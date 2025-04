Liście wiśni mają szerokie zastosowanie w medycynie ludowej. Zbiera się je, fermentuje i suszy, by korzystać z ich właściwości. Konwencjonalna nauka nie potwierdza jednak większości zalet liści wiśni. Trzeba uważać z ich spożyciem, ze względu na trujące związki cyjanku.

Spis treści:

Liście wiśni to liście rośliny Prunus cerasus, wiśni pospolitej. Choć na co dzień korzysta się bardziej z owoców wiśni w kuchni i dla zdrowotności, liście też mają swoje przeznaczenie. Liście wiśni zbierane są ze względu na swój charakterystyczny smak, który przekazują niektórym potrawom, ale cenione są też ich właściwości prozdrowotne. Liście wiśni stosuje się do zrobienia nalewki z aronii, dodaje się je też do kiszonych ogórków w niektórych przepisach. Dawniej liście wiśni stosowano powszechnie jako przyprawę, np. do kiszonek, ale też aromat do deserów. Wyciąg z liści wiśni ma wyraźny aromat wiśniowy, jednak nie jest słodki. Ma gorzki, cierpki smak i ciekawy aromat.

Liście wiśni zbiera się i kupuje jednak przede wszystkim ze względu na ich właściwości prozdrowotne, bardzo cenione w medycynie ludowej. Z liści wiśni można robić herbatę, która podaje się przy określonych dolegliwościach, a także specjalne okłady.

Właściwości liści wiśni nie są dobrze zbadane, a klasyczna medycyna nie poleca (a raczej nie widzi celu) ich stosowania. Liście wiśni są jednak znanym od wielu lat naturalnym środkiem na różnorodne dolegliwości. Wykorzystuje je głównie medycyna naturalna. W naparach z liści wiśni znajdują się różne polifenole i związki fenolowe. To ich charakterystyczne cechy powodują, że liście wiśni stosuje się szeroko w ludowej medycynie.

Herbata z liści wiśni (według ludowych wierzeń):

niweluje bóle reumatyczne,

pomaga w odchudzaniu (hamuje apetyt),

działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie ,

, poprawia pracę układu nerwowego,

wspiera żołądek i układ pokarmowy,

i układ pokarmowy, działa napotnie,

pomaga w schorzeniach woreczka żółciowego,

poprawia koloryt skóry,

pozbywa się problemów z oddychaniem ,

, wspiera pracę nerek.

Napary z liści wiśni można stosować także jako płyn do inhalacji, a także naturalny olejek do kąpieli. Z naparu można robić okłady na bolące stawy.

fot. Choć liście wiśni mają ludowo stosowane właściwości, cenniejsze są owoce wiśni/Adobe Stock, Dusan Kostic

Liście wiśni, podobnie jak pestki czereśni, ogonki czereśni i pestki wiśni, zawierają związki cyjanku. Cyjanowodór i sole cyjanków są uznawane za truciznę. Spożywanie liści wiśni i naparów z liści wiśni w mniejszych ilościach, nie jest bezpośrednio niebezpieczne dla zdrowia, ale trzeba z nimi uważać.

Z uwagi na związki cyjanku, wiele tradycyjnych sposobów korzystania z wiśni polega na ich uprzednim przefermentowaniu w domowych warunkach. Część lotnych związków cyjanku opuszcza wtedy roślinę.

To właśnie przez związki cyjanku, hodowcy trzody muszą izolować zwierzęta od drzew wiśni. Zdarzały się przypadki zatruć, które w przypadkach małych zwierząt mogą być śmiertelne. Przed podawaniem zwierzętom liści wiśni ostrzegają np. hodowcy kur, ale też weterynarze apelują, by nie pozwalać psom zjadać wiśni z ogonkami i pestkami.

Czy liście wiśni mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi? Raczej nie, nie opisano przypadków zatruć herbatą i naparami z liści wiśni. Zdecydowanie odradza się jednak ich spożywanie dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Zanim zaczniesz kurację herbatą z liści wiśni, zastanów się też, czy widzisz cel takiej kuracji. Nie przekraczaj dziennej dawki 1 szklanki naparu.

Niewielkie ilości liści wiśni np. jako przyprawa do nalewek lub kiszonek, nie będą trujące i nie wpłyną na zdrowie. Problem mogą stanowić różne „naturalne kuracje” z wykorzystaniem liści wiśni, które polegają na piciu dużych ilości naparów (ze związkami cyjanku).

Więcej związków cyjanku zawierają świeże liście wiśni. Niech nie przychodzi ci do głowy pomysł korzystania z liści wiśni, dodając je do smoothies lub sałatek.

Liście wiśni można zbierać przez cały okres letni. Liście wiśni są gotowe do zbioru, kiedy mają intensywny zielony kolor i są pozbawione przebarwień. Według wierzeń medycyny ludowej najbardziej przydatne są liście zebrane w okresie kwitnięcia wiśni. Liście wiśni są wtedy charakterystycznie lepkie.

fot. Liście wiśni najlepiej zbierać gdy wiśnie kwitną/ Adobe Stock, Ju_see

Choć niektórzy po prostu suszą liście wiśni, tak, jak suszy się miętę, według wielu ludowych metod, liście wiśni muszą najpierw przefermentować. Wydaje się to też „zdrowszą” metodą, gdyż umożliwia pozbycie się części trujących związków cyjanowych.

Fermentowanie liści wiśni

Dowolną ilość zebranych świeżych liści wiśni, dokładnie umyj pod zimną wodą.

Osusz liście papierem ręcznikowym.

Ułóż liście wiśni w słoiku, by ciasno do siebie przylegały.

Obciąż liście wiśni ciężkim przedmiotem.

Pozostaw liście w zamkniętym słoiku na 8-10 dni.

Po tym czasie liście przefermentują, możesz przejść do etapu ich suszenia.

Suszenie liście wiśni

Przygotuj dobrze wentylowane pomieszczenie bez bezpośredniego dostępu światła słonecznego.

bez bezpośredniego dostępu światła słonecznego. Świeże lub przefermentowane liście wiśni wyłóż na płaskiej powierzchni , np. na blaszce do pieczenia. Liście nie mogą do siebie ściśle przylegać.

, np. na blaszce do pieczenia. Liście nie mogą do siebie ściśle przylegać. Odłóż je w przygotowane do suszenia miejsce. Co jakiś czas wymieszaj liście.

Po ich wysuszeniu połam liście na mniejsze kawałki.

Przechowuj suszone liście wiśni tak, jak inne zioła: w słoiku, papierowym opakowaniu lub woreczkach z naturalnego materiału.

Składniki:

2 łyżeczki liści wiśni,

400 ml gorącej wody (nie wrzątku).

Sposób przygotowania:

Zalej susz gorącą wodą. Odczekaj ok. 4-7 minut. Oddziel liście wiśni od powstałego naparu.

fot. Herbata z liści wiśni/ Adobe Stock, Nitr

