Nowy sezon to nie tylko nowe trendy w modzie i makijażu, ale również we fryzjerstwie. Aktualizujemy kolor (modne kolory włosów jesień-zima 2023/2024), cięcie i upięcie (modne fryzury jesień-zima 2023/2024) oraz grzywkę. To idealna pora na metamorfozę.

Reklama

Wszystkie wiemy, że ma niesamowitą moc — daje nowe życie każdej fryzurze, maskuje niedoskonałości i wspaniale modeluje twarz. Jaką grzywkę warto wypróbować w tym sezonie?

Zjedź w dół i odkryj najgorętsze trendy z wybiegów na jesień i zimę 2023/2024, wybierz swój ulubiony styl i biegnij do salonu.

Spis treści:

Grzywka na prosto to jeden z najważniejszych trendów sezonu jesień-zima 2023/2024. Modna jest w każdej formie. To idealna propozycja dla osób o owalnym i podłużnym kształcie twarzy.

fot. Modna grzywka jesień-zima 2023/2024: na prosto / ImaxTree/ AgencjaFree

W centrum uwagi jest też grzywka na boki. Pasuje do każdej długości i tekstury. Dobrze wygląda zarówno na włosach krótkich, do ramion, jak i długich. Prostych i kręconych. Odpowiednia jest dla kobiet o twarzy kwadratowej, okrągłej i trójkątnej. Minus jest taki, że nie sprawdzi się na włosach cienkich i osłabionych.

Rodzaje grzywek we fryzjerstwie: jak dobrać idealne cięcie do kształtu twarzy?

fot. Modna grzywka jesień-zima 2023/2024: na bok / ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2023/2024 jest też szał na mocno wycieniowaną grzywkę. Długość jest bez znaczenia. Może sięgać do połowy czoła, do linii brwi lub nonszalancko opadać na oczy.

fot. Modna grzywka jesień-zima 2023/2024: postrzępiona / ImaxTree/ AgencjaFree

Mikro grzywka (micro fringe) zrobiła furorę podczas jesienno-zimowych pokazów. Razem z zadziornym cięciem pixie lub bobem tworzy zwycięski duet. Wygląda efektownie, jest praktyczna i łatwa w stylizacji. Najbardziej pasuje do kobiet o owalnej, okrągłej i trójkątnej twarzy.

fot. Modna grzywka jesień-zima 2023/2024: mikro grzywka / ImaxTree/ AgencjaFree

Grzywka kurtynowa (grzywka francuska, grzywka na boki) to kolejna gorąca pozycja na sezon w jesień-zima 2023/2024. Jest wszechstronna, pochlebna dla każdego kształtu twarzy i może być w różnych długościach. Aby dodać jej objętości, wymodeluj ją na grubej szczotce lub zakręć na wałek.

fot. Modna grzywka jesień-zima 2023/2024: na boki / ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Koloryzacja „English Toffee”: gorący trend na jesień 2023. Pięknie rozświetla twarz, dodaje blasku i objętości

Mullet hair, czyli „fryzura na czeskiego piłkarza” powraca w wielkim stylu. Jak wygląda, komu pasuje i jak ją stylizować?