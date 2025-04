Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to skuteczny produkt, który usuwa zabrudzenia i gwarantuje higienicznie czyste pranie. Użyta w nim technologia Deep Clean wnika w tkaniny, usuwając nawet najbardziej uporczywe plamy. Dzięki zastosowaniu Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów żel do prania Persil skutecznie odświeża tkaniny. Nieprzyjemne zapachy znikają, a pranie pozostaje czyste i świeże na dłużej.

99% RECENZENTEK UWAŻA, ŻE ŻEL DO PRANIA PERSIL HYGIENIC CLEANLINESS AGAINST BAD ODORS DOPIERA NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY

Wyniki testu żelu do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Środek do prania w formie żelu jest doceniany przez użytkowniczki między innymi za to, że można go stosować zarówno do prania w pralkach, jak i do prania ręcznego nawet pojedynczych rzeczy. Detergent w płynie działa szybko, również w niskich temperaturach, gdyż nie wymaga czasu na rozpuszczanie się.

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors w teście naszych Recenzentek zebrał doskonałe opinie. Oto szczegóły:

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors zapewnia higieniczną czystość tkanin

Potwierdza to 99% testujących go dziewczyn. Detergent w płynie trafia do pralki już w precyzyjnie odmierzonych proporcjach, łatwo się rozpuszcza i szybko zaczyna swoje działanie już w niskich temperaturach. Skutecznie pierze zarówno białe, jak i kolorowe tkaniny. Dodatkowo łatwo się wypłukuje, co zapewnia tkaninom higieniczną czystość.

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to rewelacyjny produkt piorący. Bardzo wydajny o świeżym zapachu. Potrafi poradzić sobie nawet z najgorszymi plamami - kolczusia.

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors neutralizuje brzydki zapach - opinie Recenzentek

Z tym stwierdzeniem zgadza się aż 99% z nich! Ten detergent w płynie usuwa z tkaniny wszystko, co jest powodem brzydkiego zapachu. Dodatkowo działa jak wzmacniacz świeżości. Nie tylko głęboko oczyszcza, ale sprawia, że wyprane tkaniny pięknie pachną po wyjęciu z pralki i jeszcze długo po praniu.

Odkrycie roku. Nareszcie moje ubrania, nawet te sportowe, pachną świeżo i czysto. Nie ma śladu po plamach i zapachu potu. Nie znam lepszego środka - nierika.

Czy żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors jest wydajny?

Skoncentrowany detergent w płynie działa szybko i skutecznie, nie trzeba go więc stosować w nadmiarze. Potwierdza to 99% Recenzentek! Dodatkowo dzięki płynnej formie żel można łatwo dozować w zależności od potrzeb i od ilości rzeczy do prania. Jest to niezwykle wygodne i pozwala zaoszczędzić, szczególnie wtedy, gdy na przykład chcemy ręcznie wyprać jedną lub kilka niewielkich rzeczy.

Żel jest bardzo wydajny, starcza na bardzo dużą ilość prań. (...) Niewielka ilość żelu wystarczy na bardzo duże pranie. Ocena 10/10! - michalukjustyna.

Ogólna ocena Żelu do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors jest bardzo wysoka - opinie

Recenzentki zostały poproszone o wystawienie mu ocen w skali od 1 do 5. Na piątki i czwórki oceniło ten detergent aż 97% testujących.

Czy Recenzentki sięgną po żel do prania Persil ponownie?

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors przekonał 97% Recenzentek, by sięgnąć po niego po zakończeniu testu. Można więc śmiało uznać, że detergent w płynie przypadł im do gustu i nie zawiódł oczekiwań. Jeszcze więcej, bo aż 99% Testerek poleci detergent w płynie swojej przyjaciółce.

Test przeprowadzony był na grupie 100 osób (91 zostawiło opinię) w dniach 19.02. - 09.03.2021r.

kjasny | 4 lata temu

Świetne działanie

Nie spodziewałam się tak świetnego efektu używając samego żelu do prania. Rzeczy bardzo ładnie pachną, są miękkie i delikatne. Radzi sobie z plamami. Bardzo polecam każdej wymagającej pani domu.

AniaN2 | 4 lata temu

Żel, dzięki któremu pranie stanie się czystą przyjemnością

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to zdecydowanie żel, który pranie zamienia w czystą przyjemność . Nadaje naszemu praniu niesamowity zapach i higieniczną czystość. Daje radę nawet najbardziej uporczywym planom czy zabrudzeniom. Jest bardzo wydajny, niewielka ilość żelu wystarczy aby nasze pranie było czyste i świeże. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolona, że żel do prania Persil neutralizuje brzydki zapach co jest bardzo ważne, kiedy ojciec i syn realizują wspólną pasję, a mianowicie grę w piłkę nożną. Brzydki zapach ubrań, pościeli czy też ręczników? Dla nowego żelu do prania Persil to nie problem ! Opowiedzialam już o jego niesamowitym działaniu mamie, siostrze oraz przyjaciółkom , z którymi zawsze dzielimy się naszymi odkryciami . Oczywiście poleciłam im go od razu. Ja już wiem, że zostanie on z moim praniem na zawsze, ponieważ przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Jest po prostu niesamowity i każdy kto chce, by jego pranie było nieskazitelne pod każdym względem powinien wypróbować żelu do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors . Sama chodzę na siłownię, czasem biegam czy też po prostu ćwiczę w domu dlatego dla mnie bardzo ważna jest neutralizacja brzydkich zapachów nie tylko na ubraniach ale również na ręcznikach.

Asiczk122 | 4 lata temu

Polecam Persil na świeże piekne pranie

Żel do prania persil spełnił moje oczekiwania. Jedyne czego mogłabym chcieć więcej to mocy wybielania poszarzałej lub pożółkłej bieli.wydajny , pachnący...super

Jokan | 4 lata temu

Świeżość na dłużej dzięki Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Po odkręceniu butelki czuć mocny, świeży zapach. Prałam w żelu rzeczy sportowe oraz kurtkę i efekt końcowy mnie całkowicie zadowolił. Świeży zapach ubrań utrzymuje się długo a żelowa forma produktu bardzo mi odpowiada (nie ma przebarwień jak np. nieraz od proszku, który się nie rozpuści). Żel jest wydajny i starcza na długo.

Kasia1991 | 4 lata temu

Świetny żel do prania , Polecam!!!

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors sprawdził się u mnie rewelacyjnie. Nie wiedziałam ,że będę tak bardzo zachwycona tym produktem. Zapach ,który był na ubraniach pozostawał z nami na bardzo długo, usuwanie prań zachwyciło mnie bardzo pozytywnie nawet przy praniu w 30 stopniach gdzie nigdy nie udawało mi się sprać plam u dzieci na ubraniach. Jestem mile zaskoczona żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors.

nikola60 | 4 lata temu

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy. Zapewnia higieniczną czystość tkanin. Neutralizuje brzydki zapach ubrań, pościeli i ręczników.

Madziulka27 | 4 lata temu

Żel persil Hygienic Cleanliness

Żel Persil dobrze zastępuje płyn do płukania i proszek. Na długo pozostawia świeżość i zapach. Polecam serdecznie produkty Persil które pięknie pachną na długo.

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Bardzo dobry żel do prania

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to gwarancja pięknego zapachu ubrań. Dodatkowo radzi on sobie doskonale z plamami. Ubrania nie są zniszczone i zachowują swój oryginalny wygląd.

Anqa90 | 4 lata temu

Super żel

Jestem naprawdę mile zaskoczona działaniem tego żelu. Podczas prania w pralce, nie musiałam nawet dodawać dodatkowego płynu do płukania, a pranie i tak świeżo i pięknie pachniało. Na pewno sięgnę nie raz po ten żel, bo jest bardzo wydajny i naprawdę działa.

Kasiex93 | 4 lata temu

przyjemny żel

Żel do prania Persil jest produktem bardzo wydajnym i prostym w użyciu, pranie jest dobrze wyprane i przyjemnie pachnie, mogę go z czystym sumieniem polecić.

agamiki | 4 lata temu

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors - to bardzo wydajny produkt, który bardzo dobrze radzi sobie z plamami. Pozwala się pozbyć niemiłego zapachu z ubrań i pościeli. Sam żel także bardzo fajnie pachnie - świeżością, którą uwielbiam!

Poziomka1991 | 4 lata temu

Numer 1 wśród żeli do prania

Z czystym sumieniem polecam Żel do prania Persil. Jest bardzo wydajny, zapewnia czyste, świeże pranie. Skutecznie radzi sobie z trudnymi plamami i nieprzyjemnym zapachem ubrań. Myślę, że ten produkt pozostanie ze mną zdecydowanie na dłużej.

Smile22100 | 4 lata temu

Świetny żel!

Żel do prania zdecydowanie spełnił moje wymagania! Ma świetny design, ale również to co w środku jest świetne. Żel ma idealną konsystencje. Byłam bardzo zaskoczona, jak po praniu ubrania pięknie pachniały! Zapach unosił się w całym domu. Również nie zawiodłam się jeśli chodzi o usunięcie zabrudzeń. Bez zarzutów :) Chętnie będę go również używać po teście i polecę przyjaciółce!

Malko | 4 lata temu

Żel do prania

Bardzo wydajny. Neutralizuje przykre zapachy. Ubrania wyglądają jak nowe. Starcza na kilkanaście prań. Ubrania pięknie pachną. Nie powoduje reakcji alergicznych.

adin2002 | 4 lata temu

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Mam pachnące i świeże pranie nie tylko po wyjęciu z pralki, ale również kilka tygodni po praniu. Cieszę się brakiem plam, moje ręczniki nareszcie są pachnące i delikatne w dotyku. Doprałam w końcu uporczywe plamy z obrusu oraz ze sportowych skarpetek. Jestem pozytywnie zaskoczona wydajnością żelu.

a_lukomska88 | 4 lata temu

Pozytywne zaskoczenie

Jestem bardzo zadowolona z żelu do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad ODORS. Produkt spełnił moje oczekiwania, pranie jest czyste i pachnące. Moja corka uwielbia ten zapach. Po wyczerpaniu zapasów napewno go zakupie. Mam zamiar polecic ten produkt znajomym i rodzinie.

marlena16-16 | 4 lata temu

Żel który zostawia piękny zapach

Najbardziej zaskoczył mnie bardzo przyjemny i długotrwały zapach po praniu. Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors dopiero nawet dziecięce ubranka co jest nie lada wyzwaniem. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie wydajność żelu, naprawdę niewielka ilość wystarcza na zrobienie prania. Jedyne czego mi brakuje to efekt zmiękczenia tkanin, niestety przy praniu bez płynu do płukania ubrania są dosyć szorstkie. Chciałam zachować zapach żelu do prania ponieważ bardzo mi się spodobał. Może dobrym rozwiązaniem było by stworzenie płynu do płukania o podobnym zapachu?

xxxbaja | 4 lata temu

Najlepszy

Jestem zachwycona żel do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors jest wspaniały jest bardzo wydajny, skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy , a ubrania po praniu pachną wspaniale .Polecam

dalana | 4 lata temu

KOMFORT

Żel zdecydowanie przypadł mi do gust,raczej nie wrócę już do tradycyjnego proszku.Cenię go bardzo za skuteczność prania praz dokładne wpłukiwanie się z tkanin,nie pozostawia plam i żadnych smug na wypranych rzeczach.Dodatkowa zaleta duża wydajność i świeży ,delikatny zapach.

Belaiza23 | 4 lata temu

Żel do prania wart polecenia

Żel spełnił moje oczekiwania jako środek piorący. Nie mam zastrzeżeń, co do jego wydajności. Zapach jest bardzo przyjemny i utrzymuje się jeszcze jakiś czas po praniu. Co do zabrudzeń, nie testowałam go na silnie zabrudzonych ubraniach, ale z tymi standardowymi poradził sobie bardzo dobrze. Opakowanie praktyczne, otwarcie nie sprawiło problemu. Myślę, że jest to produkt warty polecenia i kolejnego zakupu.

Glooves | 4 lata temu

Polecam!

Jest to produkt bardzo wydajny, z przepięknym zapachem i w niezwykle ergonomicznym opakowaniu. Osobiście napewno sięgnę po ten żel do prania, gdyż sprawdził się idealnie!

Natka1994 | 4 lata temu

Świeżość każdego dnia

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors, jest bardzo wydajny, zapewnia długotrwałą świeżość ubrań, usuwa uporczywe plamy i chroni kolory ubrań.

Monika13141 | 4 lata temu

Świetnie się sprawdza

Żel sprawdził się u mnie bardzo dobrze. Przede wszystkim usunął wszystkie plamy. Ubrania są mile w dotyku i przyjemnie pachną. Żel jest łatwy w użyciu.

Duśka01 | 4 lata temu

Persil

Chętnie zakupię ponownie żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Mogę w nim prać ubranka moich dzieci które często są bardzo poplamione

Mknap | 4 lata temu

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Porównując do innych żeli zwróciłem uwagę na to, że jest bardziej wydajny i jest delikatniejszy zapach (nie drażniący jak w innych żelach). Produkt spełnił moje oczekiwania poleciłem już koleżankom w pracy

parysek10 | 4 lata temu

Jestem na tak

Moje pranie dawno nie było tak czyste i świeże jak po użyciu tego żelu do prania. Nareszcie zniknął problem z usuwaniem trudnych plam, z którymi nie radziły sobie inne detergenty. Płyn jest wydajny i ma przyjemny zapach, który po praniu zostaje na ubraniach. Doskonale radzi sobie z usuwaniem brzydkich zapachów, np. potu.

k.prawda91 | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt.

Żel jest w poręcznym opakowaniu. Dobrze spiera plamy, pranie ładnie pachnie. Produkt jest wydajny i nie trzeba używać płynu do płukania :) Dobrze się pieni i rozpuszcza.

Marna94 | 4 lata temu

Super!!!

Żel do prania dostałam do przetestowania. Byłam pozytywnie zaskoczona bo na prawdę poradził sobie z uporczywymi plamami i brzydkim zapachem. Szczerze polecam.

kasia2439 | 4 lata temu

Żel do prania

Żel do prania Persil spełnił moje oczekiwania.

Butelka jest wygodna w trzymaniu oraz dozowaniu żelu.

Ubrania po jego użyciu pachną intensywnie i są czyste.

kotelka2020 | 4 lata temu

Polecam serdecznie produkt najwyższej jakości

Cudowna świeżość pranai, najwyższa jakość. Zero odoru, nieprzyjemych zapachów podczas prania i po jego wyciągnięciu. Polecam serdecznie produkt najwyższej jakości. Pełne zadowolenie.

figa100 | 4 lata temu

SUPERPRODUKT!.

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors usatysfakcjonował mnie w 100 procentach. Jest skuteczny, megawydajny, pozostawia na praniu przyjemny, subtelny zapach i usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy (nawet te z wina). Gorąco polecam!.

kamilla79 | 4 lata temu

Ekspresowy żel do prania

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to bardzo wydajny żel o pięknym zapachu. Skutecznie usuwa plamy i brzydkie zapachy pozostawiając pranie czyste, świeże, ładnie pachnące a do tego przyjemne w dotyku. Pranie w żelu do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors pozostawia ubrania w nieskazitelnych kolorach i długo utrzymuje świeży zapach na ubraniach.

Atusia73 | 4 lata temu

Postrach dla plam

Bardzo dobrze spiera nawet dość stare plamy. Jest wydajny, ładnie pachnie i jest delikatny dla tkanin. Nawet jedwabnych. Ręczniki po praniu były naprawdę świeże.

patkaa97 | 4 lata temu

Czego chcieć więcej

Ergonomiczna butelka, łatwość użycia, piękny zapach, duża wydajność, bezproblemowe usuwanie trudnych plam z różnego rodzaju tkanin, nic więcej nie potrzebuję

GaGa 83 | 4 lata temu

Świetny produkt

Żel jest bardzo gesty wydajny tworzy obfita pianę bardzo dobrze radzi sobie z plamami w niskiej temperaturze Za to ogromny +.

Zapach piękny intensywny dlugotrawaly

Sabina801 | 4 lata temu

Żel Persil

oceniam bardzo dobrze. Jest to idealny produkt do codziennego prania, jak również do bardzo zabrudzonych rzeczy. Ma przyjemny zapach. Żel Persil będę polecać moim koleżanką

kasia1k1 | 4 lata temu

Idealny

Fantastyczny żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors o pięknym zapachu usuwa nawet uporczywe plamy, neutralizuje brzydkie zapachy, a przy tym jest bardzo wydajny.

AnetaSuliga | 4 lata temu

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Żel do prania jest bardzo wydajny. Ergonomiczna butelka dzięki której możemy zużyć cały produkt. Neutralizuje brzydkie zapachy, zapewnia czystość tkanin, jest wydajny, usuwa uporczywe plamy.

alafik1967 | 4 lata temu

Polecam ten żel!

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors, to czyste i pachnące pranie. Żel nie uczula, a usuwa nawet najcięższe plamy. jestem zadowolona! O takim żelu marzyłam, tym bardziej, że cena jest dostępna.

jogav | 4 lata temu

Czyste pranie z Persilem

Żel do prania Persil zapewnia higieniczną świeżość ubrań, pięknie pachnie, Radzi sobie nawet z uporczywymi plamami. Skutecznie neutralizuje brzydkie zapachy. Jest bardzo wydajny. Ubrania po praniu są przyjemne w dotyku i pachnące.

madzix205 | 4 lata temu

Żel Persil rewelacja

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad ODORS spełnił moje oczekiwania. Jestem zadowolona, że nawet mocniej przybrudzone rzeczy doprały się. Zapach żelu jest bardzo przyjemny. Produkt jest wydajny, a opakowanie estetyczne.

rycerzyk6 | 4 lata temu

Persil żel

Żel Persil to strzał w dziesiątkę. Już po pierwszym praniu zauważyłam to ,ze dopiera uporczywe plamy. Świeży zapach zostaje z nami na dłużej. Zauważyła ,że tkaniny są chronione i pozostaję jak nowe. Stosuję go dla całej rodziny ,bo jestem pewna ,ze dzieci nie będą miały podrażnień ,ani alergii skórnych .Opakowanie jest kolorowe i przeciąga oko. Łatwa aplikacja w formie dozownika ,pozwala ,aby żel był bardziej wydajny. Jestem bardzo zadowolona z rezultatów jakie dostało moje pranie.

Jaga00 | 4 lata temu

Chyba najlepszy jaki używałam

Zel bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Dotychczas stosowalam inny zel i z pewnością do starego nie wrócę. Dlatego, że jest bardzo wydajny, przy 3 dzieci zabrudzenia znikają nie muszę wczesniej moczyc czy szorowac plam. Radzi sobie doskonale z trudnymi plamami. Pranie nie jest zniszczone, zel dba o kolory ubran dodatkowo pachnie w calym domu nawet po tygodniu czuc zapach na ubraniach i poscieli. Jest higieniczny, kompaktowy zajmuje mało miejsca. Podoba mi sie szata graficzna produktu.

doniaaadomi | 4 lata temu

Żel do prania Persil color

Moja recenzja na temat tych produktów do prania koloru. Kapsułki 10/10. Żel do prania koloru 10/10. Jestem zadowolona z używania kapsułek jak i żelu do prania z firmy Persil. Chętnie polecę go swojej przyjaciółce, mamie i babci.

karooolcia753 | 4 lata temu

Super produkt

Żel nadał piękny zapach ubraniom roboczym męża, z którymi to nie mogłam sobie do tej pory poradzić. Przeważnie mimo moim starań woń paliwa pozostawała, a przy użyciu żelu Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors zauważyłam znaczną różnicę. Pranie pięknie pachnie, plamy są usunięte, a pranie takie przyjemne w dotyku.

kolczusia | 4 lata temu

Polecam

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to rewelacyjny produkt piorący. Bardzo wydajny o świeżym zapachu. Potrafi poradzić sobie nawet z najgorszy i plamami.

Ewelina7858 | 4 lata temu

-swietny produkt wart polecenia

polecam wszystkim produkty persil

,

Asik791 | 4 lata temu

Super żel Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors bardzo mnie zaskoczył swoją jakością i wydajnością. Miałam bardzo uciążliwe plamy, które po praniu w żelu zeszły, produkty innych firm nie dawały sobie z tym rady. Jest super wydajny. Pięknie pachnie. Będę polecać każdemu.

slomka20 | 4 lata temu

Super produkt

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors doskonale dba o moje ubrania, zachowuje ich naturlamny kolor., W dodatku ubrnaia są pachnące i miekkie w dotyku. Rewelacyjnie czyści zabrudzenia i nawet najtrudniejsze plamy szybko znikają.

kuc19 | 4 lata temu

Skuteczny

Żel doprania Persil Hygienic Claeaniness Against Bad Odors świetnie usuwanieprzyjemne zapach i pozostawia ubrania pięknie pachnące. Ubrania pozostają czyste i pachnące. Jest łatwy w użyciu. Polecam wszystkim

olcia719 | 4 lata temu

Persilowanie - na sześć!

Żel do prania Persil jest najlepszy ze wszystkich, których używałam do tej pory - a uwierzcie, próbowałam już wszystkiego! Jest wydajny, pranie pięknie pachnie i jest nieskazitelnie czyste! Polecę go przede wszystkim mamom, bo wiem, że właśnie tego im trzeba! :)

Grazyna68 | 4 lata temu

Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

mogę wystosować notę 10. Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors Żel, zaskoczył mnie na tyle pozytywnie, że z chęcią polecam środek wszystkim znajomym.

Doskonale dopiera ,teraz moje obrusy oraz ścierki sa bez plam , i mają świerzy zapach

kolastyna74 | 4 lata temu

Niezastąpiony żel

Żel ma bardzo poręczne opakowanie,łatwo się dozuje.Jest bardzo wydajny.Po użyciu dobrze się pieni.Usuwa uporczywe plamy,oraz nieprzyjemne zapachy.Pranie po wybraniu pachnie ładnie .

intermanka | 4 lata temu

Wydajny i skuteczny

Żel zamknięty w wygodnej butelce z miarką. Jest gęsty i bardzo wydajny, nie trzeba go wiele aby wyprać całą pralkę prania. Jedna butelka wystarczy na ok 40 prań. Jestem miło zaskoczona rezultatami - ubrania są doprane i mają piękny zapach. Dobre efekty zauważyłam już w 40 stopniach.

sylwunia25 | 4 lata temu

Rewelacyjny żel

Żel jest bardzo wydajny,ma cudowny zapach,usuwa zapach potu i wszelakie przykre inne zapachy,wszystko idealnie dopiera,pranie dzięki temu jest niesamowicie pachnące świeżością 🤩

Dora2024 | 4 lata temu

Strzał w 10

Żel jest bardzo wydajny. Pranie jest czyste, pięknie pachnie. Dodatkową zaletą jest estetyczne wykonane i zaprojektowane opakowanie. Etykieta na opakowaniu jest czytelna i z tego co zauważyłam są na niej wypisane najważniejsze parametry produktu. Produkt godny polecenia.

leniszcze | 4 lata temu

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Miałam przyjemność przetestować Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Pranie idealnie czyste, pięknie pachnie, serdecznie polecam 💪

Klaudia79bn | 4 lata temu

Żel super.

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors rewelacyjny. Dobrze dopiero plamy.Pranie ładnie pachnie przez długi czas.Polecam w 100%.

BAMBERKA 2017 | 4 lata temu

Żel persil

Nigdy nie, używałam żelu jednak, ten żel sprawił że kupie go ponownie, piękny zapach, ubrania czyste i pachnące. Napewno wrócę do niego. Polece każdemu.

iness1993 | 4 lata temu

Świetny zapach, wygodne opakowanie i wydajny produkt!

Jestem bardzo zadowolona po pierwszych testach. Pranie bardzo ładnie pachnie. Pozbyłam się stęchłego zapachu ręczników, które mają już dobrych parę lat. Żel ma poręczne opakowanie, nie wyślizguje się z ręki. Spełnia swoje zadanie, więc na pewno zostanie ze mną na dłużej. Po praniu całe mieszkanie pięknie pachnie. Normalnie lepiej niż świeczki zapachowe :D

Martinella1983 | 4 lata temu

Bez rewelacji

Z racji mojej starej pralki ten żel miał trudne zadanie do wykonania i niestety mu nie sprostał. Dobrze dopiera ubrania i tu nie można mu nic zarzucić. Żel w butelce pachnie dosyć chemicznie, po praniu ubrania nie pachną wcale. Trzeba go dosyć dużo wlać ponieważ jest rzadki, więc przy codziennym praniu skończył się bardzo szybko. Butelka jest bardzo wygodna i łatwo z niej dozować.Ogólnie jestem zadowolona bo pierze dobrze natomiast miałam nadzieje że moje pranie będzie miało ładny zapach i to się nie udało.

flowerek16 | 4 lata temu

Skuteczny żel

Żel do prania Persil ma bardzo ładny zapach i faktycznie niweluje nieprzyjemne zapachy mojego prania. Miałam zawsze problem z ręcznikami w okresie zimowym, kiedy to wszystkie rzeczy suszą się przeważnie w domu. Już przy pierwszym użyciu czystego ręcznika wyczuwałam brzydki zapach - po zastosowaniu żelu rzeczywiście ten problem znikł. Co do uporczywych plam nie będę do końca obiektywna gdyż nie posiadałam akurat takich rzeczy do prania, ale ślady na koszulkach z dnia codziennego z moim małym dzieckiem schodziły od razu. Z wydajnością jest również na plus aczkolwiek nie do końca można to dokładnie określić przez nieprzezroczystą butelkę. Troszkę ciężko jest kontrolować poziom ubytku żelu. Ogólnie rzecz biorąc polecam ten produkt.

pysiak100 | 4 lata temu

Bardzo dobry

Bardzo dobry żel do prania ubrań kolorowych. Pozostawia piękny zapach. Bardzo dobrze dopiera ubrania kolorowe. Polecam gorąco znajomym i nie znajomym.

Halik007 | 4 lata temu

Skuteczny!

Ten żel doskonale pierze ubrania i pozwala pozbyć się niepożądanych zapachów. Wygodnie się go dozuje, butelka jest bardzo praktyczna. Nadaje się do prania w szerokim zakresie temperatur. Żel Persil spełnił moje oczekiwania, ułatwia mi codzienne pranie.

Sorja | 4 lata temu

SZYBKOŚĆ i SKUTECZNOŚĆ

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors jest świetny i naprawdę działa. Mój, od tej pory ulubiony SS czyli szybko i skutecznie. Po wypraniu czuć piękny, ale

bardzo delikatny zapach, ktory stosunkowo długo się utrzymuje na odzieży.

nierika | 4 lata temu

Cudowne

Idealne kapsułki. Pozostawoają pranie higienicznie czyste i świeże. Szybko aię rozpuszczają i są idealne do sportowycg ubrań.Odkrycie roku. Nareszcie moje ubrania nawwt se sportowe pachną śwoeżo i czysto. Nie ma śladu po plamach i zapachu potu. Nie znam lepszego środka.

lucja232 | 4 lata temu

Super żel

Żel do prania Persil okazał się strzałem w dziesiątkę mogłam wypróbować nowości w swoim praniu.ubrania stały się świeże, nie straciły koloru, zapach piękny,naprawdę wypróbować

dudadey | 4 lata temu

Super żel Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Żel jest bardzo wydajny i starcza na długo. Ma piękny i przyjemny zapach. Usuwa trudne plamy. Nieprzyjemny zapach po praniu jest nieodczuwalny.Polecam gorąco

michalukjustyna | 4 lata temu

Żel Persil

Żel do prania Persil jest to żel który miałam przyjemność przetestować. Jetta to bardzo wydajny produkt, starcza na dużą ilość prań. Neutralizuje przykre zapachy z ubrań, posiada trwały zapach. Polecam w 100%

Iwonam | 4 lata temu

Pachnący i Skuteczny

Z pewnością moja ocena żelu Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors będzie pozytywna . Potwierdzam wysoką jakość: konsystencję, świeży odświeżający zapach, który długo się otrzymuje, a przede wszystkim żel bardzo dobrze radzi sobie z wszelkimi plamami. Reasumując żel Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors - sprawdził się idealnie POLECAM :)

Peach_x3 | 4 lata temu

Żel do prania

Żel do prania Hygienic Cleanliness Against Bad Odors spełnił moje oczekiwania w 90%,jest znacznie lepszy niż żel innej marki który używałam do tej pory, ubrania ładnie pachną i są świeże, czyste, nieprzyjemne zapachy zostały zneutralizowane.

bozena62 | 4 lata temu

Żel Persil Hygienic skuteczny.

Żel dobrze się rozpuszcza, usuwa dość mocne zabrudzenia i pozostawia miły zapach na praniu. Pranie jest bardziej miękkie. .

MonikaSok | 4 lata temu

Świetny żel do prania

Nie pownna nas zmylić i zniechęcić bardzo płynna konsystencja. Żel jest wydajny i poradzil sobie z trudnymi plamami na śliniakach i ubrankach mojej 5 miesięcznej córki. Trwały intensywny zapach. Polecam!

JoannaEB | 4 lata temu

Żel do prania Persil sprawdził się wyśmienicie

Żel Persil Hygienic Cleaniliness Against Bad Odors sprawdziły się u mnie w 100%

Po wybraniu ręczników czy też ubrań roboczych brzydki uporczywy zapach zniknął. Jestem nim zachwycona i przy wyborze środków do prania będę kupować tylko ten :)

AgaGer92 | 4 lata temu

Żel do prania

Żel dopral zabrudzenia nawet mojego męża z budowy, zniwelowal brzydkie zapachy, a w połączeniu z płynem do płukania jest mega!!! Polecam!!!!!!!!

awronska95 | 4 lata temu

Żel do pranie

Polecam z czystym sumieniem, można prac w żelu ciuszki nawet dziecięce, synek ma 18 miesięcy zero jakiejkolwiek wysypki, a po niektórych żelach mial.

kiciax1 | 4 lata temu

Żel Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Fajny, wydajny. Opakowanie praktyczne. Pranie super pachnie.

Plamy wybawione.

Etykieta czytelna. Nowoczesny żel do prania XXI wieku. Jestem naprawdę bardzo bardzo zadowolona z ich efektów

zuzia900 | 4 lata temu

Jest ok

Mała butelka, jednak wydajna. Przyjemny zapach, który utrzymuje się dość długo. Nie potrzebowałam już używać płynu do płukania tkanin. Myśle ze kupię ponownie.

romeo.81 | 4 lata temu

Świeżość

Żel pięknie pachnie,ra

dzi sobie z uporczywymi plamami.Bardzo pięknie pachnie,a zapach długotrwałe utrzymuje się na tkaninach.Produkt jest wydajny,wystarcza na wiele prań.Żel stał się moim ulubionym produktem do prania.

gedda1 | 4 lata temu

polecam sportowcom i wszystkim innym osobom

Uprawiam sport i często trudno mi było doprać ubrania - albo zostawały plamy, albo mimo prania utrzymywał się nieprzyjemny zapach. Dlatego sięgnęłam po żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Sprawdził się bardzo dobrze - usunął plamy i brzydkie zapachy, zapewnił higieniczną czystość ubrań. Poza tym jest wydajny. Na pewno kupię go ponownie. Polecam wszystkim.

alen300 | 4 lata temu

Dla mnie płyn drugoplanowy

Nie jestem zadowolona ze stosowania żelu. Niestety nie spełnił oczekiwań - nie wywabił świeżych plam, a zapach prania -ulotny. Codzienne testowanie nie przekonało mnie do stosowania tego produktu.

Aleksandratrk | 4 lata temu

Genialna formuła i przepiękny zapach!

Żel do prania ma przepiękny zapach, który utrzymuje się na naszym praniu przez długi czas. Ma także duże opakowania, a przy tym jest wydajny, jego formuła jest bardzo praktyczna. Po zakończeniu testu z pewnością sięgnę po kolejne opakowanie, ponieważ w usuwaniu trudnych plam oraz brzydkich zapachów jest niezawodny!

Kamila22200 | 4 lata temu

Jest mega

Jak dla mnie zel jest numerem 1 na polskim rynku zdecydowanie poradzi sobie z najgorszymi plamami.

Do tego rzeczy wyglądają jak nowe oraz pięknie pachną przez długi czas

swiatolenii | 4 lata temu

Rewelacja w praniu

Uwielbiam ten żel do prania. Usuwa rewelacyjnir plamy i wszelkie zabrudzenia. Nie pozostawia nalotu na praniu środka. Pozostawia pranie w pięknym zapachu.

Ewelina1516 | 4 lata temu

Bardzo dobry żel do prania

Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Nad Odors bardzo ładnie pachnie, jest wydajny a przede wszystkim dobrze usuwa plamy z ubrań i pozostawia bardzo przyjemny zapach. Kupię go ponownie.

andzianecia | 4 lata temu

Świetny żel do prania

Do tej pory nie prałam nigdy prania żelem, bo myślałam, że on sobie nie poradzi w plamami dziecięcymi, a tu ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu rewelacja. Wszystkie plamy z ubranek poznikały, nawet te które były zaschniete, ubrania pięknię pachną jak również pralka. Żel do prania jest bardzo wydajny i starcza na długo, nawet jak się robi często prania, wiem z doświadczenia ;) Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors przekonał mnie do siebie i teraz już wiem, że będę po niego często sięgać.

Dzuti1 | 4 lata temu

Super

Żel jest wygodny w użyciu, przejrzyste rozpisanie"dawkowania"umozliwia oszczędne uzytkowanie. Pranie jest czyste, wszystko dokładnie wyprane. Piękny zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Żel jest rewelacyjny.

_ainez_ka | 4 lata temu

Są mega

Żel do prania Persil Higieniczna Czystość - to skuteczny produkt zapewniający higienicznie czyste i świeże pranie.

Netrualizuje nie przyjemny zapach co dla mnie jest dużym plusem

marzena7771 | 4 lata temu

Super pordukt

Żel do prania to wspaniały produkt, który jest bardzo wydajny. Swietnie usuwa nawet najmocniejsze plamy i zabrudzenia. Ubrania po praniu ładnie pachna

pumba03 | 4 lata temu

Skuteczny żel do prania

Żel świetnie dopiera ubrania i usuwa nieprzyjemny zapach. Jest wydajny i bardzo ładnie pachnie, fajna gęsta konsystencja.

Żel sprawdza się podczas prania jasnego jak i ciemnego.

landrynka1993 | 4 lata temu

Polecam wszystkim zapach obłedny

Nigdy jeszcze nie miałam tej marki do prania ani żelu ani kapsułek nawet proszku i przyznam szczerze ze napewno jeszcze raz siegne po niego w sklepie. Schodzą po nim wszystkie plamy i co najlepsze extra pachnie bez plynu do plukania.