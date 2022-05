Fryzury męskie 2022 - 10 inspiracji na modne cięcia dla mężczyzn

fot. Adobe Stock, theartofphoto

W 2022 roku modne męskie fryzury są różnorodne. Popularne są zarówno bardzo krótkie włosy, jak również dłuższe, gładko zaczesane do tyłu. Jest jednak jeden trend, który zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie - włosy półdługie - krótsze po bokach i z tyłu głowy, a dłuższe na górze. Najlepiej, by różnica między długościami była znaczna. Jeśli włosy z przodu i na czubku będą miały od 5 do 10 cm, będzie można układać je na wiele sposobów, odpowiednio do okazji. Półdługie, lekko pocieniowane włosy, stworzą artystyczny look, pasujący zarówno na co dzień, jak i eleganckie wyjścia. Przewiń w dół i poznaj najsilniejsze trendy fryzjerskie w 2022 roku. Niech będą dla ciebie inspiracją podczas kolejnej wizyty w salonie.

Spis treści:

To fryzura, w której większości mężczyzn będzie do twarzy. Kluczowy jest wyraźnie zaznaczony przedziałek z boku głowy. Ważne też, żeby włosy po bokach nie były podgolone na krótko.

fot: AdobeStock

Od dawna nosisz długie włosy? Czas na małą metamorfozę. Podgolony tył i boki plus pocieniowana góra z postawioną, lekko potarganą grzywką to świetna fryzura, jeśli cenisz sobie luźny styl.

fot:. AdobeStock

W starych amerykańskich filmach taka męska fryzura uchodziłaby za klasyk. Najważniejsze w niej są dłuższe włosy z przodu i na czubku głowy, uniesione do góry i lekko zaczesane.

fot:. AdobeStock

Mężczyźni, którzy mogą pochwalić się długą i gęstą brodą, dobrze będą wyglądać we fryzurze z dłuższą grzywką. Umożliwia układanie włosów na kilka sposobów i równoważy zarost.

fot: AdobeStock

Krótkie włosy różnej długości dają wiele możliwości stylizacji. Można zrobić bałagan na głowie przy użyciu pasty modelującej, albo zostawić fryzurę do wyschnięcia i tylko przeczesać ją palcami, układając grzywkę.

fot: AdobeStock

Panowie z prostymi włosami i z wysokim czołem, mogą postawić na asymetryczną grzywkę zaczesaną na bok. Dobrze obcięta i wycieniowana wymaga tylko niewielkiej ilości żelu.

fot: AdobeStock

Fryzura z „młodości naszych dziadków”. Włosy zaczesane do tyłu wymagają użycia mocno utrwalającego kosmetyku, np. pudru, ale warto poświęcić im chwilę, bo efekt końcowy robi wrażenie.

fot: AdobeStock

To fryzura, która idealnie sprawdzi się u dojrzałych mężczyzn, u których zaczynają pojawiać się pierwsze siwe włosy. Jednocześnie tzw. kontrolowany nieład, skutecznie odejmuje lat.

fot: AdobeStock

Ta propozycja skierowana jest do panów z gęstą czupryną. Włosy w większości są półdługie, z naturalną, swobodnie opadającą grzywką.

fot: AdobeStock

Takie ułożenie będzie pasować panom z prostymi, jak i lekko falowanymi włosami. Zaczesane do tyłu wyglądają bardzo elegancko. Ta modna męska fryzura świetnie sprawdzi się podczas ważnych uroczystości np. na ślub.

fot. AdobeStock

