alpha H, cena 239 zł.

Najlepiej codziennie i o każdej porze roku. Jego działanie docenią zarówno 20-latki, jak i dojrzałe kobiety. Boisz się, że witamina C uwrażliwi skórę na słońce? Nie martw się, witamina C wspomaga działanie filtrów słonecznych (wyjątkiem jest kwas l-askorbinowy).

Jak powinny wyglądać poszczególne kroki w pielęgnacji?

Zacznij od demakijażu twarzy, najlepiej łagodnym żelem i płynem micelarnym. Przetrzyj twarz tonikiem lub hydrolatem. Nałóż serum i odczekaj kilka minut, aż się wchłonie. Jeśli to dzienna pielęgnacja i do makijażu używasz kremu BB, możesz na tym poprzestać. Jeśli nie wyobrażasz sobie funkcjonowania bez podkładu, nałóż ulubiony krem na dzień. Wieczorem obowiązkowo po nałożeniu serum, należy nałożyć odżywczy krem lub maskę na noc.

fot. Serum z witaminą C/Adobe Stock, travelbook

Powtórzymy to raz jeszcze: stosowanie serum z witaminą C ma same zalety i każda z nas powinna mieć ten produkt w swojej kosmetyczce.

Nawet jeśli nie chcesz używać go codziennie, używaj chociaż w drugiej połowie roku, kiedy skórze potrzebny jest dodatkowy zastrzyk energii.

Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne szczególnie w połączeniu z witaminą E,

zwalcza wolne rodniki i przeciwdziała starzeniu się skóry,

rozjaśnia przebarwienia,

uszczelnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność,

przyspiesza proces gojenia,

zapobiega obrzękom i siniakom,

ma delikatne właściwości złuszczające,

działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Podstawowe serum z witaminą C możesz zrobić sama w domu.

Potrzebujesz:

witaminy C w proszku,

kwasu hialuronowego.

10 ml kwasu hialuronowego razem z 2 ml witaminy C, przelej do ciemnej buteleczki i mocno wstrząśnij. Nałóż na skórę i odczekaj kilka minut. Po tym czasie zastosuj ulubiony krem nawilżający.

Takie serum możesz przechowywać w lodówce do dwóch tygodni, obowiązkowo w szklanej, ciemnej buteleczce.

Najlepsze kremy z retinolem

Najlepsze kremy pod oczy

Przegląd toników z kwasami