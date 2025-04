Jesień to idealny moment, aby udać się do salonu i obciąć wszystkie wysuszone, zniszczone od słońca, chloru i słonej wody morskiej włosy i dać im nowe życie. Możesz zdecydować się tylko na subtelną zmianę lub pójść na całość, ściąć je na krótko, zmienić kolor (modne kolory włosów jesień/zima 2023/2024) i zacząć wszystko od nowa.

Oprócz samego cięcia, poeksperymentuj też ze stylizacją. Wraz z nadejściem nowego sezonu i w tej kategorii nastąpiły zmiany. Zapomnij o plażowych falach lub niedbałych koczkach. Teraz na froncie są klasyczne, ponadczasowe uczesania m.in. niski kucyk, ścisły kok i włosy zaczesane do tyłu.

Przewiń w dół i odkryj modne fryzury na jesień-zima 2023/2024 dla wszystkich tekstur i długości.

Spis treści:

Jedną z najmodniejszych fryzur na jesień-zima 2023/2024 będą włosy zaczesane do tyłu. Eleganckie i nowoczesne uczesanie sprawdzi się na każdej długości. Aby osiągnąć taki wygląd, potrzebna ci będzie duża, okrągła szczotka i mocno utrwalający lakier.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - zaczesane do tyłu/ ImaxTree/ AgencjaFree

Ścisłe koczki w stylu Hailey Bieber zdominowały jesienno-zimowe pokazy mody. Kluczem są tutaj perfekcyjnie wygładzone włosy — żaden kosmyk nie może odstawać. Możesz zaczesać je do tyłu lub zrobić przedziałek na środku.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - ścisły koczek/ ImaxTree/ AgencjaFree

Włosy zaczesane na bok to najprostszy i najszybszy sposób na zmianę swojego wyglądu. Uczesanie działa na każdej długości — pięknie wygląda zarówno na krótkich włosach (np. blunt bob), jak i bardzo długich. Aby dodać włosom objętości wymodeluj na grubej szczotce lub zrób delikatne fale.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - na bok / ImaxTree/ AgencjaFree

Blunt bob to kolejna pożądana fryzura w sezonie jesień-zima 2023/2024. Bardzo kobieca, uniwersalna i łatwa w utrzymaniu. Decydując się na takie cięcie, zadbaj o dobre nawilżenie — zainwestuj w dobry szampon, nakładaj odżywki i dwa razy w tygodniu regenerującą maskę.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - blunt bob/ ImaxTree/ AgencjaFree

Wet look, czyli efekt mokrych włosów powraca w wielkim stylu. Fryzura jest łatwa do osiągnięcia i bardzo efektowna. Rozetrzyj w dłoniach żel (nabłyszczający, mocno utrwalający, nieobciążający włosów) i delikatnie rozprowadź go na umytych, częściowo wysuszonych pasmach — zacznij od nasady i kieruj się ku dołowi. Przeczesz włosy grzebieniem, aby uniknąć sklejenia. Pozwól im wyschnąć naturalnie lub wysusz suszarką z letnim nawiewem.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - wet look / ImaxTree/ AgencjaFree

Ultramodną fryzurą w sezonie jesień-zima 2023/2024 będzie też pixie. Krótkie, zadziorne cięcie pojawiło się na większości pokazów. Najlepiej sprawdzi u kobiet o regularnych rysach twarzy i kształtnych głowach. Włosy stylizuj za pomocą wosku lub pasty.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - pixie/ ImaxTree/ AgencjaFree

Szukasz szybkiej i efektowej fryzury? Zepnij na górze tylko partię włosów, a resztę puść wolno. Nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności i zrobisz ją w mniej niż minutę. Pasma możesz pozostawić proste lub delikatnie pofalować. Wszystko, co będzie ci potrzebne to ozdobna gumka, klamra lub spinka.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - częściowo spięte włosy/ ImaxTree/ AgencjaFree

Niski, gładkie kucyk nie znika z trendów. Ta prosta, szybka i łatwa fryzura, sprawdzi się na każdą okazję. Ważne są tutaj lśniące, wypielęgnowane włosy.

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - kucyk/ ImaxTree/ AgencjaFree

Jedną z najmodniejszych fryzur na sezon jesień-zima 2023/2024 będzie też burza loków. Jeśli masz naturalnie taką teksturę, zadbaj tylko o kondycję — niech będą sprężyste i lśniące, jeśli nie — możesz takie osiągnąć, nawijając bardzo cienkie pasma na lokówkę o średnicy 2-3 cm. To czasochłonne zajęcie, ale gwarantuje loki w stylu afro. Aby ułatwić skręt, przed stylizacją w lekko wilgotne pasma wetrzyj niewielką ilości pianki.

Jak szybko zrobić loki bez lokówki i prostownicy? 8 sposobów na piękny skręt

fot. Modne fryzury jesień-zima 2023/2024 - burza loków/ ImaxTree/ AgencjaFree

