Właściwości soku z granatu znane są ludzkości od wieków. Na przykład w starożytnej Persji owoc ten był używany w celach medycznych i odżywczych. Był też symbolem pokoju i miłości. Obecnie wiadomo już, że w wielu zastosowaniach tego soku starożytni mieli rację. Sprawdź, czy sok z granatu przyda się i tobie.

Właściwości soku z granatu są doceniane od bardzo dawna. Stosowano go między innymi na biegunkę, stany zapalne gardła, chorobę wrzodową. Wpływom tego soku na zdrowie poświęcono wiele badań naukowych, dlatego dzisiaj już sporo o nim wiemy. Oto wykazane naukowo właściwości lecznicze soku z granatu:

Sok z granatu ma działanie ochronne na wątrobę, szczególnie dzięki obecności antyoksydantów. Badania sugerują, że regularne spożywanie soku z granatu może zmniejszać stres oksydacyjny w wątrobie, wspierać regenerację komórek tego narządu oraz chronić przed uszkodzeniami wywołanymi przez toksyny i nadmiar wolnych rodników.

Jednak osoby z chorobami wątroby, zwłaszcza te przyjmujące leki, powinny zachować ostrożność ze względu na potencjalne interakcje soku z medykamentami.

Nie ma wielu badań bezpośrednio dotyczących wpływu soku z granatu na trzustkę, jednak jego właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne z pewnością mogą korzystnie wpływać na zdrowie tego narządu. Granat może pomagać w zmniejszeniu stanów zapalnych, co jest istotne w przypadku chorób przewlekłych, takich jak zapalenie trzustki.

Niemniej jednak osoby z problemami z trzustką powinny skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem soku do swojej diety.

Nie ma jednoznacznych zaleceń dotyczących maksymalnego czasu picia soku z granatu. W celach prozdrowotnych najlepiej pić go w umiarkowanych ilościach przez dłuższy czas. Warto jednak skonsultować się z lekarzem w przypadku długoterminowego spożywania soku z granatu, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki lub masz jakiekolwiek schorzenia, które mogą wpływać na przyswajanie składników zawartych w tym soku.

Ile soku z granatu pić dziennie? Bezpieczna ilość dla dorosłych wynosi ok. 200 ml. Taka dawka dostarcza znaczącą ilość antyoksydantów, witamin i minerałów, które wspierają zdrowie.

Trzeba przy tym pamiętać, że sok z granatu, jak i inne soki owocowe, dostarcza sporej dawki cukrów, więc jego większe ilości mogłyby niekorzystnie wpłynąć na masę ciała i metabolizm.

Pomimo wielu korzyści zdrowotnych, sok z granatu może nie być odpowiedni dla wszystkich. Kto nie powinien pić soku z granatów? Oto najważniejsze przeciwwskazania: