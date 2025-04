Kas Kryst wiosna 2016

Kas Kryst po raz 6 prezentuje nam swoją wizję kobiecej mody. Tym razem jest to kolekcja na wiosnę i lato 2016. Kampania stworzona w wysublimowanych wnętrzach "pokoju hotelowego" jest wyjątkowa i na jak najbardziej światowym poziomie. Nowa kolekcja projektantki to przede wszystkim konsekwentne nawiązanie do kierunku rozwijanego od kilku sezonów. Kryst skupia się na fakturach, łączy je w nieoczywisty sposób, bawi się odcieniami czerwieni. Do stworzenia sylwetek wykorzystała takie materiały jak wełna, zamsz, aksamit, bawełna, wiskoza, jedwab, kaszmir, a także lateks, tiul i lycra.

KAS KRYST - wiosna-lato 2016

Sesja wizerunkowa została wykonana przez Daniela Jaroszka. Fotograf współpracuje z Kryst od samego początku istnienia marki. Koncepcja zakładała stworzenie jednobarwnego pokoju hotelowego, w którym dochodzi do spotkania dwóch kobiet. Intymna atmosfera zbudowana poprzez interakcje między modelkami została przewrotnie połączona z wrażeniem chłodu.

fot. serwis prasowy Kas Kryst

Kredyty do sesji: Daniel Jaroszek / Makata, set design: Wito Bałtuszys / Myk Myk Studio, makijaż i włosy: Iza Kućmierowska, modelki: Karlie /United for models & Karolina/ Como Model, retusz: Magdalena Baran.

