Najbliższy sezon to totalny miszmasz wzorów i kolorów. Wiosną na tapetę wracają m.in. kwiaty i długo niewidziana kratka gingham. Na dłużej zostaje z nami natomiast dzianina. Tak, sweterkowe sukienki kolejny raz z rzędu będą jednym z wiodących trendów.

Reklama

Szukając modnej sukienki na sezon wiosna-lato 2022, zerknij na nasze propozycje. Niezależnie od tego, czy jesteś minimalistką i lubisz proste fasony, czy wolisz bardziej romantyczne opcje, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Spis treści:

Biała sukienka to must have na ciepłe dni. Nam w oko wpadł model z oferty hiszpańskiej sieciówki. Ta satynowa mini będzie idealna na letnie party. Aby uzyskać modny look, dobierz do niej dodatki w energetycznym kolorze np. szpilki w kolorze trawiastej zieleni lub mikro torebkę.

fot. Zara cena: 139zł/materiały prasowe

Wiosna to kwiaty. Dużo kwiatów. Co powiesz na sukienkę w kolorze błękitnego nieba? Ten piękny model sprawdzi się na co dzień i na wieczorne spotkania.

fot. River Island cena: ok. 230zł/materiały prasowe

Jeśli miałybyśmy wskazać jeden, ulubiony fason, wybór padłby na dzianinowe sukienki midi. Niezawodne o każdej porze roku. Zimą nosimy je do ciężkich botków, w cieplejsze dni łączymy ze sneakersami i sandałkami. Nasza następna zdobycz będzie z metką H&M. Duży plus za kołnierzyk polo, który nadaje jej sportowego charakteru.

Jakie buty pasują do czarnej sukienki? 3 najmodniejsze fasony i 3 inspiracje



fot. H&M cena: 129,99zł

Midi w soczystym kolorze pomarańczy to kolejna propozycja, która sprawdzi się podczas wiosennych spacerów. Ten model jest hitem od kilku sezonów i raczej zostanie w trendach na dłużej, więc możesz kupować w ciemno. Będziesz miała na później.

fot. Zara cena:89,90zł/materiały prasowe

Kratka gingham to jeden z silniejszych trendów tegorocznego lata, dlatego sukienka w ten deseń obowiązkowo musiała znaleźć się na naszej liście. W tej kategorii wybór padł na mini z oferty brytyjskiej marki Topshop. Bufiaste rękawy, wiązania na dekolcie i falbany robią swoje.

fot. Topshop cena: ok.200zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Trendy wiosna-lato 2022: kowbojki. Te najmodniejsze kupisz teraz w Zarze w promocji

8 najlepszych mikrotrendów w sezonie wiosna-lato 2022, które podkręcą twój look