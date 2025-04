Żel do czyszczenia toalet limonka i mięta marki YOPE to naturalny detergent pochodzenia roślinnego, oparty na cytrynianie sodu i odkamieniającym kwasie mlekowym, dzięki którym poradzi sobie z brudem, nalotem oraz rdzą bez używania chemii. Naturalny żel skutecznie czyści toalety, a jednocześnie jest bezpieczny dla środowiska, rur i ekologicznych szamb. Piękny zapach limonki i mięty odświeża toaletę.

100% RECENZENTEK DOCENIA ŻEL DO WC ZA WYDAJNOŚĆ I PRZYJEMNY ZAPACH

Wyniki testu YOPE naturalnego żelu do czyszczenia toalet limonka i mięta

Toaleta jest takim miejscem w domu, o które dbamy szczególnie starannie. Musi być czysta, odkażona i bez osadów, w których mogą mnożyć się bakterie, powinna też zawsze pachnieć świeżością. Detergenty używane do czyszczenia toalety muszą być mocne i niezwykle skuteczne, lecz czy to oznacza, że nie mogą być eko? Okazuje się, że nie! Nasze Recenzentki przetestowały naturalny żel marki YOPE. Poznaj ich opinie.

Czy żel do czyszczenia toalet YOPE jest wydajny? Opinie Recenzentek

10 na 10 testujących żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA marki YOPE Dziewczyn przyznało, że preparat ten jest bardzo wydajny. Wystarczy mała ilość produktu, by efekt sterylnej czystości toalety pojawił się szybko i długo się utrzymywał.

(…) Zaletą produktu jest pojemność co przekłada się na jego wydajność. Ciekawy produkt, który zagości w moim domu – olaaniołek.

Naturalny żel do czyszczenia toalet ma przyjemny zapach

Naturalny żel YOPE pachnie limonką i miętą. Ten zapach doceniły absolutnie wszystkie testujące. Według opinii użytkowniczek aromat żelu jest świeży i łagodny, przez co przyjemność z jego używania jest większa niż w przypadku innych preparatów.

Rześki zapach soczystej limonki i mięty daje przyjemne poczucie świeżości (…) – ElzbietaGos

Żel do toalet YOPE skutecznie czyści zabrudzenia – opinie Recenzentek

Okazuje się, że naturalny środek do czyszczenia może równie skutecznie co klasyczne detergenty usuwać osad i rdzę. 100% Recenzentek potwierdza, że żel pozostawił ich toaletę higienicznie czystą i rozprawił się bez trudu z zabrudzeniami.

(…) Jest bardzo skuteczny. Bez problemu usunął osad i zabrudzenia, z którymi nie radził sobie inny tego typu środek jednej z wiodących marek Kasiaka0696.

Jak Recenzentki oceniają produkty do sprzątania YOPE?

Oprócz żelu, nasze Testerki sprawdziły również YOPE płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka. Oba testowane produkty do sprzątania YOPE spełniły oczekiwania absolutnie wszystkich naszych Recenzentek. 100% testujących wyraziło opinię, że są to środki godne polecenia całej rodzinie i przyjaciołom. Niemal wszystkie użytkowniczki – 98% – uznały, że kupią produkty YOPE, by ich używać nadal już po zakończeniu testowania.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 92 osób w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

madi.krzempek | 4 lata temu

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA dokładnie usuwa brud, zanieczyszczenia oraz bakterie z czyszczonej powierzchni. Produkt bardzo wydajny, łatwy w stosowaniu. Płyn bardzo gęsty przez co jest bardzo wydajny. Ładny, świeży zapach.

Niepowiemijuz25 | 4 lata temu

Mięta , cała dusza ogarnięta

Jest to idealna sprawa kiedy szybko chcesz mieć czystą toaletę i piękny zapach . Skład jest mega pozytywny , wygląd opakowania i kształt praktyczny .

sanderkaj | 4 lata temu

CUDOWNY ZAPACH

Ten żel to bomba zapachowa! Wystarczy użyć go na toalecie i pozostawić na 10 minut i w całym domu mamy najpiękniejszy zapach! Super wydajny, spełnia wszystkie funkcje jakie tego typu produkt powinien spełniać i jak dla mnie - nr 1, zakupie go ponownie.

angela_angi | 4 lata temu

Super zapach, nie chemiczny

Płyn do toalet YOPE limonki i mięta ma super zapach, nie odrzuca, nie pachnie chemicznie. Dobrze czyści, resztki nie zostają na toalecie. Jest super wydajny.

stoonooga | 4 lata temu

Skuteczność i super zapach

Płyn do czyszczenia toalet w odróżnieniu od innych płynów posiada przyjemny długo otrzymujący się zapach. Nie drażni nosa podczas czyszczenia. Płyn bardzo dobrze usuwa osady z kamienia, wystarczy jego niewielka ilość do jednorazowego użycia.

kate1980 | 4 lata temu

Czysta toaleta to Yope priorytet

Żel został umieszczony w wygodnej butelce z fajnym dziubkiem, który dociera pod obrzeża toalety. Jego design jest bardzo przyjemny dla oka, gdyż znajdziemy tutaj kolejnego zwierzaczka. Kolor płynu jest bezbarwny co utrudnia nieco dokładaną aplikację. Trzeba po prostu patrzeć, gdzie już się znajduje, a gdzie jeszcze nie. Konsystencja jest idealna, nie jest ani zbyt rzadka (nie spływa szybko) ani zbyt gęsta (spływa umiarkowanie). Zapach jest bardzo przyjemny i nawet po spłukaniu jest wyczuwalny w łazience. Żel pozostawia błyszczącą, czystą i lśniącą muszlę. Nie potrzeba szorować, aby zauważyć efekty. Na dużą uwagę zasługuje fakt, że jest bezpieczny dla środowiska. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ w moim gospodarstwie nadal korzysta się z szamba. Zauważyłam, że żel jest wydajny, ponieważ nawet przy codziennym użytkowaniu jego ilość minimalnie zmalała.

carola2286 | 4 lata temu

Cudo wśród żeli do toalet

Produkt miałam okazję testować dzięki akcji na portalu polki.pl. Produkt posiada piękna szatę graficzną na butelce co przyciąga uwagę, aplikacja jego jest też bardzo wygodna, pachnie soczysta limonka w połączeniu z miętą, produkt jest w 98 % z naturalnych składników, jest bezpieczny dla domowników i środowiska, jeśli chodzi o działanie to skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nabłyszcza czyszczone powierzchnię, likwiduje nieprzyjemne zapachy pozostawiajać świeży zapach. Plusem jest to że nie zawiera chloru ani innych wybielaczy czy mocnych detergentów, kwas mlekowy w połączeniu z kwasem cytrynowym wykazuje działanie odkamirniajace, rozpuszcza i usuwa trudno dostępne osady i rdzę.

Baśkabarbara | 4 lata temu

Skuteczność działania

Żel do czyszczenia toalet doskonale radzi sobie w domowych warunkach, toaleta za każdym razem błyszczała jak nowa. Ciężko stwierdzić czy środek poradziłby sobie przy dużym kamieniu, ale przy regularnym stosowaniu daje radę i nowy osad nie powstaje. Co ważne produkt ma bardzo ciekawy zapach, jest to dla mnie bardzo ważną zaletą, gdyż nie toleruje zapachu chemii, a tym bardziej chloru i cieszę się, że znalazłam produkt, który jednocześnie czyści i jest naprawdę ekologiczny i nieszkodliwy. Produkt jest wydajny.

justaswitaj | 4 lata temu

Żel do czyszczenia toalet na 5

Naturalny żel do czyszczenia toalet Limonka i Mięta to produkt jakiego szukałam. Pozwala zadbać o czystość toalety, pozostawiając świeży naturalny zapach.

jojoan | 4 lata temu

Dobry płyn do toalety

Żel ma ładne niebieskie opakowanie. Zapach niezbyt mocny, ale bardzo świeży (od mięty) i ma wyczuwalną limonkę. Zdecydowanie łagodniejszy w porównaniu ze standardowymi żelami do toalety. Żel jest dość gęsty, ale łatwo jest go nanieść w muszli. Stosowałam go tak jak w instrukcji i sprawdza się całkiem dobrze. Usuwa wszelkie zabrudzenia i zacieki. Nie wiem jak radzi sobie z rdzą, ale do osadów i zabrudzeń nadaje się świetnie. Po spłukaniu zapach jest jeszcze chwilę wyczuwalny po czym znika. Nie podrażnia dróg oddechowych i nadaje się dla osób wrażliwych na zapachy.

mag_da13 | 4 lata temu

Świetny produkt.

Reasumując, płyn antybakteryjny firmy YOPE zdały u mnie egzamin na 5 +. Jest bardzo wydajny. Fajnie pachnie. Jestem bardzo zadowolona. Będę polecać znajomym.

magdawesolek | 4 lata temu

świetny środek

świetnie czyśći a zapach to po prostu bajka. z pewnością na długo zagości w moim domu.nie drażni podczas czyszczenia. sprawdził się w domu pełnym alergików.

ElzbietaGos | 4 lata temu

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, i to jest jego wielką zaletą. Rześki zapach soczystej limonki i mięty daje przyjemne poczucie świeżości, zaś skuteczność usuwania osadu z kamienia, zacieków i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń jest zaskakująco wysoka, jak na tak delikatny, naturalny środek.

wadera61 | 4 lata temu

Błyszcząca i świeża toaleta

Kiedy do mnie dotarł ten żel byłam bardzo ciekawa jego działania. Czytelne oznakowania na butelce żelu, lekko prześwitujące opakowanie - widzę poziom napełnienia, możliwość recyklingu, naturalny skład - 98% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia, soczyście odświeżający zapach limonki z miętą to same zalety. Chętnie sięgałam po żel a efekty były zaskakująco dobre. Skutecznie czyścił i odświeżał toaletę, nabłyszczając czyszczoną powierzchnię. Doskonale likwidował nieprzyjemny zapach. Jest skoncentrowany, wydajny i łatwo się dozuje. Używałam go codziennie. Pozostanie ze mną na dłużej.

Łatwa dostępność do naturalnego żelu do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA też się liczy,

domi199491 | 4 lata temu

Świetny produkt

Płyn bardzo dobrze czyści, ku mojemu zdziwieniu niczym się nie różni w skuteczności od chemicznych preparatów do czyszczenia łazienek. Przyjemny zapach limonki i mięty. Usuwa kamień w toalecie i nie pozostawia zacieków. Polecam - jest skuteczny i przede wszystkim z naturalnych składników.

natalia_8711 | 4 lata temu

Dokładnie czyści i pięknie pachnie.

Żel do toalet YOPE limonka i mięta jest bardzo gęsty co ma dla mnie ogromne znaczenie gdyż nie spływa od razu do toalety jak większość stosowanych do tej pory produktów. Nie jest potrzebne dodatkowe szorowanie sam bardzo dobrze sobie radzi ze wszelkimi zanieczyszczeniami, do tego przyjemnie pachnie i jest bardzo wydajny

Nyxxomi | 4 lata temu

Piękny zapach

Bardzo dobry żel do czyszczenia toalety. Super zapach !! Szybkie oraz skuteczne czyszczenie. Już po jednym użyciu jestem zakochana w produkcie i na pewno sięgnę po niego nie ostatni raz !

magda_drap | 4 lata temu

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA 100% czystości i odświeżenia!

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA mnie urzekł. Domestosy i inne świństwa do kosza - ten jest skuteczny, ale nie podrażnia i cudownie pachnie. Myje, czyści zabrudzenia toaletowe i długo się utrzymuje na powierzchni po zalaniu. Nic więcej mi nie potrzeba - mam pewność, że po jego użyciu toaleta jest czysta i bezpieczna dla moich domowników. Plusem jest poręczna butelka i świetna grafika.

ewelka25 | 4 lata temu

Ładny zapach

Zel ma świeży limonkowy zapach który odśwież każde pomieszczenie. Dobrze poradził sobie z eyczyszczeniem osadów na toalecie i pozostawił ja czysta i pachnąca. Opakowania jest przyjemne w użytkowaniu

93nadia | 4 lata temu

Super !

Produkty tej marki już na pewno zagoszczą w moim domu. Mają ciekawe zapachy, świetnie czyszczą adresowane powierzchnie, nie drażnią nawet nieosłoniętych rąk. Polecę je koleżankom!

Angelika0110 | 4 lata temu

Toaleta bez chemii

Każdego dnia musimy dbać o swoje toalety żeby były czyste. Bardzo pomocny przy tym jest naturalny żel do toalet o zapachu limonka i miętą. Czyszczenie toalet w większości kojarzy się ludziom z bardzo mocną chemia. Żel który miałam okazję wypróbować jest wykonany ze środków naturalnych, a zarazem ma.przyjemny zapach nie tak jak inne żele do toalet. Jest przezroczysty oraz wmiarę gęsty. Według mnie jest to najlepszy preparat do toalet z tych które miałam możliwość do tej pory korzystać.

ada13- | 4 lata temu

Limonka i mięta to zestaw idealny

Żel do czyszczenia toalet Limonka i Mięta to coś nowego na rynku.

Ma wspaniały, niepowtarzalny zapach, i co zaskakujące, jest bezbarwny.

A do tego dobrze czyści. Zachęcam wszystkich do kupna tego produktu.

olaaniolek | 4 lata temu

Limonka i mięta

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA to produkt, który skutecznie radzi sobie z czyszczeniem toalety, dzięki zawartości detergentów pochodzenia naturalnego. Żel zamknięty jest w plastikową butelkę, pochodzącą z recyklingu natomiast etykieta wydrukowana jest na folii z trzciny cukrowej. Żel skutecznie usuwa osad z kamienia, wszelkie zacieki i zanieczyszczenia. Ma przyjemny zapach, ładnie się pieni. Jest to produkt bezpieczny dla środowiska. Bardzo ciekawe opakowanie, które rzuca się w oczy. Zaletą produktu jest pojemność co przekłada się na jego wydajność. Ciekawy produkt, który zagości w moim domu.

Sarusiaczek | 4 lata temu

Środki czystość yope Sarusiaczek

Środki naprawdę świetne. Spełniają zdecydowanie swoją rolę. Powierzchnię po ich użyciu są dobrze wyczyszczone, odświeżone i zdezynfekowane. Ich naturalny skład zdecydowanie również przemawiają na ich korzyść. Polecam i z chęcią sięgnę po te produkty nie jeden raz!

Madziaa_p | 4 lata temu

Bardzo dobrze się sprawdził

Naturalny żel do czyszczenia toalet Limonka i mięta ma przede wszystkim świetne, poręczne opakowanie o ślicznym kolorze i nadruku. Bardzo przypadł mi do gustu również jego świeży zapach. Żel świetnie poradził sobie z osadem i różnymi typami zabrudzeń. Dodatkowo jest bardzo wydajny. Bardzo miła odmiana od wszystkich bardzo chemicznych, niebezpiecznych dla zdrowia środków. Chętnie zacznę wprowadzać naturalną chemię domową do swojej łazienki.

emergency95 | 4 lata temu

Najlepszy

Czysta toaleta bez mocno chemicznych środków? Jest to jak najbardziej możliwe. Zapach bardzo ładny, skutecznie wybiela muszle i jest łatwy w aplikacji.

Sylwja18 | 4 lata temu

Polecam żel do toalet marki yope

Żel ma super, łagodny zapach. Jest bezbarwny co dla mnie jest bardzo ważne bo nie zostawia smug w toalecie. Zakupiłam kolejny żel do toalet bo ten do testowania się już skonczyl

WiktoriaGacek | 4 lata temu

żel jest wydajny, na pewno kupie go po raz kolejny

W końcu środek czyszczący którego zapach długo utrzymuje się w powietrzu. Stosując żel, nie trzeba poświęcać czasu na szorowaie toalety, żel sam robi świetną robotę a dodatkowo pięknie pachnie. Zel jego gęsty przez co wydajny. Wystarczy użyć kropli a od rau wiadać działanie. Doskonale przydał się do przedświątecznych porzadków.

mvgda | 4 lata temu

Czystość i świeżość na co dzień

Żel do toalet Yope jest świetną alternatywą dla popularnych na rynku mocnych żeli do WC. Trudno mi określić jak radzi sobie z ekstremalnym kamieniem, natomiast sprawdził się idealnie do regularnego odświeżania toalety. Ogromnym plusem jest zapach, który nie przysparza łzawienia oczu czy innych nieprzyjemnych wrażeń, jak mają w zwyczaju inne, mocne środki czystości. Ekologiczne i naturalne podejście do sprzątania zdecydowanie wygrywa.

titifm | 4 lata temu

lsniaca czystosc bez bakteri

żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA to przedewszystkim idealna czystosc toalety, peikny zapacha bez zabrudzen, osadow i bakteri,latwy w uzyciu, wygodny w stosowaniu, bezpieczny dla srodowiska, naturlany sklad ktoremu mozna zaufac. produkt topowy za rozsadne pieniadze, warty zakupu i napewno godny polecenia!

Patqueenka | 4 lata temu

Dobry produkt

Żel do toalet marki Yope jest skuteczny, a jego idealna konsystencja sprawia, że dostaje się do wszystkich zakamarków toalety, czyszcząc i pozbywajac się brudu. Zwalcza kamień, zacieki i pożółkłe miejsca na ceramice. Nie podrażnia oczu, dróg oddechowych, ani skóry. Naturalny skład powoduje, że mogą korzystać z niego alergicy. Jest delikatny a zarazem silny i skuteczny. Łatwy w użyciu, ma poręczne opakowanie, wydajny i jego cena jest atrakcyjna. Z pewnością kupie go jeszcze nie raz.

Koosmenatka | 4 lata temu

Dobrze robi to, do czego został stworzony

Bardzo dobrze czyści to co ma czyścić i przy okazji pięknie pachnie. Zapach jak na tego typu produkt jest bardzo łagodny dla nosa. Doceniam to, że jest o wiele łagodniejszy dla środowiska. Sama szata graficzna produktu sugeruje, że jest dużo łagodniejszy - i tak właśnie jest!

Konsystencja jest w sam raz, ani nie przypomina wody, ani galaretki, dobrze się rozprowadza dzięki dozownikowi.

monisskaaaa | 4 lata temu

Fajny naturalny żel do toalet

Żel spisał się bardzo dobrze, doczyszcza wszelkie zabrudzenia i toaleta jest naprawdę czysta. Zapach jest bardzo przyjemny, nie nachalny, zdecydowanie o 100% fajniejszy niż poprzednich żeli które stosowałam.

Posiadam własną oczyszczalnię więc płyn o naturalnym składzie jest bardzo na tak.

Dodam że ogólnie podoba mi się również wizualny wygląd, czyli szata graficzna

cleaner | 4 lata temu

Zaskakujące efekty działania

Efekty działania tego produktu, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Żel ma idealną konsystencję, która sprawia, iż łatwo się go dozuje, przy czym jest wydajny. Skutecznie oczyszcza powierzchnię toalety, pozostawiając ją odświeżoną, dzięki intensywnemu połączeniu zapachu mięty i limonki. Stosowanie go jest naprawdę przyjemne, podobnie, jak fakt, iż jego formuła oparta jest na składnikach pochodzenia naturalnego, bezpiecznych zarówno dla zdrowia, jak i środowiska, co ma dla mnie niebagatelne znaczenie. Jestem zadowolona, że w ramach testów mogłam poznać ten produkt i zapewne niejednokrotnie po niego sięgnę.

zuzali | 4 lata temu

Fantastyczny żel do czyszczenia toalet.

Żel spełnił moje oczekiwiania, świetny zapach i działanie antybakteryjne. Przyjazny dla alergików oraz dzieci i zwierząt. Polecam...............

MamaMikiego | 4 lata temu

Polecam żel do mycia toalet

Płyn do mycia toalet bardzo slicznie pachnie, jest delikatny zapach. Wykonany z delikatnych, ekologicznych produktow. Nie powoduje gromadzenia się kamienia w toalecie

JoannaD. | 4 lata temu

Skuteczny żel który pięknie pachnie!

Świetny płyn! Niesamowite, jak szybko i skutecznie usuwa osad z toalety! dodatkowo jestem zaskoczona tym, że przy swojej super skuteczności pachnie tak świeżo i pięknie! Toaleta lśni, zapach pozostaje w łazience. Super produkt! Fajna butelka, fajna forma aplikacji. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona! Żel jest bardzo gęsty ale i bardzo wydajny!

efcia_g | 4 lata temu

skuteczny i ładnie pachnący

To bardzo fajny produkt. Cała łazienka pachnie delikatnie cytrusowo. Zachwycił mnie skład tego produktu: kwas cytrynowy i cytrynian sodu plus zapach limonki i mięty. Toaleta jest czysta a ja jestem zadowolona że jest przyjemny zapach w łazience zamiast chloru. Rysunek uśmiechniętego zwierzaka na opakowaniu powoduje że YOPE wzbudza zaufanie a zapis że 98% składników pochodzenia naturalnego powoduje że czuje że zmieniam swoje nastawienie do "chemii", której nie chcę stosować w nadmiarze

alergik_recenzuje | 4 lata temu

Świeżość toalety gwarantowana.

Naturalny żel do czyszczenia toalet limonka i mięta marki Yope ma bardzo intensywny, świeży zapach. Bardzo dobrze czyści i odkaża toaletę oraz nadaje jej blasku i świeżości.

meggi992 | 4 lata temu

Naturalnie czysta toaleta

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA jest najlepszym żelem jaki do tej pory stosowałam. Skutecznie czysci toaletę i ładnie pachnie w przeciwieństwie do innych mocno chemicznych środków. Ogromną zaletą jest naturalny skład, dzieki temu dbam o czysty dom nie szkodząc środowisku.

lapigrowskawiktoria | 4 lata temu

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Naturalny żel do czyszczenia toalet limonka i mięta spodobał mi się pod względem tego że jest bardzo gęsty co z tym idzie wydajny, a wisienką na torcie jest zapach, nieostry rażący w oczy a raczej przyjemny, świeży

petitka77 | 4 lata temu

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA marki Yope to doskonała alternatywa dla drogeryjnej chemii. Żel ten dokładnie oczyszcza toaletę, usuwa osad i inne zabrudzenia. Jest wydajny i jak na żel do toalet - pachnie bardzo przyjemnie. Przyjazny środowisku skład, a także duży plus za kolejne piękne opakowanie.

shaitan13 | 4 lata temu

Super zapach i skuteczność

Najlepszym komentarzem, który już na początku powie wszystko będzie stwierdzenie, że to jest to. Płyn dobrze czyści (nie gorzej, niż bardziej chemiczne odpowiedniki) i chociaż jest bezbarwny to nie ma problemu z jego dozowaniem dzięki precyzyjnemu dozownikowi. Ma gęstą konsystencję, w mojej opinii gęstszą od sporej części innych środków do mycia toalet, co może przyczynić się do jego wydajności. Jeśli chodzi o zapach to dla mnie pachnie najładniej ze wszystkich dotychczasowych płynów. Po umyciu toalety limonka i mięta pachniały też w sąsiednich pomieszczeniach i nie był to "typowy" zapach płynu do toalet, przypomina mi bardziej odświeżacz powietrza, albo świeczkę zapachową. Tak samo jak w przypadku innych detergentów tej marki zaletą jest także ładne opakowanie, które spokojnie pozwala umieścić płyn "na widoku".

Paaulii_G | 4 lata temu

Świetny żel do czyszczenia toalet

Super żel do czyszczenia toalet. Ładnie myje toaletę, a najważniejsza zaleta to to, że pięknie pachnie. Nie tak jak inne płyny do toalet, które mają okropny zapach i strasznie podrażniają i czuć ich szkodliwość i zły wpływ na organizm człowieka. Ten płyn jest naturalny, delikatny, a bardzo dobrze czyści toaletę. Wystarczy pozostawić go na kilka minut, po czym wyczyścić toaletę i pięknie błyszczy i wokół unosi się przyjemny zapach. Konsystencja żelu jest bardzo fajna, dobrze rozprowadza się po toalecie. Jestem pod wrażeniem i na pewno będę nim czyścić dalej.

148ce96d6296c494e7d814463e5ce8f8c389bef9 | 4 lata temu

Skuteczny i bezpieczny

Regularne czyszczenie toalety to bardzo ważna czynność,ale środki do tego przeznaczone których do tej pory używałam nie spełniały do końca moich oczekiwań.

Środek od Yope jest inny to bezpieczny dla środowiska preparat ze składem w 98 % naturalnym.Nie zawiera szkodliwych ftalanów ,chloru,SLSów czy Peg.

Płyn znajduje się w dużym,półtransparentnym plastikowym opakowaniu,dzięki czemu może na bieżąco śledzić jego użycie.

Zapach nie jest aż tak odrzucający,nie drażni dróg oddechowych i nie wywołuje osłabienia czy bólu głowy.Czuć chemię ,ale jest to woń bardziej świeża i cytrusowa.

Płyn ma biały kolor i lejącą konsystencję.

Czyści bardzo dobrze,nie gorzej niż moje poprzednie płyny oraz odświeża toaletę na dłużej.Warto zwrócić uwagę na jego zadowalającą wydajność ,choć cena jest nieco wyższa niż zwykłej chemii gospodarczej.

Pavlovska | 4 lata temu

Fantastyczny

Kolejny produkt marki YOPE który mnie nie zawiódł. Żel ma fajna konsystencje dzięki czemu po przechyleniu butelki nie wylatuje nam połowa produktu dzięki temu jest bardzo wydajny. Toaleta po myciu jest czysta, żel radzi sobie z wszystkimi osadami, brudami no i dodatkowo ten zapach... Będę polecała innym

beatars | 4 lata temu

Tylko z żelem YOPE warto iść do wc.

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA firmy Yope, podobnie jak płyn antybakteryjny, spełnił moje oczekiwania. I znowu się powtórzę, że zapach wspaniały, bez zatykającego człowieka chloru, jak w innych żelach do WC. Jest bardzo wydajny, czyści toaletę, butelka jest poręczna i łatwo się jej używa.Pozwoliłam sobie nawet rozcieńczyć go z wodą i przetarłam podłogę w łazience. Dzięki czemu przywróciłam połysk kaflom podłogowym. I usunęłam ostatecznie jakieś dziwne zacieki w fugach.

Kinfal78 | 4 lata temu

Nr 1 do wc

Zapewnia higieniczna czystość,

muszla wyglada, jak nowa. Skuteczny środek i niedrażniący zapach, nie drażni alergikow, pozostawia przyjemny zapach i higieniczna czystość

Iwona891 | 4 lata temu

Rewelacyjna czystość z płynem limonka z mięta

NATURALNY ZEL DO CZYSZCZENIA TOALET TO ŚWIETNE POŁĄCZENIE LIMONKI Z MIĘTA USUWA NAWET NAJGORSZY KAMIEŃ A CO NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZBARWNY I NIEBARWI NAM. TOALET OD TERAZ ZOSTAJE ZNAMI NA DŁUŻEJ

b3trusia | 4 lata temu

Odświeżający piękny zapach

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA ma przyjemny, odświeżający zapach, nie jest drażniący dla nosa jak słynny domestos, którego używałam do tej pory. Na pewno jest wydajny bo jego konsystencja jest gęsta. Używałam go co 2 dzień wieczorem i zauważyłam nieznaczne zużycie produktu oraz, że niewielka ilość produktu wystarczy do wyczyszczenia toalety. Mieszkam w nowym mieszkaniu i nie mam osadu ani rdzy więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie .

Koma120 | 4 lata temu

Test naturalnego żelu do czyszczenia toalet Limonka i Mięta

Jestem pod dużym wrażeniem żelu do czyszczenia toalet firmy Yope. Byłam sceptyczna co do tego, że żel , który ma tylko naturalne składniki może być skuteczny. Jestem mile zaskoczona, nie tylko czyści toaletę , ale jeszcze zabezpiecza jej powierzchnię przed szybkim osadzaniem się rdzy i kamienia. Posiada również przyjemny , świeży zapach , dający poczucie czystości, który nie ,,gryzie w oczy,, jak w przypadku innych tego rodzaju środków.

cyssiaa | 4 lata temu

Naturalny i super skuteczny!

Żel mimo, że naturalny to naprawdę skuteczny! Ma bardzo przyjemny zapach, jest wydajny. Świetnie odświeża toaletę na co dzień, daje radę tez przy większych porządkach. Dodatkowo uwielbiam opakowania Yope! Zdecydowanie polecam

Juliaw | 4 lata temu

Na zawsze w mej toalecie

Naturalny zel do czyszczenia toalet limonka i mięta, to coś czego zawsze pragnęłam. Pachnie idealnie, bardzo świeżo, pozostawia uczucie czystości w toalecie. Bardzo dobrze czyści, ale nie jest chemiczny, tego potrzebowałam.

kociczka24 | 4 lata temu

Wspaniały

Ten żel mnie zadziwił, 98 % składników pochodzenia naturalnego a jest tak mocny i skuteczny. Jestem zadowolona z jego skuteczności, toaleta jest czysta, lśniąca i pozostawia na długo ładny orzeźwiający cytrusowy zapach. Skutecznie usuwa kamień, wszelkie zacieki i zapobiega ich powstawaniu.

Magda😘 | 4 lata temu

98% pochodzenia naturalnego - 100% alergicznego zadwolenia

Duży plus za to, że produkt został wykonany na bazie naturalnych składników czyszczących, dzięki czemu są bezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia alergików. Jestem alergikiem i w moim domu musi panować czystość. Nie wszystkie produkty są przez mnie tolerowane, a naturalny żel do czyszczenia toalet Limonka i mięta zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. W kilka minut dezynfekuje i oczyszcza toaletę. Nabłyszcza, wybiela optycznie czyszczoną powierzchnie muszli, likwiduje nieprzyjemny zapach. Ja codziennie wieczorem go używałam i szczerze przyznam, że jest bardzo wydajny. Opakowanie poręczne, estetyczne. Na butelce znajduje się naklejka z instrukcją , składem, sposobem użycia w języku polskim. Nie ma żadnego problemu również z jego usunięciem. Tradycyjne, jedno spłukanie wystarcza. Produkt zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia.

Xanaxox | 4 lata temu

Środek do czyszczenia toalet o przyjemnym zapachu

Żel do czyszczenia toalet jest bardzo gęsty w porównaniu do innych preparatów do toalet jakie stosowalam. Co uważam, że świadczy o jego skoncentrowanej formule. Bardzo przypadł mi do gustu zapach jest świeży, przyjemny i nie duszący. Nie pozostawia w toalecie duszącej chemicznej woni. Dobrze czyści powierzchnie, pozostawia je lśniące i czyste na długi czas. Poradził sobie z osadem kamienia i rdzą

GosiaSzw | 4 lata temu

Wart polecenia żel do toalet Yope

Płyn do toalet bardzo dobrze radzi sobie ze swoim zadaniem, dokładnie wyczyścił toaletę pozostawiając dość przyjemny zapach. Dodatkowo jest gęsty - a przez to wydajny!

Pimpula | 4 lata temu

Czysto i świeżo

Żel do czyszczenia toalet Yope Limonka i mięta ma 98% składników pochodzenia naturalnego - to zdecydowanie zachęca do kupna i wyróżnia go wśród innych środków, które są totalnie chemiczne. Ma bardzo przyjemny, naturalny zapach. Żel jest bardzo skuteczny i wydajny - usuwa bez problemu wszystkie zabrudzenia. Zdecydowanie polecam.

paula54555 | 4 lata temu

skuteczny płyn o dobrym składzie i przyjemnym zapachu

Naturalny żel do czyszczenia toalet od YOPE ma zapach mięty i limonki, który jest intensywny ale przyjemny. Sam płyn jest bezbarwny. Płyn ma bardzo dobry skład, aż 98% składników jest pochodzenia naturalnego. Produkt bardzo dobrze czyści i nie tworzy zbędnego osadu. Opakowanie płynu to spora butelka, która jest poręczna i dobrze się nią dozuje płyn. Myślę, że produkt jest wydajny.

Wikusia274 | 4 lata temu

Recenzja żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Polecam bardzo serdecznie, jest łatwy w użyciu, delikatnie się pieni i bardzo długo utrzymuje czystą toaletę. Zapach nie jest groźny dla alergików. Polecam serdecznie :))

Monikakrzysica | 4 lata temu

Skuteczność w odświeżającej odsłonie

Jestem zawchycona żelem YOPE do czyszczenia toalet. Zapach działa niczym odświeżacz, limonka i mięta, to super połączenie. Idealnie pokrywa ścianki toalety, usuwa osad i kamień. Jest gesty, co sprawia, że dłużej działała na ścianach i mógł zadziałać anty akteryjnie. Jestem bardzo zadowolona.

Magia91 | 4 lata temu

czystość na co dzień

Od teraz to mój numer jeden jeśli chodzi o środki do toalet. Już nie muszę się martwić że dziecko na swoich "posiadówach" dotykając kibelka nabawi się czegoś.

maXaXladyXdi | 4 lata temu

Gęsty o ładnym zapachu

Bardzo dobry produkt do czyszczenia toalet o niezwykle miłym i odświeżającym zapachu. Żel jest na prawdę gęsty i po użyciu nie spływa od razu, tylko utrzymuje się na powierzchni toalety. Średnio wydajny

MamaAntosia | 4 lata temu

Świetnie się sprawdza :)

Żel ma super skład - już to mnie zachwyca. Toaleta czysta, nie trzeba mocno szorować. Limonkę i miętę czuć w całej łazience. Taki powiew świeżości :) Jest naprawdę warty uwagi! Myślę, że sięgnę po niego w sklepie :)

E. Ślązak | 4 lata temu

idealny żel do czyszczenia toalet

Żel do czyszczenia toalet ma piękny, cytrusowy zapach. Konsystencja żelu pozwala na lepsze czyszczenie toalety, nie spływa za szybko, ale idealnie utrzymuje się na czyszczonej powierzchni. Jest wydajny, łatwy do zaaplikowania. Wystarcza na długo dzięki formie żelu. Nie uczula.

matcha | 4 lata temu

Skuteczny i wydajny

Naturalny żel do czyszczenia toalet o zapachu limonki i mięty składa się w 98% ze składników pochodzenia naturalnego, jest bezbarwny, pachnie intensywnie, ale przyjemnie. Dobrze czyści, jest wydajny, nie tworzy niepotrzebnego osadu i dobrze się go dozuje.

katodo | 4 lata temu

Naturalne sprzątanie

Naturalny żel do czyszczenia toalet usuwa zabrudzenia z muszli klozetowej ale jednak nie jest do końca tak skuteczny jak płyny mniej naturalne. Z łatwiejszym brudem doskonale sobie poradził, zdezynfekował i przyjemnie pachniało w łazience, niestety z bardzo mocnym kamieniem nie dał rady.

koliber31 | 4 lata temu

Skuteczny żel

Żel do czyszczenia toalet zdał egzamin mimo że podeszłam do niego sceptycznie. Nie sądziłam że żel z naguralnymskładem umyje tak trudne miejsce jakim jest toaleta. Ale sprawdził sie i jestem bardzo zadowolona bo chcę ograniczać ilość agresywnej chemii w domu. Żel przyjemnie pachnie, zaprwnia czystość i świeżość toalet, radzi sobie z kamieniem i rdzą.

lala555 | 4 lata temu

Rewelacyjny!

Bardzo ekonomiczne i wygodne opakowanie - z dużą łatwością można aplikować żel nie rozlewając go. Ogromny plus za przyjemny zapach - co jest rzadkością wśród produktów do toalet. Świetnie poradził sobie z zanieczyszczeniami pozostawiając czystość i piękny zapach. Naturalny skład to rewelacja - nie boję się używać go do różnego typu toalet. Jest świetny!

Amazing woman | 4 lata temu

Beauty&Beast

Przede wszystkim uderzył mnie wspaniały zapach przy zastosowaniu produktu.Zapach jest długotrwały i nie szkodliwy dla otoczenia. Jako produkt do czyszczenia toalet, nie ustępuje miejsca produktom mniej naturalnym, a niestety pachnącym po prostu chemią.Na pewno zostanę wierna tym produktom.

wera2897 | 4 lata temu

Ahhh ten zapach - cudo

Żel ma dosyć rzadką jak na żel konsystencję, ale przyjemnie się ją dozowało. Ma ładny, również orzeźwiający zapach, chociaż ja głównie czuje limonkę, nie mięte. Zapach chwilę się utrzymuje w pomieszczeniu. Jest to produkt raczej wydajny, nie zużyje się w przeciągu kilku sprzątań mieszkania. Oczyszcza, odświeża, robi to co ma robić produkt do czyszczenia toalet, jestem zadowolona i mogę śmiało polecić każdemu.

piegus_ | 4 lata temu

Orzeźwienie w toalecie

Żel ten dokładnie czyści toaletę w każdym zakamarku ,dając przy tym piękny połysk. Zapach ma śliczny i unosi on się po całej łazience co dla mnie jest dużym plusem .

Blondiewoman | 4 lata temu

Świetny produkt

To idealny produkt do czyszczenia toalet. Nie znoszę zapachów klasycznych detergentów po których ze względu na zapach nie mam ochoty nawet wchodzić do łazienki. Opakowanie żelu jest idealnie wyprofilowane dzięki czemu dochodzi do zakamarków toalety. Pozostawiony na kilka minut w muszli bardzo dobrze radzi sobie z rdzą i osadem Posiada świeży,cytrusowy zapach.Jest idealny dla wielbicieli eko-produktów. Polecam !

jagna1978 | 4 lata temu

żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Zapach ok.choc wole mocniejsze ale bez ostrej drazniacej nuty chemicznej.Dobrze czysci zabrudzenia .Jest z naturalnych skladnikow bez chemi wiec jest bezpieczny . Fajnie nablyszcza toalete.

Kasiaka0696 | 4 lata temu

Lepszy niż wiodące marki!

Zapach tego produktu jest naprawdę przyjemny- chociaz nigdy nie sądziłam, że powiem cos takiego o płynie do czyszczenia toalet. Jest bardzo skuteczny. Bez problemu usunął osad i zabrudzenia, z którymi nie radził sobie inny tego typu środek jednej z wiodących marek.

damazprowincji | 4 lata temu

Naturalny żel do toalet

Ten żel bardzo dobrze sobie poradził z powstającymi zaciekami kamienia w naszym wc. Ma ładny odświeżający zapach. Jest bardzo wydajny. Na pewno będę go polecać znajomym.

aga2113 | 4 lata temu

Naturalny żel do czyszczenia toalet

Pięknie pachnący, dobrze oczyszczający żel do toalet. Jest bardzo wydajny i ma naturalny skład co mnie bardzo cieszy. Polecam wypróbować każdemu, kto zmienia swoje środki czystości na naturalne.

Yoaska35 | 4 lata temu

Skuteczny i naturalny

Świetny naturalny płyn do toalet. Skutecznie czyści i usuwa osad. Do tego ma fajny, przyjemny zapach. Dobrze czyści i ma krótki skład. Polecam.

Marialena | 4 lata temu

Godny polecenia.

Naturalny żel do czyszczenia toalet Limonka i Mięta spełnił w większości moje oczekiwania, dobrze poradził sobie z czyszczeniem toalety , jedynie rdzawe zacieki wymagały trzykrotnego czyszczenia. Atutem jest bardzo przyjemny nie drażniący zapach. Opakowanie estetyczne i wygodne .

gvntle | 4 lata temu

Dobrze czyści i ładnie pachnie

Żel ładnie pachnie, podoba mi się jego ergonomiczne opakowanie i stylistyka butelki. Dobrze prezentuje się w łazience. Poza tym jest wydajny, dobrze czyści, nie ustępuje innym drogeryjnym produktom, a do tego jest naturalny wiec jestem bardzo zadowolona.

katarzyna.kaczorek4@wp.pl | 4 lata temu

Żel do toalety

Żel spełnił moje oczekiwania w 100%. Łatwiej doczyszcza zabrudzenia pozostawiajac na długo świeży zapach. Preparat jest wydajny cenią go za naturalny skład

Azzowa | 4 lata temu

Moc czyszczenia

Super pachnący żel, bezpieczny dla nosa i można codziennie przy dzieciach używać. Polecam z całego serca. Bla bla bla bla sthtfhrthtjhththjtfh thtfhtfh yh hyf y

Werkalala | 4 lata temu

Żel do czyszczenia toalet

Usuwa kamień tak samo skutecznie jak chemiczne żele do toalet w związku z tym że od niedawna stosuje go jestem miło zaskoczona w dodatku jest naturalny to też duży plus bo staram się właśnie wybieram preparaty naturalne w związku z ochrona planety cieszę się że coraz więcej firm też się stara

Klaudia2106 | 4 lata temu

Opinia o naturalnym żelu do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA

Serdecznie polecam naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA. Produkt ten spełnił moje oczekiwania, jestem bardzo zadowolona i z pewnością polecę go znajomym.

Karina2626 | 4 lata temu

Niezawodny żel do toalet

Po otrzymaniu paczki z środkami do czyszczenia postanowiłam od razu je przetestować. Najpierw spróbowałam żelu do toalety. Preparat zaaplikowałam powoli i dokładnie. Wszystkie osady szybko zniknęły a toaleta pozostała czysta i lśniąca. Ładny zapach preparatu był odczuwalny przez dłuższy czas w łazience. Preparat jest godny polecenia nawet alergikom.

Olczi8312 | 4 lata temu

Idealny żel do czyszczenia toalet

Naturalny żel do czyszczenia toalet LIMONKA I MIĘTA jest bardzo dobrym produktem. W 100% spełnia swoją rolę! Ma przyjemny zapach oraz dobrze czyści. Jest idealny do codziennego użytku. Dużym plusem produktu jest to, że jest pochodzenia naturalnego. Na pewno jeszcze nie raz sięgnę po niego będąc w drogerii i wybierając środki czystości.

lisekk13 | 4 lata temu

Do codzienych porządków

Dobrze czyści toaletę , ma przyjemny zapach . Niestety z uporczywym kamienie nie daje sobie rady a szkoda ... produkt do codziennych porządków jak najbardziej wporzadku przy dzieciach i zwierzętach . Nie uczula i nie podrażnia

evi900422 | 4 lata temu

Eko sprzątanie

Super radzi sobie z ubikacja . Dobrze ją czyści nie zostawia smogl. Ładnie pachnie,jest ekonomiczny,wydajny i nie boli po nim głową . Co jest wazne szczególnie jak mamy dzieci w domku.

pandusiax3 | 4 lata temu

Super!

Żel jest genialny! Ma ładne opakowanie i ślicznie pachnie! Używam go codziennie do czyszczenia toalety i muszę powiedzieć, że zabrudzenia znikają w mgnieniu oka! W mojej toalecie czasem pojawia się jakby rdza w miejscu skąd leci woda do spłukiwania i nie każdy płyn sobie z nią radził, a ten wyczyścił ją od razu! Na pewnego będę go kupowała!

Uleczkaa1 | 4 lata temu

Czyszczenie toalety staje się przyjemniejsze

Szorownanie toalety to obowiązek, może nie przykry ale na pewno nie szczególnie przyjemny. Dzięki żelowi Yope, który czyści i pachnie cudownie świeżo a nie ostro chemicznie, ten obowiązek, staje się odrobinkę przyjemniejszy.

E-lina | 4 lata temu

Cytrusowa przyjemność

Żel ładnie pachnie cytrusami. Nie uczula , nie podrażnia , nie szczypie w oczy. Dobrze radzi sobie z brudem i osadem . Pozostawia lśniącą i czystą toaletę . Sprzątanie z nim to czysta przyjemność .

Żel jest gęsty i wydajny , dobrze trzyma się powierzchni i nie spływa.

Natalia.michalik | 4 lata temu

Mój ulubiony!

Nie śmierdzi chemią a to dla mnie jest najważniejsze! Poradził sobie w brudem i kamieniem na toalecie w kilka minut. Jestem z niego bardzo zadowolona.

zielonykoralik1 | 4 lata temu

