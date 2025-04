Gdy tylko Pantone ogłosił, jakie kolory będą najmodniejsze tej wiosny przygotowałam dla was stylizację, w której pokazałam jak je wkomponować w jesienną garderobę. Dziś mam dla was look bazujący na tej samej palecie ale już w lżejszej wiosennej wersji.

Reklama

Najmodniejsze kolory Pantone na wiosnę 2016

Z kolorów Pantone na wiosnę 2016 wybrałam 2 moje ulubione Lilac Gray i Rose Quartz. Pierwszy z nich to nieśmiertelna szarość z odrobiną liliowego pigmentu. Jest to idealny bazowy kolor na podstawie, którego można tworzyć różne stylizacje.

|Buty CCC, ok. 149 zł, spódnica H&M, ok. 79 zł, sweter Joann Grey, ok. 50 zł|

W połączeniu z bielą lub pastelami stworzy lekki wiosenny look. Łącząc go z ciemnymi kolorami otrzymamy bardziej wyrafinowany zestaw. Rose Quartz to lekko przydymiony róż. Kobiecy i delikatny, ale nie tak infantylny jak jego jaskrawa siostra. Jako total look może być trochę nudny ale wygląda świetnie w połączeniu z bielą lub szarościami.

|Płaszcz Mango, ok. 369 zł, torebka Reserved, ok. 119 zł|

Ostatnio modnym dodatkiem stały się pompony. Do prostej torebki z sieciówki dodałam skórzany pompon od projektanta. To łatwy sposób by nadać charakter nawet najzwyklejszym dodatkom.

Pielęgnacja po zimie

Po zimie skóra i włosy często są przesuszone i pozbawione blasku. Na szczęście można wspomóc się odpowiednimi kosmetykami. Walkę z poszarzałą cerą zaczynam od rozjaśnienia cieni pod oczami. To one są głównym powodem, dla którego twarz wygląda na zmęczoną.

Warto zainwestować w dobry kosmetyk do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Beżowy lekko połyskujący cień na powiekach to najprostsza metoda by dodać oczom blasku. Kolejnym krokiem jest zatuszowanie drobnych niedoskonałości i wyrównanie kolorytu skóry pielęgnującym podkładem. Na koniec olejek do włosów, który nada im blasku i nawilży je.

|Podkład Eisenberg, ok. 349 zł cienie MAC, ok. 96 zł, maska na okolice oczu Glamglow, ok. 229 zł, lejek do włosów Schwarzkopf, perfumy Michał Szulc|

Tekst: Lucy Seremak

Reklama

Więcej modnych ubrań na wiosnę 2016:

Modne kolory wiosny - pudrowy róż Te rzeczy chcemy mieć wiosną w swoich szafach! Kolorowe płaszcze na przełom sezonów!