Krótkie fryzury stają się coraz popularniejsze. Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość kobiet uważała, że takie uczesanie nie dodaje uroku. A przecież krótkie włosy są w stanie odmłodzić lepiej, niż niejeden zabieg kosmetyczny! Do tego są seksowne, wyglądają bardzo nowocześnie, a ich stylizacja zajmuje tylko chwilę. W naszej galerii znajdziesz ponad 50 najmodniejszych fryzur 2023 z krótkich włosów.

Spis treści:

Fryzura pixie cut z dłuższą grzywką będzie zdecydowanym hitem 2023 roku. Jednak myśląc o nowym cięciu, warto rozważyć fryzurę bob - jest bardzo twarzowa, łatwa w stylizacji i ma bardzo dużo odmian, więc z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

W krótkiej fryzurze najważniejsze jest dobre strzyżenie, które sprawi, że włosy nie będą wymagały czasochłonnej stylizacji.

Coco Chanel mówiła, że kiedy kobieta ścina włosy to znak, że zmieni swoje życie. Faktycznie to działa - zmiany zawodowe czy osobiste, dają nam wewnętrzne zielone światło do radykalnych działań.

- mówi nasz ekspert Paweł Zięba, trener fryzjerstwa i założyciel marki Hair Design.