Wybór odpowiedniego rozmiaru butów to gwarancja komfortu. Obuwie powinno idealnie leżeć na stopie. Nie może być za małe – grozi to otarciami, a nawet deformacją stopy. Za duży rozmiar sprawi, że buty będą bezużyteczne. Podpowiadamy, jak dobrać rozmiar butów dla siebie i dziecka. Zobacz tabele rozmiarów EUR, UK i US.

Jak zamierzyć prawidłowo długość stopy?

Powszechnie wiadomo, że rozmiar rozmiarowi nierówny. Producenci stosują różne rozmiarówki. Pomocne są tabele rozmiarów, a korzystanie z nich pomaga wybrać odpowiednie obuwie, nawet w czasie zakupów przez internet. Aby z nich skorzystać, należy najpierw zmierzyć długość stopy w centymetrach.

Instrukcja krok po kroku:

1. Zmierz długość stopy za pomocą linijki. Miej na uwadze, że długość wkładki powinna być większa o około 0,5 cm od stopy.

2. Wielkość stóp nie jest całkowicie stała. Zmienia się z upływem czasu i w miarę narastania zmęczenia. Dlatego jeśli kupujemy obuwie, najlepiej zmierzyć je kiedy stopy są średnio zmęczone.

3. Możesz również odrysować kształt stopy na kartce papieru, a następnie zmierzyć długość od największego palucha do pięty.

4. Pamiętaj, rozmiary obuwia sportowego różnią się od obuwia wizytowego. Obuwie sportowe jest większe o około jeden rozmiar.

Tabela rozmiarów butów damskich

UK EUR US Długość stopy (cm) 3 35,5 5 22,3 3,5 36 5,5 22,8 4,5 37,5 6,5 23,9 5 38 7 24,3 5,5 39 7,5 24,7 6 39,5 8 25,2 6,5 40 8,5 25,6 7 40,5 9 26 7,5 41 9,5 26,4 8 42 10 26,8 11 45,5 12 29,3 11,5 46 12,5 29,7 12 47 13 30,2 12,5 47,5 13,5 30,6 13 48 14 31

Tabela rozmiarów butów męskich